Bu hareketleri iyice öğrenmeye hazır ol. Karnını farklı açılardan hedefleyen bu hareketleri herhangi bir kuvvet rutinine ekleyebilirsin. Hamilton'ın ipucu: Belirli bir sayıda set ve tekrar yapmaya ya da bir pozisyonda belirli bir süre durmaya çalışmak yerine her egzersizi, hedeflediğin kasları yorana kadar yapmaya odaklan. Yani bazı hareketleri 5 kez, bazı hareketleri ise 20 kez tekrarlayabilirsin. Hamilton, önemli olan şeyin zorlanmak değil, iyice yorulmak olduğunu söylüyor.

Mekik

Çalıştırdığı yerler: Karın kasları (rektus abdominis)



Yapılışı: Sırt üstü uzan, dizlerini bük ve ayaklarını yere bas. Boynunu zorlamadan, karın kaslarını sıkarak yalnızca sırtını ve omuzlarını yerden kaldır. Yavaşça inerek başlangıç pozisyonuna dön.

Bisiklet Mekiği

Çalıştırdığı yerler: Karın kasları (rektus abdominis, oblik kasları)



Yapılışı: Sırt üstü uzan, ellerini başının arkasına koy ve dizlerini göğsüne doğru çek. Omuzlarını yerden kaldır. Sol dirseğini sağ dizine doğru getirirken sol bacağını düzleştirip yerden birkaç santimetre kaldır. Başlangıç pozisyonuna dön ve hareketi diğer taraf için tekrarla.

Yüksek Plank

Çalıştırdığı yerler: Omuzlar, göğüs, sırt, karın kasları (rektus abdominis, transverse abdominis) bel, kalça, kalça kasları, kuadriseps kasları, baldırlar



Yapılışı: Omuzlarını bileklerinle aynı hizada tutarak şınav hareketinin en yüksek seviyesinde dur. Sırtını düz tut (kalçanı indirme veya kaldırma); karın kaslarını, uyluklarını, kalçanı sık ve yere, ellerinin birkaç santimetre ilerisine bak (Hareketi kolaylaştırmak için kollarının önüne çök ve omuzlarını dirseklerinle aynı hizada tut.)

Tek Bacakla Köprü Duruşu

Çalıştırdığı yerler: Kalça, kalça kasları, hamstring kasları



Yapılışı: Sırtüstü uzan, dizlerini bük, ayaklarını yere düz bas, kollarını iki yanında tut. Sağ bacağını uzat ve topuğunu yerden birkaç santimetre havaya kaldır. Ayağını gevşek tut ve kalça kaslarını sıkarak kalçanı olabildiğince havaya kaldır. En yüksek seviyede durakla, sonra yavaşça yere in. Hareketi diğer taraf için tekrarla.

Değişimli Yengeç Uzanışı

Çalıştırdığı yerler: Karın kasları (rektus abdominis, oblik kasları), sırt, kalça kasları, bacaklar



Yapılışı: Dizlerini büküp ayaklarını yere basarak otur. Avuç içlerin aşağıya ve parmakların senden uzağa bakacak şekilde ellerini arkana yerleştir. Kalçanı olabildiğince yükseğe kaldır ve sağ kolunu başının yukarısından kulağına doğru uzat. İnerek başlangıç pozisyonuna dön ve hareketi diğer kolla tekrarla.

Ölü Böcek

Çalıştırdığı yerler: Karın kasları (rektus abdominis, transverse abdominis), sırt, kalça kasları, kalça



Yapılışı: Yere sırt üstü uzan, kollarını omuzlarınla aynı hizada tutarak havaya kaldır, dizlerini 90 derece açıyla bük ve ayaklarını kaldır. Sol bacağını düz şekilde uzat ve sağ kolunu kulağına doğru indir. Bu esnada belini yere bastır. Başlangıç pozisyonuna dön ve hareketi diğer bacak ve kolla tekrarla.

Plank Pozisyonunda Kollarla Yürüme

Çalıştırdığı yerler: Omuzlar, göğüs, sırt, karın kasları (transverse abdominis, rektus abdominis), bel, kalça, kalça kasları, uylukların iç ve dış kısımları, kuadriseps kasları, baldırlar



Yapılışı: Ayaklarını birleştirip yüksek plank pozisyonunda dur; omuzlarını bileklerinle aynı hizada tut; sırtını düz tut; karın kaslarını, uyluklarını ve kalçanı sık ve ellerinin birkaç santimetre ilerisine bak. Ayaklarını yürüterek yanlara doğru aç, sonra başlangıç pozisyonuna dön.

Modifiye Edilmiş Yan Plank

Çalıştırdığı yerler: Sırt, karın kasları (oblikler), kalça, kalça kasları



Yapılışı: Sol tarafına yat ve alttaki dizini hafifçe bük. Sol kolunun ön kısmını kaldır, kalçanı kaldır ve sağ kolunu yukarıya uzat. Ayak parmaklarının baktığı yönü değiştirmeden sağ bacağını olabildiğince yükseğe kaldır. İnerek başlangıç pozisyonuna dön ve hareketi diğer taraf için tekrarla.



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