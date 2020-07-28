Daha İyi Bir Koşucu Olmak İçin Cross-Training

Cross-Training, Sakatlıkları Nasıl Önler?

Önce sakatlıkların nasıl önlendiğine bakalım. Cross-training'in bu faydası, kulağa çok havalı gelmese de daha iyi bir koşucu olman açısından çok önemli olabilir. Ohio Üniversitesi egzersiz fizyolojisi, cross training ve sakatlık önleme uzmanı Ian Klein, bunu kaslarının, tendonlarının ve bağ dokularının koşma aktivitesine dayanacak kuvvete ulaşmasının zaman almasıyla açıklıyor. Klein, cross-training'in seni sakatlanacağın kadar zorlamadan vücuduna koşunun etkilerini yaşattığını (yani vücuduna kuvvet kazandırdığını) söylüyor.



ABD'li sertifikalı atletizm koçu ve Strength Running adlı koşu koçluğu programının yaratıcısı Jason Fitzgerald; bisiklete binmek, yüzmek ve egzersiz bisikleti kullanmak gibi kardiyo çeşitlerinin, koşma eyleminin yarattığı kaba kuvveti ortadan kaldırırken kaslarını daha uzun ve daha çok çalışacak şekilde geliştirdiğini, üstelik bunu sakatlık riskini çok artırmadan yaptığını söylüyor. Fitzgerald şöyle diyor: "İki koşucu düşün. Biri haftada 64 km koşarken diğeri aynı mesafenin üzerine iki saat aerobik egzersiz yapıyor olsun. Cross-training yapan koşucunun daha hızlı koşacağına eminim. Cross-training, daha fazla mesafe koşmak gibidir."