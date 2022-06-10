Trina İle Sütyen Üzerine: Çocukluğuma Mektup

Sevgili Küçük Tri,

Vücudunu saklamak için erkek çocuk giysileri giydiğini hatırlıyor musun? "Erkek gibi" görünmeyi sevdiğini iddia ederdin. Bir keresinde, üşüdüğünü söyleyip mayonu havluyla kapatmıştın. Üzerinden neredeyse 18 yıl geçmiş. Oysa o gün hava 20 derecenin üzerindeydi. Kimi kandırdığını sanıyordun?

Seni çok iyi anlıyorum. Şu an vücudunda anlamlandıramadığın değişiklikler oluyor. Bu yüzden sana bu kaygı verici geçiş döneminde içini rahatlatacak birkaç şey söylemek istiyorum.

Öncelikle, "keşke vücudumdan çıkıp ondan kurtulabilsem" diyeceğin anlar yaşayacağını bilmelisin. Vücudunun tüylenmesi, vücut kokunu fark etmen, göğüslerinin büyümesi ve kıvrımlarının belirginleşmesi, yeni kırılganlıkları da beraberinde getirecek. Ama beni iyi dinle: Ergenlik, büyürken başımıza gelen en doğal şeylerden biridir.

Vücudun sana asla ihanet etmedi!