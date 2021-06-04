Theland Kicknosway, Hem Kendisi Hem Topluluğu İçin Koşuyor

Theland, çoğu yerli ulusunda görülen ve kültürlerini yansıtan törenlere katılıp bunlarda dans ediyor. Renkli geleneksel giysilerini giyen dansçılar, geleneksel ile çağdaşı birleştiren şarkılar eşliğinde farklı stillerde dans ediyor. Küçük yaştan beri Ontario and Quebec'te düzenlenen törenlerde dans eden Theland ve ailesi, yerlilerin yıl boyunca katıldığı kültürel hafta sonu etkinliklerinin rotası olan "tören yolu"nu düzenli olarak dolaşıyor.

Theland şöyle diyor: "Kendim için kültürümle birlikte güçlü olmaya devam edeceğim. Sahip olduğum bilgiler bana gurur veriyor. Bunu taşıyıp gelecekte çocuklarıma ve torunlarıma aktaracağım."