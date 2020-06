11 tips för att hjälpa dig springa snabbare

03. Använd ett löpband



Att springa på en maskin kan vara ett perfekt sätt att träna intervaller och spurter eftersom du kan ställa in exakt hastighet, lutning och distans. Det gör ett löpband perfekt för att testa hur bra du hanterar tävlingshastigheten oavsett det handlar om 5K eller ett maraton, säger Nike Run Club-coach Jessica Woods.



"Löpbandet gör att du kan sikta in dig på specifika hastigheter" , säger Woods. "Det är som muskelminnet. Ju mer van du blir vid just den hastigheten desto bättre blir du på att få samma känsla utomhus."



Även om du får lite mindre muskelaktivering på löpbandet eftersom bandet rullar under dina fötter, menar Woods, som driver löpbandsträningsstudion Mile High Run Club i New York City, att du kan kontra den effekten genom att ställa in lutningen på 1 procent.



04. Använd en foam roller efter träningspasset



Ta dig tid att använda en foam roller efter löprundan eller gympasset för att minska skaderisken som kan uppstå när du höjer intensiteten i din träning. "Att använda en foam roller på musklerna kan behandla särskilda spända ställen, rensa kroppen på avfall från ämnesomsättningen och bryta ner ärrvävnad som uppstår av alla de små mikrotrauman som löpning innebär", säger David McHenry, Nike-fysioterapeut och styrkecoach med fokus på elitatleter. Har du bara tid för ett litet antal ställen efter ett löppass, rekommenderar McHenry att du fokuserar på framsida lår, sätesmuskler och vader.



05. Överväg lätta skor



Lättare skor kan bidra till snabbare träningspass och lopp, säger Bennett. Till och med milligram kan göra en skillnad när du försöker trimma bort sekunder från din tid. Och om du använder särskilda skor för dina snabbare lopp, kan de skorna hålla längre. Om du springer på bana, säger Robyn LaLonde, coach för NRC i Chicago, kanske du vill investera i skor med dobbar som gräver sig ner i underlaget och gör att du behåller greppet mot marken. "Platta tävlingsskor kan också ge en bra känsla av att löpa på bana och samtidigt ge möjlighet att springa utanför banan", tillägger LaLonde.



Innan du köper platta tävlingsskor eller skor med dobbar bör du prova dem noga. "Skorna måste vara bekväma", säger Bennett. "Om de inte är bekväma kvittar det vad de är gjorda för – de är fel skor för dig."



06. Bygg lite muskler



"Styrketräning är förklädd hastighetsträning", säger Bennett. Att lyfta vikter är också avgörande för att stärka ditt skelett, dina senor och dina ligament vilket minskar skaderisken och förbättrar din allmänna löpförmåga, säger styrke- och träningscoach Janet Hamilton, som äger det Atlantabaserade företaget Running Strong. Och ju starkare du är, desto lättare är det att bära din kroppsvikt oavsett distansen och desto bättre står du emot trötthet, tillägger Hamilton.