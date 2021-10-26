11 tips för att hjälpa dig springa snabbare

Om en löpare fick tre önskningar av en magisk ande skulle en av dem förmodligen vara att kunna springa snabbare. (De andra två kanske skulle vara att alltid få perfekt väder och att varje löprunda ska kännas enkel och smärtfri.)

Visserligen finns det många löpare som inte bryr sig så mycket om sitt tempo, men de allra flesta skulle ändå välkomna ett nytt personbästa med öppna armar – det är ett snabbt sätt att känna sig stark, frisk och helt enkelt grym. Men i verkligheten lyser andarna tyvärr med sin frånvaro och det enda sättet att bli snabbare är att göra jobbet.

Men, med det sagt, du kan bli snabbare ett steg i taget, utan att ta ut dig totalt. Här får du några förslag på vad du kan göra för att göra realistiska framsteg när du ökar ditt tempo. Och om du verkligen vill satsa testar du alla förslagen.