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Daha Güçlü Koşmak İçin Karnını Kuvvetlendir

Hazırlayan: Nike Running

Koşucular İçin Karın Güçlendirici 8 Egzersiz

Güç, destek ve dayanıklılık kazanmak için bu kasları geliştir.

Koşmak, kardiyo fitness'ından çok daha fazlasıdır. Koşma hareketini düşün: Sürekli olarak tek ayağının üzerinde dengeni bulmaya çalışırsın. Bunun için özellikle gövdende kuvvet ve desteğe ihtiyacın olur. Karnın kuvvetlendirip koşu duruşunu, gücünü ve dayanıklılığını iyileştirmek için bu egzersizlere göz at.

Büyük koşucuların en az bir ortak noktası vardır: Kuvvetli bir karın. Bu ise baklava kaslardan çok daha fazlası demektir.

Atlanta merkezli koşu koçluğu şirketi Running Strong'un sahibi olan kuvvet ve kondisyon koçu Janet Hamilton, "Karnını, gövde ve kalçanı destekleyen kaslar olarak düşün." diyor. Vücudunun orta kısmında rektus abdominise (baklava kaslar) ek olarak iki yana dönmene yardımcı olan iç ve dış oblik kasları; karnını sarıp göbek deliğini içe çeken dipteki kaslar olan transverse abdominis; omurgan boyunca uzanan erector spinae; belindeki derin kaslar multifidus; kalça kasların ve pelvik tabanın bulunur.

Karın çalışarak bu kasları geliştirmenin olağanüstü faydaları vardır. Duruşun ve desteğin iyileşir, formunu düzeltirsin ve daha fit, daha hızlı bir koşucu olabilirsin.

Daha kuvvetli bir karının nasıl işine yarayabileceğini anlamak için koşma hareketini düşün. Bu hareket sırasında soldan sağa dengeni korumaya çalışırsın. Karın ve sırt kasların dik durmaktan ve seni desteklemekten sorumludur. Hamilton, "Tek ayağında yükselirsin, havada uçarsın ve diğer ayağının üzerine inersin." diyor. Karın kasların, havalanma aşamasında kuvveti bacaklarına iletir ve iniş aşamasında emer.

Karın kaslarının bu iki işi yapabilmek için güçlü ve esnek olması gerekir. Aksi takdirde Hamilton'a göre, "Kuvveti yeterince iyi üretemez veya ememezsin. Bunun sonucunda performansın kötüleşir ve sakatlanabilirsin." Hamilton, zayıf bir karınla koşuyorsan muhtemelen kalçanın çok sallanacağını, sırtının ağrıyacağını, diz ağrısı çekeceğini veya ayaklarını sürümeye başlayacağını söylüyor.

Koşucular İçin Karın Güçlendirici 8 Egzersiz

"Zayıf bir karınla koşuyorsan muhtemelen kalçan çok sallanır, sırtın ağrır, diz ağrısı çekersin veya ayaklarını sürümeye başlarsın"

Janet Hamilton, Running Strong'un Sahibi

Güçlü bir karın, bu sorunları ve ağrıları önlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca araştırmalara göre koşu performansını artırmana yardımcı olabilir. Journal of Strength and Conditioning Research'te yayınlanan bir çalışma, sürekli olarak karın kuvveti antrenmanı yapmanın hızı artırdığını gösterdi. PLOS One'da yayınlanan bir başka çalışmada ise dayanıklılığı ve koşu ekonomisini (ne kadar verimli koştuğun) iyileştirdiği bulundu.

Bunun nasıl olduğunu anlamak için bir koşucuyu uzun bir koşunun başında ve sonunda hayal et. Muhtemelen son kilometrelerde duruşu bozulacaktır. Sağlam bir karın, bu bozulmayı önleyebilir ve verimli bir şekilde koşmanı sağlayabilir. Hamilton, "Ne kadar kuvvetli olursan o kadar zor yorulursun." diyor.

Neyse ki karın kuvvetlendirme çalışmaları antrenmana kolayca entegre edilebilir. Çoğu hareket her yerde, spor aleti kullanmadan yapılabilir. Hamilton, önemli olan şeyin duruşunu bozmadan kaslarını zorlayacak kadar sıkı ve uzun çalışmak olduğunu söylüyor. Bunu yapmak, zor koşu olmayan günlerde daha kolaydır. Hamilton şöyle diyor: "Sporcularımı haftada üç kez kuvvet çalışmaya teşvik ediyorum. Çok karışık hareketler yapmaya gerek yok. Tek bir hareketle birkaç kas grubunu çalıştırman yeterlidir."

"Ne kadar kuvvetli olursan o kadar zor yorulursun"

Janet Hamilton, Running Strong'un Sahibi

Koşucular İçin Karın Güçlendirici 8 Egzersiz

Bu hareketleri iyice öğrenmeye hazır ol. Karnını farklı açılardan hedefleyen bu hareketleri herhangi bir kuvvet rutinine ekleyebilirsin. Hamilton'ın ipucu: Belirli bir sayıda set ve tekrar yapmaya ya da bir pozisyonda belirli bir süre durmaya çalışmak yerine her egzersizi, hedeflediğin kasları yorana kadar yapmaya odaklan. Yani bazı hareketleri 5 kez, bazı hareketleri ise 20 kez tekrarlayabilirsin. Hamilton, önemli olan şeyin zorlanmak değil, iyice yorulmak olduğunu söylüyor.

  1. Mekik
    Çalıştırdığı yerler: Karın kasları (rektus abdominis)

    Yapılışı: Sırt üstü uzan, dizlerini bük ve ayaklarını yere bas. Boynunu zorlamadan, karın kaslarını sıkarak yalnızca sırtını ve omuzlarını yerden kaldır. Yavaşça inerek başlangıç pozisyonuna dön.
  2. Bisiklet Mekiği
    Çalıştırdığı yerler: Karın kasları (rektus abdominis, oblik kasları)

    Yapılışı: Sırt üstü uzan, ellerini başının arkasına koy ve dizlerini göğsüne doğru çek. Omuzlarını yerden kaldır. Sol dirseğini sağ dizine doğru getirirken sol bacağını düzleştirip yerden birkaç santimetre kaldır. Başlangıç pozisyonuna dön ve hareketi diğer taraf için tekrarla.
  3. Yüksek Plank
    Çalıştırdığı yerler: Omuzlar, göğüs, sırt, karın kasları (rektus abdominis, transverse abdominis) bel, kalça, kalça kasları, kuadriseps kasları, baldırlar

    Yapılışı: Omuzlarını bileklerinle aynı hizada tutarak şınav hareketinin en yüksek seviyesinde dur. Sırtını düz tut (kalçanı indirme veya kaldırma); karın kaslarını, uyluklarını, kalçanı sık ve yere, ellerinin birkaç santimetre ilerisine bak (Hareketi kolaylaştırmak için kollarının önüne çök ve omuzlarını dirseklerinle aynı hizada tut.)
  4. Tek Bacakla Köprü Duruşu
    Çalıştırdığı yerler: Kalça, kalça kasları, hamstring kasları

    Yapılışı: Sırtüstü uzan, dizlerini bük, ayaklarını yere düz bas, kollarını iki yanında tut. Sağ bacağını uzat ve topuğunu yerden birkaç santimetre havaya kaldır. Ayağını gevşek tut ve kalça kaslarını sıkarak kalçanı olabildiğince havaya kaldır. En yüksek seviyede durakla, sonra yavaşça yere in. Hareketi diğer taraf için tekrarla.
  5. Değişimli Yengeç Uzanışı
    Çalıştırdığı yerler: Karın kasları (rektus abdominis, oblik kasları), sırt, kalça kasları, bacaklar

    Yapılışı: Dizlerini büküp ayaklarını yere basarak otur. Avuç içlerin aşağıya ve parmakların senden uzağa bakacak şekilde ellerini arkana yerleştir. Kalçanı olabildiğince yükseğe kaldır ve sağ kolunu başının yukarısından kulağına doğru uzat. İnerek başlangıç pozisyonuna dön ve hareketi diğer kolla tekrarla.
  6. Ölü Böcek
    Çalıştırdığı yerler: Karın kasları (rektus abdominis, transverse abdominis), sırt, kalça kasları, kalça

    Yapılışı: Yere sırt üstü uzan, kollarını omuzlarınla aynı hizada tutarak havaya kaldır, dizlerini 90 derece açıyla bük ve ayaklarını kaldır. Sol bacağını düz şekilde uzat ve sağ kolunu kulağına doğru indir. Bu esnada belini yere bastır. Başlangıç pozisyonuna dön ve hareketi diğer bacak ve kolla tekrarla.
  7. Plank Pozisyonunda Kollarla Yürüme
    Çalıştırdığı yerler: Omuzlar, göğüs, sırt, karın kasları (transverse abdominis, rektus abdominis), bel, kalça, kalça kasları, uylukların iç ve dış kısımları, kuadriseps kasları, baldırlar

    Yapılışı: Ayaklarını birleştirip yüksek plank pozisyonunda dur; omuzlarını bileklerinle aynı hizada tut; sırtını düz tut; karın kaslarını, uyluklarını ve kalçanı sık ve ellerinin birkaç santimetre ilerisine bak. Ayaklarını yürüterek yanlara doğru aç, sonra başlangıç pozisyonuna dön.
  8. Modifiye Edilmiş Yan Plank
    Çalıştırdığı yerler: Sırt, karın kasları (oblikler), kalça, kalça kasları

    Yapılışı: Sol tarafına yat ve alttaki dizini hafifçe bük. Sol kolunun ön kısmını kaldır, kalçanı kaldır ve sağ kolunu yukarıya uzat. Ayak parmaklarının baktığı yönü değiştirmeden sağ bacağını olabildiğince yükseğe kaldır. İnerek başlangıç pozisyonuna dön ve hareketi diğer taraf için tekrarla.

Başlamak için NTC'deki "Daha Güçlü ve Belirgin Karın Kasları" koleksiyonuna göz at.

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Koşucular İçin Karın Güçlendirici 8 Egzersiz

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