Daha İyi Bir Koşucu Olmak İçin Cross-Training

Aktif Güç Toplama, Antrenmanını Nasıl İyileştirir?

Son olarak, favori cross-training aktivitelerinin daha kolay versiyonları (örneğin, kendini zorlamadığın bir bisiklet gezisi veya rahatlatıcı bir yürüyüş), zorlu bir koşunun ardından daha hızlı güç toplamana yardımcı olabilir. Bu aktif güç toplama, kanepede oturarak ulaşamayacağın kazançlara ulaşmanı sağlar. Western State Colorado Üniversitesinin yaptığı bir araştırma, koşucular aktif veya pasif güç toplamadan önce ve sonra test edildiği zaman, aktif grubun sadece dinlenen gruptan neredeyse üç kat daha uzun koşabildiğini buldu.



Journal of Sports Sciences'ta yayınlanan ayrı bir çalışma, bunun nedenini şöyle açıklıyor: Yorucu bir egzersizin ardından aktif güç toplama yapmak, kanda biriken laktik asidi pasif güç toplamadan daha hızlı temizler ve kan kaslarına daha etkili şekilde ulaşarak onarılmalarına yardımcı olur. Journal of Sports Science and Medicine'da yayınlanan bir araştırma ise aktif güç toplama yaptığın zaman diğer sporları yaparken kalbinin daha yavaş attığını ve daha az yorulduğunu düşündüğünü gösterdi.