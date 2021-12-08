Trina ile Sütyen Üzerine: Spor Sütyeni Modası

"Bu benim karnaval esintili kombinim. Göz alıcı canlı renkleri sevdiğimden sanırım favori stilim bu olabilir. Bana Karayipler'i hatırlatıyor. Özellikle ceket çok dikkat çekici . Tarzımı tam olarak yansıtıyor. Kombinlerimde renk blokları kullanmayı seviyorum. Beklenmedik bir hava yaratıyor. Zaten kim arka planda kaybolup gitmeyi ister ki?

Renk blokları oluşturma konusunda verebileceğim en önemli ipucu her zaman bir nötr renk eklemek. Bu kombinde beyaz spor sütyenini tercih etmemin nedeni de bu. Bu sütyen başlı başına klasik bir ikon. Sade olsa da sıkıcı değil. Şık kombinler ve günlük kullanım için de ideal. Hareketlerimi kısıtlamıyor ve oldukça basınçlı yapısıyla mükemmel destek sunuyor.

Notting Hill Karnavalında sokaklarda dans ederken bu tarz bir sütyen giyerdim. Hatta üstümü çıkarabileceğim kadar güvende hissettiren yapısıyla kendimi soca müziğin baslarına bırakıp özgürlüğün tadına varırdım."