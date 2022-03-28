Bästa sättet att nå bättre resultat med självpepp

Du har säkert pratat med dig själv under ett träningspass, avsiktligt eller ej. Antingen på ett positivt sätt där du peppar dig själv genom att tänka: "Du klarar det här!" eller "Ge inte upp!" Eller på ett mer negativt sätt där du tänker: "Det här är för svårt" eller "Jag är usel på det här."

Som du säkert kan gissa kan positivt självpepp resultera i en bättre träningsupplevelse. Det kan inte bara ge dig en bättre självbild, utan det kan också förbättra din prestation, enligt en metaanalys som publicerades i tidskriften Perspectives on Psychological Science. Att peppa dig själv (särskilt i kombination med visualisering och målsättning) kan bidra till ökad uthållighet, enligt en studie publicerad i tidskriften Sports Medicine, och det kan också göra att ditt träningspass känns mindre intensivt, enligt forskning som publicerats i tidskriften Medicine & Science in Sports & Exercise. Ett peppande språk kan leda till mer energi och lägre puls, visar forskning från tidskriften Clinical Psychological Science.

Men det är skillnad på att vara positiv och överdriven positivitet. Medan det förra kan hjälpa dig att få bättre resultat kan det senare faktiskt ha en negativ effekt eftersom det kan kännas mindre realistiskt. "Om ditt sinne förkastar ditt positiva självpepp så är det värre än att inte komma med något uttalande alls", säger sportpsykologen Jonathan Fader, doktorand, författare av Life as Sport: What Top Athletes Can Teach You About How to Win in Life. "När du lovar dig själv för mycket och inte levererar får du känslan av att du inte räcker till."

Låt säga att du använder en fras som "Du klarar det här!" för att peppa dig själv inför din allra första chin-up eller ett personligt rekord i tyngdlyftning med 20 kilo tyngre vikter än tidigare, men du når inte ditt mål. Det är mer troligt att du fastnar i det du inte gjorde jämfört med vad du faktiskt gjorde (du kanske drog dig halvvägs upp eller förbättrade ditt personliga rekord med 2 kg). Detta kan sänka ditt självförtroende i framtiden, vilket kan avskräcka dig från att försöka igen, säger Fader.

Dessutom kan ett alltför entusiastiskt språk frustrera dig ännu mer om det inte är äkta. "När något inte känns rätt kommer du sannolikt att reagera med negativa känslor", säger Gloria Petruzzelli, licensierad klinisk psykolog och sportpsykolog på friidrottsavdelningen vid Sacramento State. Det kan hindra dig.