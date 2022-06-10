Trina İle Sütyen Üzerine: Çocukluğuma Mektup

Trina ile Sütyenler Üzerine
Küçüklüğüme Mektup
Trina ile Sütyenler Üzerine: Kız Çocuklar İçin Destek bölümünün odak noktasında birbirimizi desteklemek var. Destek verdiklerimiz en iyi arkadaşlarımız olabileceği gibi göğüslerimiz veya küçüklüğümüz de olabilir. Geçmişe bakan Trina, ergenliğe yeni girmiş Trina ile sohbet ediyor ve ona beden olumlamayla ilgili birkaç şey söylüyor.
Sevgili Küçük Tri,
Vücudunu saklamak için erkek çocuk giysileri giydiğini hatırlıyor musun? "Erkek gibi" görünmeyi sevdiğini iddia ederdin. Bir keresinde, üşüdüğünü söyleyip mayonu havluyla kapatmıştın. Üzerinden neredeyse 18 yıl geçmiş. Oysa o gün hava 20 derecenin üzerindeydi. Kimi kandırdığını sanıyordun?
Seni çok iyi anlıyorum. Şu an vücudunda anlamlandıramadığın değişiklikler oluyor. Bu yüzden sana bu kaygı verici geçiş döneminde içini rahatlatacak birkaç şey söylemek istiyorum.
Öncelikle, "keşke vücudumdan çıkıp ondan kurtulabilsem" diyeceğin anlar yaşayacağını bilmelisin. Vücudunun tüylenmesi, vücut kokunu fark etmen, göğüslerinin büyümesi ve kıvrımlarının belirginleşmesi, yeni kırılganlıkları da beraberinde getirecek. Ama beni iyi dinle: Ergenlik, büyürken başımıza gelen en doğal şeylerden biridir.
Vücudun sana asla ihanet etmedi!
Hayallerini yıktığım için üzgünüm ama asla zayıf, mavi gözlü, düz sarı saçlı bir kız olmayacaksın. Cildin, buklelerin, orantılı kıvrımların ve kültürün, topluma etki edecek. Bunun için onları ne kadar çabuk benimsersen işler senin için o kadar kolay olacak. Bana güven.
Biricikliğin, gerçek güzelliğe giden ilk adımdır!
Bir de bana bir iyilik yap ve spor sevgini sakın kaybetme. Koşu, badminton, futbol, yüzme ve özellikle de dansa sevgini sürdür. Sen büyürken toplum, fitness vücuduna verilen bir cezaymış gibi hissetmene neden olacak. Ama zaman geçtikçe aktif olmanın sana iyi geldiğini ve seni mutlu ettiğini hatırlayacaksın. Unutma: Kaç beden giydiğin ve kup bedenin seni tanımlamaz veya değerini belirlemez.
Vücudunu yargılamayı bırak ve ona minnet duymaya başla. Evet, göğüslerin büyümeye devam ediyor. Hayır, bunda hiçbir gariplik yok. Sana sütyenlerini düzgün giymeni, askılarını seni destekleyecek şekilde ayarlamanı
söyleyen annene kulak ver. Aktiviteler sırasında daha çok destek sağlayan iyi bir spor sütyeni giy. Hayır, çok dolgulu stillere ihtiyacın yok. Dolgulu sütyenlerin dolguları seni desteklemez. Bu yüzden onları kesip çıkarabilirsin. Gerçekten!
Göğüslerin farklı büyüklükte olacak ve eşit büyümeyecek. Endişeye kapılma. Unutma: Onlar kuzen, ikiz değil. İkinci dereceden kuzen bile olabilirler.
Sana söylemek istediğim daha birçok şey var, ama sanırım son olarak şunu söyleyeceğim: Büyük göğüslü olmak, kesinlikle utanılacak bir şey değil. İstemediğin halde dikkat çekeceksin ve herkesin onlara baktığını düşüneceksin. Ama aslında herkes senin gibi kendi güvensizlikleriyle mücadele etmekle meşgul.
Mükemmellik gerçekçi değildir. Kendini bir kalıba sokma ve en önemlisi, vücuduna senin sahip olduğunu aklından çıkarma.
Henüz bilmiyorsun ama hareket eden o göğüslerin, binlerce kadına destek olmanı sağlayacak. Seninle gurur duyuyorum.
Özgünlük süper gücün olsun!
Sevgiler,
Trina