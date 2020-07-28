Daha İyi Uyumak ve Daha Enerjik Olmak İçin Biyolojik Saatini Düzenle

Partch şöyle diyor: "Çok daha kısa bir biyolojik saate sahip olmak, vücuduna uyumasını söyleyen melatonin hormonunun salınımının çok daha erken bir saatte doruğa ulaşmasına neden olur ve bu yüzden kendini olması gerekenden daha erken yorgun hissedersin. Sonra da daha gün başlamadan uyanırsın."



Biyolojik saatinin kısa veya uzun olmasının nasıl yaşadığını etkilemesine izin vermek zorunda değilsin. Florida Üniversitesi Kas Bilimi Enstitüsü Yardımcı Program Direktörü olan ve sirkadiyen ritimleri ile iskelet kası arasındaki ilişkiyi araştıran Prof. Dr. Karyn Esser, "Yaşam stilini (özellikle de antrenman yaptığın ve yemek yediğin saatleri) değiştirerek biyolojik saatinin aşamasını (veya zaman ayarlarını), hedefine bağlı olarak günün daha erken veya geç bir zamanında doruğa ulaşacak şekilde kaydırabilirsin." diyor.



Biyolojik saat ve antrenman üzerine yapılan araştırmalar tamamlanmış değil. Ancak kendini akşam saat 8'de tükenmiş hissediyorsan öğleden sonra antrenman yapman daha iyi olabilir. Esser, egzersiz yapmanın biyolojik saatini değiştirebileceğini ve bunun da melatonin salınımını geciktireceğini söylüyor. Gece yarısından önce uyumakta zorlanıyorsan sabahları (tercihen dışarıda) antrenman yapmak, sirkadiyen ritmini değiştirerek uykunun daha erken gelmesini sağlayacaktır. Esser şöyle diyor: "İşin güzel yanı, kas saatlerin egzersize karşı çok hassastır ve belirlediğin antrenman programına uyum sağlayabilir; yani kasların yapacağın program değişikliklerine uyum sağlar. Dolayısıyla performansları da artar; yani sonuç olarak benzer, belki de daha iyi sonuçlar alırsın."



Partch, kişisel saatin nasıl olursa olsun kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeğini gün ışığı saatleriyle uyumlu olan 10 saatlik bir zaman diliminde yemeni öneriyor. Uyanır uyanmaz doğal ışığa çıkmak ve melatonin salınımının olumsuz etkilenmemesi için hava karardıktan sonra mavi ışık yayan ekranlara (telefonun, televizyonun ve dizüstü bilgisayarın) daha az bakmak da işe yarayacaktır.



Partch, "Daha öğreneceğimiz çok şey var ama hepimizdeki işleyişin, vücudumuzdaki hemen her şeyi kontrol eden kendi saatimize göre olduğunu bilmek, insanı büyülüyor." diyor. Kendi saatine ne kadar çok kulak verirsen uyandığın, yemek yediğin, antrenman yaptığın, uyuduğun saatleri kontrol ettiğini o kadar çok hissedebilirsin.