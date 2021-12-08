Trina ile Sütyen Üzerine: Spor Sütyeni Modası

Trina ile Sütyenler Üzerine
Trina Nicole: Spor Sütyeni Stilleri
Trina ile Sütyenler Üzerine bölümünde dans pistinin divası Trina Nicole bizimle. Yaptığı tüm hareketlerde en iyi iki arkadaşını göğsüne yakın tutmaya odaklanan sayıyla bize Kızları Desteklemeyi öğretiyor. Spor Sütyeni Stillerinde Trina'nın gardırobunu ziyaret edip favori spor sütyenlerini nasıl giydiğini inceleyeceğiz. Oluşturduğu stillere aşağıdan göz at.
Beyaz Nike Swoosh Sütyen ile Karnaval Kombini
"Bu benim karnaval esintili kombinim. Göz alıcı canlı renkleri sevdiğimden sanırım favori stilim bu olabilir. Bana Karayipler'i hatırlatıyor. Özellikle ceket çok dikkat çekici. Tarzımı tam olarak yansıtıyor. Kombinlerimde renk blokları kullanmayı seviyorum. Beklenmedik bir hava yaratıyor. Zaten kim arka planda kaybolup gitmeyi ister ki?
Renk blokları oluşturma konusunda verebileceğim en önemli ipucu her zaman bir nötr renk eklemek. Bu kombinde beyaz spor sütyenini tercih etmemin nedeni de bu. Bu sütyen başlı başına klasik bir ikon. Sade olsa da sıkıcı değil. Şık kombinler ve günlük kullanım için de ideal. Hareketlerimi kısıtlamıyor ve oldukça basınçlı yapısıyla mükemmel destek sunuyor.
Notting Hill Karnavalında sokaklarda dans ederken bu tarz bir sütyen giyerdim. Hatta üstümü çıkarabileceğim kadar güvende hissettiren yapısıyla kendimi soca müziğin baslarına bırakıp özgürlüğün tadına varırdım."
Pembe Nike Rival Sütyen ile Çift Kot
"Bu stil bana 1990'lar temalı nostaljik partileri anımsatıyor. Beni tanıyorsan uyumlu bir kombin yapmaya bayıldığımı da biliyorsundur. Bence uyumlu kombinler her zaman iyi bir tercih. İki parça kot içeren stilleri kim sevmez ki?
Dürüst olmam gerekirse kalıplı kuplara sahip spor sütyenlerini pek de tercih etmiyordum. Ama çok şey kaçırıyormuşum. Bu sütyenin beni desteklediğini hissediyorum. Dolgusu sayesinde hareket en aza iniyor ve hafifliği gerçekten şaşırtıcı. Bu yapı yumuşak malzemeyle bir araya gelerek vücuduma tam uyum sağlıyor. Buna bayılıyorum! Sürekli sütyenimi düzeltmeme veya askının kayıp kaymadığını kontrol etmeme gerek kalmıyor. Kesinlikle denediklerim arasında bana en çok güven veren spor sütyeni."
Pembe Hırka, Mini Etek ve Siyah Nike Indy Sütyen
"Bu kombinle çok çekici olduğumu hissediyorum. Şık pembe kürk hırkanın grafik göz makyajıyla birleşimine bayılıyorum. Övünmek gibi olmasın ama bu stilin oldukça göz kamaştırıcı olduğunu düşünüyorum.
Bu spor sütyeni oldukça şık ve göz alıcı. Çok feminen hissetmemi sağlıyor. Bunu kulübe giderken kesinlikle giyerdim. Kimsenin de bunun bir spor sütyeni olduğunu anlayacağını sanmıyorum. Bu parçayı damalı bir pullu etekle kombinlemeyi tercih ettim ancak bir kot pantolon veya tayt ile de aynı düzeyde şık görünürdü.
Bu sütyenin hafif desteği de muhteşem. İnanılmaz derecede desteklendiğimi hissediyorum (ufak bir zıplama testi yapıyor). Kızlar yerinde kalıyor ve nefes alabilirliği yüksek bir yapısı var."