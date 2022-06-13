Nike'tan En İyi Hediye Fikirleri
Satın Alma Rehberi
Bu rehber, alışveriş listendeki herkes için mükemmel hediyeyi bulmana yardımcı olacak. Nike'ta her sezona uygun hediyeler var.
Doğru hediyeyi bulmak zordur. Kimse hediyesinin iade edilmesini istemez ama Amerikalıların sadece yılbaşı sezonunda istenmeyen hediyelere 15 milyar $ harcadığı tahmin ediliyor.
Satın aldığın hediyelerin iade edilmesine Nike'ın hediye fikirleriyle son verebilirsin. Bu fikirler, listendeki herkes için en özel hediyeyi bulmanı kolaylaştırır ve böylece aldığın hediyeleri iade etmeleri gerekmez.
Aramanı Daralt: Yeni Ürünler - En Çok Satan Ürünler
Nike'tan hediye bakanların genellikle hediyelerini satın almak istediği iki kategori vardır: Herkesin dilinde olan yeni ürünler ve uzun geçmişi sayesinde kendisini kanıtlamış köklü ürünler.
Bu kategorilerden birinde daha kolay arama yapmak için yeni satışa sunulanlara veya en çok satanlara bakabilirsin. Böylece görmeyi en çok istediğin Nike ürünlerine hızla erişebilirsin.
Hediyeyi Kime Aldığını Düşün
Nike hediye fikirlerini aramanın bir başka yolu da, hediye baktığın kişiyi tanımlayan özellikleri kullanmaktır. Yaşını, cinsiyetini, senin hayatında oynadığı rolü ve hangi sportif aktiviteleri sevdiğini göz önünde bulundur.
Tüm bu faktörler, düşünmen gereken Nike hediyelerinin listesini daraltmana yardımcı olabilir ve alışveriş yaparken sana zaman kazandırabilir. İşte yaşa ve/veya ilişkiye göre önerdiklerimiz.
Çocuklar için Hediyeler
Çocuklara ayakkabı ve giysi bakarken en önemli kriter rahatlıktır. Çünkü bir ürün rahat olmazsa onu giymezler. Ancak çocuklara yönelik ürünlerin rahatlık için şıklıktan vazgeçmesi gerekmez.
Listende sneaker'lar varsa ekstra yastıklamaya sahip olan ve esnek malzemelerden üretilmiş seçeneklere bak. Çocukların ayakları 2-4 ayda yarım numara büyüyebilir. Bu yüzden ayakkabılarının da büyüyen ayaklarıyla birlikte biraz esneyebilmesi gerekir. Ayrıca burunda ayak parmaklarına hareket alanı olması, çocukları daha rahat ettirir. Nike ayakkabılar tüm bu özelliklerin yanı sıra canlı renklere sahiptir. Yani çocuklar rahat bir şekilde koşarken, zıplarken ve oynarken kişiliklerini sergileyebilir.
Ayakkabılar gibi çocuk giysileri de rahat olmalıdır. Çocuklar yumuşak dokuları ve kendilerini rahat tutacak giysileri tercih eder. Fleece spor stiller için bile ideal bir kumaştır. Sıcak tutar, temizlemesi kolaydır ve başka giysilerle birlikte giymeye uygundur. Sweatshirt'ler ve büyük kanguru cebi olan tam boy fermuarlı fleece kapüşonlu üstler, çocukların çok sevebileceği iki giysi çeşididir.
Sporu keşfetmeye başlayan bir çocuğa hediye arıyorsan hem spor yaparken hem de gün içinde giyebileceği ayakkabılara bak. Kauçuk tabanlı ayakkabılar ekstra tutuş sunar ve nefes alabilen file ayakları serin tutmaya yardımcı olur. Ayarlanabilir bantlı ayakkabılar ise sahada koşarken veya oyun alanında oyun oynarken ayakları sabit tutmaya yardımcı olur.
Gençler İçin Hediyeler
Gençlere hediye bulmak kolay bir iş değildir. Gençlerin birçoğu işlevden çok biçime önem verir. Bu yüzden onlara hediye bakarken stillerini dikkate almalısın. Ayakkabı ve giysi bakarken tek renkli stilleri tercih et çünkü sade stiller, nasıl giyinirse giyinsin her gencin gardırobuna kolayca uyum sağlayacaktır.
Köklü geçmişe sahip klasik bir stil arıyorsan Chuck Taylor'ı düşünebilirsin. İster yüksek ister düşük bilekli olsun, bu ayakkabılar sade çizgileri, basit renkleri ve dayanıklılığıyla zamana meydan okur. Hemen her stille iyi giden bu ayakkabılar, birçok tanınmış sanatçı ve müzisyenin gayriresmi sneaker'ıdır. Yani hediye baktığın gencin büyük ihtimalle Chuck giyen bir idolü vardır.
Kapüşonlu üstler ve sweatshirt'ler genellikle gençler arasında popülerdir. Ayrıca malzeme ne kadar yumuşaksa o kadar iyidir. Uzun kollu, çok yumuşak fleece stiller genellikle çok beğenilir. Gençler bunları sweatshirt, fermuarlı kapüşonlu üst veya eşofman altı içine giyer.
Ayrıca sade stiller de her zaman güzel bir hediye olur. Örneğin, tek renkli sade sneaker'lar hem şık görünür hem de rahattır.
Kadınlar İçin Hediyeler
Hayatındaki özel insanı yumuşak kumaşlardan üretilen konforlu ev giyim stilleri ve rahat kesimli eşofman altları ile şımart. Kolaylıkla giyilen stiller, yılbaşı sezonunda şıklıktan ödün vermeden dinlenmek isteyenler için ideal hediyedir.
Şıklıktan söz açılmışken, hediyeni seçerken rahat giysiler yerine daha zarif seçenekleri düşünebilirsin. Soğuk aylarda bile güneş arada sırada yüzünü gösterir. Örneğin, dayanıklı ve zarif bir güneş gözlüğü hediye edebilirsin.
Erkekler İçin Hediyeler
Hediye alacağın kişi maskülen stilleri tercih ediyorsa çok yönlü giysilere bakabilirsin. Hem iyi görünen hem de başka işlevler sunan bir giysi isteyenlere rüzgarlık hediye edebilirsin. Rüzgarlık, açık havada antrenman yaparken giymek için idealdir ve ılıman havalarda yanına alıp kullanması çok kolaydır. Nike, hafif ve rahat olan rüzgarlıkları sürdürülebilir malzemeler kullanarak üretir. Hediye edebileceğin bir başka ürün de işlevsel bir çift GORE-TEX bottur. Doğa yürüyüşleri için ideal olan bu ürün, kot pantolonla birlikte giyildiği zaman çok havalı durur.
Hediye baktığın kişi kim olursa olsun, bu yıl nostaljik hisler içindeyse ona efsanelerden ilham alan bir sneaker alabilirsin. Yeniden tasarlanan Nike Air Max, zamana meydan okuyan ve farklı duran klasik bir stildir. Air Jordan ayakkabılar ise Michael Jordan'dan ilham alan, köklü bir geçmişe sahip modellerdir. (Bir başka ipucu: Bu iki ayakkabıyı yılbaşında sneaker tutkunu sevdiklerine de hediye edebilirsin.)
Anneler İçin Hediyeler
Ebeveynlere hediye alışverişi yapmak için daha pratik ve pragmatik bir yaklaşım gerekir. Nike hediyeleri her zaman çok sevecekleri seçeneklerdir. Klasik tasarımlardan ilham alan hediyeler de hoşlarına gidebilir. Onları gençlik yıllarına döndürecek bir ayakkabı bulursan hediyeni açtıklarında yüzlerinde gülümseme göreceğinden emin olabilirsin.
Annelere hediye ararken rahat ve günlük kullanıma uygun ürünler bulmaya çalış. Dinlenirken giymeleri için bol bir sweatshirt ya da antrenman yaparken veya son dakika işlerini hallederken giyebilecekleri bir yoga eşofman altı hediye etmeyi dene. Sneaker almayı düşünüyorsan her giysiye uyan ve gün boyu giyilebilecek kadar rahat bir model bulmaya çalış.
Babalar İçin Hediyeler
Babalara hediye bakarken eşofman altı ile tişörtün dışına çıkmalısın. Onlara hem işlevsel hem de şık bir hediye vermelisin. Polo üst ve serin tutan hafif sweatshirt, iyi bir hediye olabilir. Dri-FIT veya nem tutmayan kumaştan üretilen ürünleri tercih et. Sneaker alacaksan hem şık hem sportif duran bir stil bulmaya çalış. Alacağın hediye, hangi aktivite planlanmış olursa olsun, her gün giyilebilecek olmalıdır.
Koşucular İçin Hediyeler
Koşucular yukarıdaki kategorilerden herhangi birine dahil olabilir. Yaşları ve cinsiyetleri ne olursa olsun, onlara koşuculara özel spor giysiler ve hediyeler vermek mükemmel bir fikirdir. Koşucuysan doğru stillere ihtiyacın olduğunu biliyorsundur. Bu yüzden koşuculara pratik, şık ve işlevsel bir hediye vermelisin.
Koşu ayakkabısı hediye edeceksen ayakkabının, koşucunun arazi tipine uygun olmasına dikkat et. Sokak ile koşu bandı arasında kesinlikle fark vardır. Koşu ceketi veya silindir köpük gibi koşudan sonra kullanabilecekleri bir ürün de hediye edebilirsin.
Herkese Uygun Hediyeler
Nike hediye fikirleri her yaşa, cinsiyete ve spor seviyesine uygundur. Yani listendeki herkes için uygun bir hediye bulabilirsin. Ama listendeki sporculara hediye olarak giysi ve ayakkabı almaktan çekiniyorsan onlara aksesuar da hediye edebilirsin. Örneğin:
- Eşyalar için geniş alan sunan sırt çantaları
- Antrenmanları takip etmek için spor kordonlu Apple Watch
- Ter tutmayan kumaştan üretilen beyzbol şapkaları
Ne hediye vereceğine karar veremezsen hediye kartı da alabilirsin. Dijital veya normal bir Nike hediye kartı göndererek listendeki herkesin kendi ideal hediyesini seçmesini sağla.