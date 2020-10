Bästa sättet att nå bättre resultat med självpepp

Som du säkert kan gissa kan positivt självpepp resultera i en bättre träningsupplevelse. Det kan inte bara ge dig en bättre självbild, utan det kan också förbättra din prestation, enligt en metaanalys som publicerades i tidskriften "Perspectives on Psychological Science." Att peppa dig själv (särskilt i kombination med visualisering och målsättning) kan bidra till ökad uthållighet, enligt en studie publicerad i tidskriften "Sports Medicine", och det kan också göra att ditt träningspass känns mindre intensivt, enligt forskning som publicerats i tidskriften “Medicine & Science in Sports & Exercise.” Ett peppande språk kan leda till mer energi och lägre puls, visar forskning från tidskriften "Clinical Psychological Science.”



Det är skillnad på att vara positiv och överdriven positivitet. Det senare kan faktiskt ha en negativ effekt eftersom det kan kännas mindre realistiskt. "Om ditt sinne förkastar ditt positiva självprat så är det värre än att inte komma med något uttalande alls," säger sportpsykologen Jonathan Fader, doktorand, författare av "Life as Sport: What Top Athletes Can Teach You About How to Win in Life ”. "När du lovar dig själv för mycket och inte levererar får du känslan av att du inte räcker till."