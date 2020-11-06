Så här upptäcker du vad som motiverar dig

Få motivation genom att hitta ditt "varför"
Coachning
När du vet ditt syfte blir även de svåraste situationerna lättare. Så här gör du för att hitta det och behålla det.
Oavsett hur bra ditt jobb eller dina intressen är definierar de varken vem du är eller varför du gör det du gör. Det är ditt "varför" – ditt syfte – och när du skiljer det från "vad" och "hur" kan du hitta en källa till oändlig motivation.
Ett starkt syfte är också kopplat till bättre fysisk och psykisk hälsa och livslängd. "Tänk på ditt varför som en vägledande princip, en personlig polstjärna. Det driver dig i den riktning du rör dig och till det du gör varje dag, och borde inte ändras även om din livssituation gör det", säger Nicole Detling, fil.dr, mental coach och en av författarna bakom "Don't Leave Your Mind Behind: The Mental Side of Performance". Dina omständigheter, stora som små, kommer oundvikligen att förändras och hur du agerar i de stunderna är en återspegling av huruvida du är i fas med det som driver dig.
Låt säga att du förlorar ditt kontorsjobb. Om du tillbringade dina helger med att baka muffins åt vänner och familj och kände dig uppfylld av det, då kan du använda det som en möjlighet att förändras. Istället för att söka ett annat jobb som innebär att sitta i oändliga möten och läsa mejl, kan du ta kurser i bakning och söka jobb på ett bageri. Eller låt säga att ett åskväder gör att du måste ställa in din löprunda. Eftersom ditt varför är ditt band till din pappa som alltid sprang med dig när du var liten och nu peppar dig under alla lopp, kan du använda den här tiden till att köra ett styrketräningspass för löpare i vardagsrummet.
"Syftet peppar oss och ger oss bränsle och motivation till att hoppa ur sängen på morgonen", säger Jim Afremow, fil.dr, idrottspsykolog och författaren till "The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train and Thrive". "Utan ett syfte kan man känna sig isolerad, omotiverad och vilsen." Det här kan göra det svårt att fortsätta framåt, oavsett om man letar jobb eller påbörjar ett träningsprogram.
"Syftet peppar oss och ger oss bränsle och motivation till att hoppa ur sängen på morgonen. Utan ett syfte kan man känna sig isolerad, omotiverad och vilsen."
Jim Afremow, fil.dr, idrottspsykolog och författaren till "The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train, and Thrive."
Så hittar du ditt syfte
Att hitta fram till och bygga upp sitt syfte är en process, säger Afremow. Börja med att fundera ut något du vill, eller älskar, att göra för dig själv, som: "Jag älskar min sport och vill ta reda på hur bra jag faktiskt kan bli" eller "Jag förverkligas av att känna samhörighet med andra människor". Om du inte kommer på något borde du ställa frågor till dig själv som: "Hur ska jag göra mig själv stolt idag?" eller "Vilka fel vill jag rätta till?" Det här hjälper dig att gräva djupare kring aktiviteter eller frågor som berör dig.
När du väl har kommit fram till ditt syfte ska du se till att "återanknyta till det varje dag genom att reflektera över det på morgonen, innan du tar dig an dagens alla sysslor", säger Afremow. "Visualisera mentalt att du når ditt personliga mål eller uppfyller ditt syfte." Placera ut små påminnelser på olika ställen som hjälper dig att komma ihåg vad syftet eller målet är och hur det kommer att kännas, oavsett om det är ett gratulationskort från din pappa eller en klisterlapp. Att se dessa påminnelser kan hjälpa dig att skapa och upprätthålla hälsosamma vanor som leder dig mot din polstjärna genom hela livet, säger Detling.
Så här gör du om du förlorar ditt syfte
- Få inte panik.
Du är mänsklig. Trots ett starkt syfte kommer det att finnas dagar då du känner dig nere, frustrerad eller omotiverad. Kom ihåg att alla beslut inte är ensidigt bra eller dåliga. Ibland behöver du ta en paus från att titta igenom jobbannonser och ibland behöver du vila istället för att träna. "Nyckeln är att inte ge sig hän åt negativiteten, utan att vara medveten om de här känslorna", säger Afremow.
- Lär av andra.
Om de negativa känslorna uppstår oftare än bara ibland kanske du har förlorat ditt syfte. För att hitta det igen (eller hitta ett nytt syfte) är det dags för dig att leta inspiration. Fråga nära vänner, familj, en rådgivare, coach eller en lagkamrat om deras syfte. Se en bra film. Läs biografier om människor du ser upp till. "Ta reda på vad de gjorde när deras syfte försvann eller blev svårare att se", säger Afremow. "Du kommer ofta att märka att människor har varit motiverade av olika saker vid olika tillfällen. Hitta likheter med där du befinner dig just nu och använd det för att komma i fas igen."
- Titta inåt (igen).
Tänk på de svåra frågorna du först ställde dig själv, säger Detling. Och lägg till några till: "Vad bryr jag mig allra mest om? Varför bryr jag mig om det? Och hur kommer det att se ut i framtiden?" Skriv ner dina tankar så att du inte glömmer dem.
- Ta små steg.
Om du verkligen känner dig fast bör du tänka på en handling – bara en. Det kan vara ett litet steg framåt, som att beställa en bok om bakning. "Vanligtvis leder handling till handling. När du gör något som tar dig utanför din 'fear zone' tar du plötsligt tillbaka kontrollen och får mer självförtroende", tillägger Detling. Sen handlar det om reflektion. Driver besluten du fattar dig närmare eller längre bort från ditt syfte? Du kan justera din riktning därifrån.
För att förtydliga: Att leva efter ditt syfte betyder inte att livet plötsligt blir lätt. "Att arbeta hårt är alltid tufft. Men att veta ditt syfte hjälper dig att se det hårda arbetet och motgångarna som en utmaning", säger Afremow. "Det hjälper dig att se 'misslyckanden' som möjligheter att lära dig något, och det kommer att göra dig bättre istället för att hindra dina framsteg eller bryta ner dig." Det är det som är det fina med ett syfte: Även när det känns riktigt tungt kan det hjälpa dig att bli ditt bästa jag.