Hazırlayan: Nike Running
Güç, destek ve dayanıklılık kazanmak için bu kasları geliştir.
Koşmak, kardiyo fitness'ından çok daha fazlasıdır. Koşma hareketini düşün: Sürekli olarak tek ayağının üzerinde dengeni bulmaya çalışırsın. Bunun için özellikle gövdende kuvvet ve desteğe ihtiyacın olur. Karnın kuvvetlendirip koşu duruşunu, gücünü ve dayanıklılığını iyileştirmek için bu egzersizlere göz at.
Büyük koşucuların en az bir ortak noktası vardır: Kuvvetli bir karın. Bu ise baklava kaslardan çok daha fazlası demektir.
Atlanta merkezli koşu koçluğu şirketi Running Strong'un sahibi olan kuvvet ve kondisyon koçu Janet Hamilton, "Karnını, gövde ve kalçanı destekleyen kaslar olarak düşün." diyor. Vücudunun orta kısmında rektus abdominise (baklava kaslar) ek olarak iki yana dönmene yardımcı olan iç ve dış oblik kasları; karnını sarıp göbek deliğini içe çeken dipteki kaslar olan transverse abdominis; omurgan boyunca uzanan erector spinae; belindeki derin kaslar multifidus; kalça kasların ve pelvik tabanın bulunur.
Karın çalışarak bu kasları geliştirmenin olağanüstü faydaları vardır. Duruşun ve desteğin iyileşir, formunu düzeltirsin ve daha fit, daha hızlı bir koşucu olabilirsin.
Daha kuvvetli bir karının nasıl işine yarayabileceğini anlamak için koşma hareketini düşün. Bu hareket sırasında soldan sağa dengeni korumaya çalışırsın. Karın ve sırt kasların dik durmaktan ve seni desteklemekten sorumludur. Hamilton, "Tek ayağında yükselirsin, havada uçarsın ve diğer ayağının üzerine inersin." diyor. Karın kasların, havalanma aşamasında kuvveti bacaklarına iletir ve iniş aşamasında emer.
Karın kaslarının bu iki işi yapabilmek için güçlü ve esnek olması gerekir. Aksi takdirde Hamilton'a göre, "Kuvveti yeterince iyi üretemez veya ememezsin. Bunun sonucunda performansın kötüleşir ve sakatlanabilirsin." Hamilton, zayıf bir karınla koşuyorsan muhtemelen kalçanın çok sallanacağını, sırtının ağrıyacağını, diz ağrısı çekeceğini veya ayaklarını sürümeye başlayacağını söylüyor.
"Zayıf bir karınla koşuyorsan muhtemelen kalçan çok sallanır, sırtın ağrır, diz ağrısı çekersin veya ayaklarını sürümeye başlarsın"
Janet Hamilton, Running Strong'un Sahibi
Güçlü bir karın, bu sorunları ve ağrıları önlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca araştırmalara göre koşu performansını artırmana yardımcı olabilir. Journal of Strength and Conditioning Research'te yayınlanan bir çalışma, sürekli olarak karın kuvveti antrenmanı yapmanın hızı artırdığını gösterdi. PLOS One'da yayınlanan bir başka çalışmada ise dayanıklılığı ve koşu ekonomisini (ne kadar verimli koştuğun) iyileştirdiği bulundu.
Bunun nasıl olduğunu anlamak için bir koşucuyu uzun bir koşunun başında ve sonunda hayal et. Muhtemelen son kilometrelerde duruşu bozulacaktır. Sağlam bir karın, bu bozulmayı önleyebilir ve verimli bir şekilde koşmanı sağlayabilir. Hamilton, "Ne kadar kuvvetli olursan o kadar zor yorulursun." diyor.
Neyse ki karın kuvvetlendirme çalışmaları antrenmana kolayca entegre edilebilir. Çoğu hareket her yerde, spor aleti kullanmadan yapılabilir. Hamilton, önemli olan şeyin duruşunu bozmadan kaslarını zorlayacak kadar sıkı ve uzun çalışmak olduğunu söylüyor. Bunu yapmak, zor koşu olmayan günlerde daha kolaydır. Hamilton şöyle diyor: "Sporcularımı haftada üç kez kuvvet çalışmaya teşvik ediyorum. Çok karışık hareketler yapmaya gerek yok. Tek bir hareketle birkaç kas grubunu çalıştırman yeterlidir."
"Ne kadar kuvvetli olursan o kadar zor yorulursun"
Janet Hamilton, Running Strong'un Sahibi
Bu hareketleri iyice öğrenmeye hazır ol. Karnını farklı açılardan hedefleyen bu hareketleri herhangi bir kuvvet rutinine ekleyebilirsin. Hamilton'ın ipucu: Belirli bir sayıda set ve tekrar yapmaya ya da bir pozisyonda belirli bir süre durmaya çalışmak yerine her egzersizi, hedeflediğin kasları yorana kadar yapmaya odaklan. Yani bazı hareketleri 5 kez, bazı hareketleri ise 20 kez tekrarlayabilirsin. Hamilton, önemli olan şeyin zorlanmak değil, iyice yorulmak olduğunu söylüyor.
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