Så finslipar du din process

Sanningen är att det inte räcker att jobba hårt för att nå ditt mål.



Du behöver också ha ett strategiskt mindset, säger Patricia Chen, fil.dr och biträdande professor på institutionen för psykologi på National University of Singapore. Hon är en av författarna till tre nyligen genomförda studier om strategiskt mindset. Det handlar i grunden om att du tar ett steg tillbaka när du upplever att din utveckling avtar eller uteblir och ställer dig den centrala frågan: Finns det en bättre väg framåt?



Framgångsrika personer använder den här frågan i sin process, det vill säga varje medveten sak de gör varje dag för att bli bättre och komma närmare sina mål, säger Stephanie Cacioppo, fil.dr, neuroforskare och chef över Brain Dynamics Laboratory vid University of Chicago Pritzker School of Medicine.



Processen är omfattande och holistisk. Det handlar till exempel inte bara om dina träningspass. Det handlar även om hur du förbereder dig och sover kvällen innan, vad du äter, om du ger dig själv tid att värma upp och hur noga du antecknar information och återhämtar dig efteråt, så att du kan göra små framsteg varje dag. Det handlar också om att du frågar dig själv med jämna mellanrum om det finns något du kan lägga till, ändra eller ta bort för att förbättra dina resultat ytterligare.



Genom att etablera en process kan du hitta inre motivation för att ständigt lära dig saker och utvecklas och samtidigt bygga upp självförtroende nog för att göra det, säger dr Cacioppo. Det kan också göra jobbet varaktigt och njutbart eftersom du har full koll på ditt mål och dina framsteg i realtid, säger hon. Så här går det till.