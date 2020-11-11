Trained Podcast: Hitta ditt "varför" med Simon Sinek
Coachning
Hans böcker och föredrag om motivation på TED Talks har inspirerat miljontals människor. Nu berättar författaren om vad hans idéer betyder för atleten.
I vår jakt på att lösa frågan "hur" rusar vi ofta förbi frågan "varför", menar författaren och motivationsföreläsaren Simon Sinek. Han tycker att innan vi påbörjar någonting, som en träningsplan, ett nytt jobb eller en relation, måste vi vara helt på det klara med varför vi gör det. Svaret på frågan "varför" är nyckeln som kan frigöra vår potential i alla delar av livet. I det här avsnittet samtalar han med värden Ryan Flaherty om vikten av att fokusera på vårt eget syfte, hantera stress och tänka på vår dagliga träning som "spelet utan slut".
Har du frågor om mental inställning, träning, kost, återhämtning eller sömn? Har du förslag på en gäst eller ett ämne? Mejla till Flaherty på trained@nike.com, så tar han med sig förslagen inför kommande avsnitt.