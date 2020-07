Daha İyi Uyumak ve Daha Enerjik Olmak İçin Biyolojik Saatini Düzenle

Herkes, Dünya'nın 24 saatlik döngüsüne göre saatin kaç olduğunu ve nasıl davranması gerektiğini biyolojik saatine (kasların, karaciğerin, midenin vs. sahip olduğu saat) söyleyen merkezi bir saate sahiptir. Bu saatler saat proteinleri tarafından düzenlenir. Bu proteinlerden önemli bir tanesi PER proteinidir. PER proteininin senkronizasyonunun bozulması, ritmi sıklıkla 23 saate indirir veya daha da sıklıkla 25 saate çıkarır. California Santa Cruz Üniversitesi (UCSC) gibi üniversitelerdeki araştırmacılar, bir süre önce kazein kinaz 1 adlı bir enzimde belirli genetik mutasyonlara sahip kişilerin ritminin 20 saate bile inebileceğini keşfetti.



Vücutları bu ritimlerde çalışan kişiler ideal olan en az yedi saatlik uykuyu genellikle uyuyabilse de sirkadiyen ritminin bozulması (veya Dünya'nın gündüz gece döngüsüyle senkronize şekilde yaşamamak) bir dizi sağlık sorunuyla ilişkilendirilmiştir. Bu ilişkilendirmenin ardında şu fikir bulunuyor: Saatin kendi başına Dünya saatiyle senkronize olmaya çalışır ama senin saatin daha kısaysa Dünya saatine asla ayak uyduramazsın. Bu da moleküler düzeyde düzensizliklere yol açar. UCSC Kimya ve Biyokimya Bölümü öğretim üyesi ve çalışmanın baş yazarı Doç. Dr. Carrie Partch, "Bu, sürekli jet lag ile yaşamak gibidir." diyor.



İyi haber şu: Bilim insanları, insanların 20 saatlik döngüde yaşamasına neden olan bu genetik farklılığın çok nadir olduğuna (milyonda bir kadar) inanıyor. Bu farklılık muhtemelen yalnızca hafta sonları bile akşam saat 7'de yatıp sabah 4'te kalkan insanlarda bulunuyor. Doğuştan gelen bu farklılık, uyku döngünü çocukken bile etkileyebilir ancak yatma saatini senin kontrol ettiğin gençlik dönemine veya daha sonrasına kadar fark edemeyebilirsin.