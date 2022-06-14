Theland Kicknosway, Hem Kendisi Hem Topluluğu İçin Koşuyor

Theland, 9 yaşındayken MMIWG2S'nin (Kaybolan ve Öldürülen Yerli Kadınlar, Kız Çocuklar ve Çift Ruhlu Kişiler) çocukları hakkında sorular sormaya başlamış. O günleri şu sözlerle hatırlıyor: "Küçükken anma etkinliklerine katılırdım. Şarkılar söylerdim. Ama asıl mesele, bu çocukların nereye gittiği ve bundan sonra ne olacağıydı. Bir genç olarak diğer gençlere sahip çıkıyordum."



Teyzesi Bridget cinayet kurbanlarının yakınlarına yardım eden kar amacı gütmeyen bir kuruluşun eş kurucusu olunca, farkındalık yaratmak için sporu kullanan sporculardan ilham alan Theland'ın aklına bir fikir gelmiş: "'Kanada'yı koşmak istiyorum.' dedim. Annem bunu duyar duymaz, 'Bir dakika. Sen Kanada'nın ne kadar büyük olduğunu biliyor musun?' diye sordu. Ben de, 'O zaman Ontario'yu bisikletle geçelim, sonra da koşalım.' dedim. En sonunda şu fikirde anlaştık: Bridget teyzeme gidip, 'Evine kadar koşabilir miyim?' diye soracaktım."



Yıllar geçtikçe ailesi ve arkadaşları ona katıldı. Theland bugün savunduğu davası için ilk ulusal koşusuna çıkmaya hazırlanıyor: "Bu kesinlikle kolay bir iş değil. Ama halkımızın desteği ve sevgisiyle bunu başaracağız." Rotaları ve iklim koşullarını araştırmakta olan Theland, 2021 yazında Vancouver'dan Ottava'ya koşmayı umut ediyor. Bu zorlu parkurda Rocky Dağları, geniş batı ovaları ve prekambriyen kayalarıyla bezeli büyük ve ıssız Kanada Kalkanı bölgesi var.