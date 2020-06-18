Daha İyi Bir Koşucu Olmak İçin Cross-Training

Bir aktivite seç ve gösterdiğini düşündüğün efor seviyesini 1 ila 10 arasında 3 veya o civarda bir düzeye çek. Buna aktif güç toplama deniyor. Hafif bir bisiklet turu, rahatlatıcı bir yürüyüş, uzun bir yürüyüş, kolay veya orta düzey yoga ya da pilates dersi olabilir. Kaslarının titremesine, çok ter atmana veya yaptığın egzersize lanet etmene sebep olmayan her aktiviteyi tercih edebilirsin.

Western State Colorado Üniversitesinin yaptığı çalışmaya göre yalnızca dinlenmeye kıyasla aktif güç toplama, özellikle hafif bir bisiklet turu veya yürüyüş, zorlu bir koşudan sonra toparlanmanı daha iyi şekilde destekleyebilir. Journal of Sports Sciences'ta yayınlanan araştırmaya göre bunun sebebi, bu tür bir hareketin kaslarına giden kan akışını artırarak daha etkili şekilde onarılmalarına yardımcı olmasıdır. Journal of Sports Science and Medicine'de yayınlanan araştırmaya göre aktif güç toplama diğer sporlar sırasında nabzını düşürür ve daha az yorulursun. Böylece bir sonraki koşunda daha az zorlanarak daha iyi bir performans gösterebilirsin.

Ne sıklıkla ve ne türde aktif güç toplama yapacağını bulmak için Koşu Koçu Bennett'ın ipucunu dene: "Kendine şu soruyu sor: Bu egzersizi yapınca kendimi daha iyi mi daha kötü mü hissedeceğim?" Bennett, aktif güç toplama ve cross training'in yalnızca koşularına yönelik fiziksel fayda için yapılmadığını söylüyor.

"Cross training, bir sonraki koşunda sana yardımcı olacak duygusal veya spiritüel motivasyonu bulmanı sağlar." diyor Bennett ve ekliyor: "Sana koşun için öz güven veya iç huzur sağladı mı? Asıl önemli olan o."