Nike'tan En İyi Hediye Fikirleri

Gençlere hediye bulmak kolay bir iş değildir. Gençlerin birçoğu işlevden çok biçime önem verir. Bu yüzden onlara hediye bakarken stillerini dikkate almalısın. Ayakkabı ve giysi bakarken tek renkli stilleri tercih et çünkü sade stiller, nasıl giyinirse giyinsin her gencin gardırobuna kolayca uyum sağlayacaktır.



Köklü geçmişe sahip klasik bir stil arıyorsan Chuck Taylor'ı düşünebilirsin. İster yüksek ister düşük bilekli olsun, bu ayakkabılar sade çizgileri, basit renkleri ve dayanıklılığıyla zamana meydan okur. Hemen her stille iyi giden bu ayakkabılar, birçok tanınmış sanatçı ve müzisyenin gayriresmi sneaker'ıdır. Yani hediye baktığın gencin büyük ihtimalle Chuck giyen bir idolü vardır.



Kapüşonlu üstler ve sweatshirt'ler genellikle gençler arasında popülerdir. Ayrıca malzeme ne kadar yumuşaksa o kadar iyidir. Uzun kollu, çok yumuşak fleece stiller genellikle çok beğenilir. Gençler bunları sweatshirt, fermuarlı kapüşonlu üst veya eşofman altı içine giyer.



Ayrıca sade stiller de her zaman güzel bir hediye olur. Örneğin, tek renkli sade sneaker'lar hem şık görünür hem de rahattır.