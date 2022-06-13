Nike'tan En İyi Hediye Fikirleri

Çocuklara ayakkabı ve giysi bakarken en önemli kriter rahatlıktır. Çünkü bir ürün rahat olmazsa onu giymezler. Ancak çocuklara yönelik ürünlerin rahatlık için şıklıktan vazgeçmesi gerekmez.



Listende sneaker'lar varsa ekstra yastıklamaya sahip olan ve esnek malzemelerden üretilmiş seçeneklere bak. Çocukların ayakları 2-4 ayda yarım numara büyüyebilir. Bu yüzden ayakkabılarının da büyüyen ayaklarıyla birlikte biraz esneyebilmesi gerekir. Ayrıca burunda ayak parmaklarına hareket alanı olması, çocukları daha rahat ettirir. Nike ayakkabılar tüm bu özelliklerin yanı sıra canlı renklere sahiptir. Yani çocuklar rahat bir şekilde koşarken, zıplarken ve oynarken kişiliklerini sergileyebilir.



Ayakkabılar gibi çocuk giysileri de rahat olmalıdır. Çocuklar yumuşak dokuları ve kendilerini rahat tutacak giysileri tercih eder. Fleece spor stiller için bile ideal bir kumaştır. Sıcak tutar, temizlemesi kolaydır ve başka giysilerle birlikte giymeye uygundur. Sweatshirt'ler ve büyük kanguru cebi olan tam boy fermuarlı fleece kapüşonlu üstler, çocukların çok sevebileceği iki giysi çeşididir.



Sporu keşfetmeye başlayan bir çocuğa hediye arıyorsan hem spor yaparken hem de gün içinde giyebileceği ayakkabılara bak. Kauçuk tabanlı ayakkabılar ekstra tutuş sunar ve nefes alabilen file ayakları serin tutmaya yardımcı olur. Ayarlanabilir bantlı ayakkabılar ise sahada koşarken veya oyun alanında oyun oynarken ayakları sabit tutmaya yardımcı olur.