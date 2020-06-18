Koşarken hangi kasları kullandığını soracak olsak herhalde aklına kalça, kuadriseps, hamstring ve baldır kasları gibi vücudunun alt kısmındaki başlıca kaslar gelir. Ama aslında karın, koşucular için en önemli kas gruplarından biridir (ve "baklavalardan" ibaret değildir).

Atlanta merkezli koşu koçluğu şirketi Running Strong'un sahibi olan lisanslı kuvvet ve kondisyon koçu Janet Hamilton, "Karnını, gövde ve kalçanı destekleyen kaslar olarak düşün." diyor. Vücudunun orta kısmında rektus abdominise (yani gözükse de gözükmese de hepimizde olan baklava kaslar) ek olarak iki yana dönmene yardımcı olan iç ve dış oblik kasları; karnını sarıp göbek deliğini içe çeken dipteki kaslar olan transverse abdominis; omurgan boyunca uzanan erector spinae; belindeki derin kaslar multifidus; kalça kasların ve pelvik tabanın bulunur.

Bu kasların hepsini güçlendirirsen duruşunu ve dengeni iyileştirebilir, formunu artırabilir ve daha fit, hızlı, verimli bir koşucu olabilirsin. Journal of Strength and Conditioning Research dergisinde yayınlanan bir çalışma, düzenli olarak yapılan karın güçlendirme antrenmanlarının hızı artırdığını gösteriyor. PLOS One dergisinde yayınlanan bir başka çalışma ise dayanıklılığını ve koşu ekonomini (sahip olduğun enerjiyle ne kadar verimli koştuğun) iyileştirebileceğini söylüyor.