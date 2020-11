Sex vanor för att uppnå atleternas mentala inställning

Flaherty har i femton år noggrant studerat hundratals guldmedaljörers, världsmästares och rekordinnehavares mentala vanor och beteenden på nära håll och använder dessa insikter för att hjälpa atleter att prestera på en ännu högre nivå. Nyligen inledde han ett samarbete med Stephanie Cacioppo, fil.dr och chef för Brain Dynamics Laboratory vid University of Chicago Pritzker School of Medicine och medlem i Nike Performance Council, för att förstå sambandet med hjälp av neurovetenskap. "Jag är förbluffad över hur väl Ryans forskning stämmer överens med de vetenskapliga fynden", säger dr Cacioppo.



De här mentala vanorna och beteendena är inte bara till för framtida stjärnatleter, menar Flaherty och dr Cacioppo. Var och en av dem kan användas av alla som vill springa snabbare, spela bättre eller helt enkelt leva ett bättre liv.



01. Prata med dig själv.

Passa på att prata med rösterna i ditt huvud, istället för att bara lyssna på dem. Men gör det på det strategiska sätt som experterna kallar "självprat". Det är något som nästan alla atleter använder sig av under kämpiga stunder och kan hjälpa dig att hitta fokus och självförtroende för att göra ditt bästa, särskilt när du pratar med dig själv som om du vore din bästa vän. Det kan vara peppande ord ("Det här fixar du") eller instruktioner ("Ta ett djupt andetag"), men du ska absolut inte kritisera dig själv (så inga nedsättande namn för att du missade skottet eller inte blev befordrad). Det är också viktigt att använda andra eller tredje person i ditt självprat och säga "hon" och "du" istället för "jag". Det skapar lite känslomässigt avstånd. Kom också ihåg att vara lika snäll mot dig själv som om det var en vän du pratade med.



02. Visualisera.

Många atleter föreställer sig varje steg i en tävling kvällen innan, från att stiga upp ur sängen hela vägen till att ta emot guldmedaljen vid prisutdelningen. Genom att visualisera eller livligt föreställa sig ett positivt resultat in i minsta detalj, förbereder du hjärnan för den faktiska upplevelsen och förbättrar reflexer, självförtroende och uthållighet när du utför handlingen. Men du ska inte föreställa dig att allt kommer att gå felfritt. Föreställ dig istället allt som kan gå fel, så att du redan har en plan för hur du ska lösa problemet om ett sådant uppstår. Det kan spara dig en massa stress. Du kan tillämpa övningen på alla stora livsomvälvande ögonblick (för att klara intervjun som hjälper dig att kamma hem ditt drömjobb eller klara ditt första triathlon även om du inte är en stark simmare) eller på vardagliga uppgifter som ett träningspass.