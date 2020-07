Güçlü bir karın, bu sorunları ve ağrıları önlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca araştırmalara göre koşu performansını artırmana yardımcı olabilir. Journal of Strength and Conditioning Research'te yayınlanan bir çalışma, sürekli olarak karın kuvveti antrenmanı yapmanın hızı artırdığını gösterdi. PLOS One'da yayınlanan bir başka çalışmada ise dayanıklılığı ve koşu ekonomisini (ne kadar verimli koştuğun) iyileştirdiği bulundu.



Bunun nasıl olduğunu anlamak için bir koşucuyu uzun bir koşunun başında ve sonunda hayal et. Muhtemelen son kilometrelerde duruşu bozulacaktır. Sağlam bir karın, bu bozulmayı önleyebilir ve verimli bir şekilde koşmanı sağlayabilir. Hamilton, "Ne kadar kuvvetli olursan o kadar zor yorulursun." diyor.



Neyse ki karın kuvvetlendirme çalışmaları antrenmana kolayca entegre edilebilir. Çoğu hareket her yerde, spor aleti kullanmadan yapılabilir. Hamilton, önemli olan şeyin duruşunu bozmadan kaslarını zorlayacak kadar sıkı ve uzun çalışmak olduğunu söylüyor. Bunu yapmak, zor koşu olmayan günlerde daha kolaydır. Hamilton şöyle diyor: "Sporcularımı haftada üç kez kuvvet çalışmaya teşvik ediyorum. Çok karışık hareketler yapmaya gerek yok. Tek bir hareketle birkaç kas grubunu çalıştırman yeterlidir."