Theland Kicknosway, Hem Kendisi Hem Topluluğu İçin Koşuyor

Formunu korumak ve sağlıklı beslenmek, Theland'ın günlük rutininin büyük bir parçası. Arka arkaya koşacağı maratonlara hazırlanmak için dönüşümlü olarak koşuyor ve bisiklete biniyor. "Her gün dışarı çıkmaya, sağlıklı beslenmeye ve en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz." diyen Theland, genellikle arkadaşlarıyla birlikte antrenman yapıyor ve her yıl çıktığı koşulara katılmak isteyenlere kapısını açık tutuyor.



Theland, güçlü kimlik duygusunu ve kültürünü erken yaşta kazanmasını ailesine borçlu olduğunu söylüyor. Annesi Elaine, Kuzey Saskatchewan'daki Peter Ballantyne Cree Nation'dan gelen bir Bataklık Krisi. Babası Vince ise Güney Ontario'daki (Bkejwanong olarak da bilinen) Walpole Island First Nation'dan gelen bir Potavatomi yerlisi.



Koşu gibi Theland'ın kültürüyle olan bağı da doğaya duyduğu saygıdan geliyor.