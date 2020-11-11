Trained Podcast: Hitta ditt "varför" med Simon Sinek

I vår jakt på att lösa frågan "hur" rusar vi ofta förbi frågan "varför", menar författaren och motivationsföreläsaren Simon Sinek. Han tycker att innan vi påbörjar någonting, som en träningsplan, ett nytt jobb eller en relation, måste vi vara helt på det klara med varför vi gör det. Svaret på frågan "varför" är nyckeln som kan frigöra vår potential i alla delar av livet. I det här avsnittet samtalar han med värden Ryan Flaherty om vikten av att fokusera på vårt eget syfte, hantera stress och tänka på vår dagliga träning som "spelet utan slut".