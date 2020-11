Så här upptäcker du vad som motiverar dig

Ett starkt syfte är också kopplat till bättre fysisk och psykisk hälsa och livslängd. "Tänk på ditt varför som en vägledande princip, en personlig polstjärna. Det driver dig i den riktning du rör dig och till det du gör varje dag, och borde inte ändras även om din livssituation gör det", säger Nicole Detling, fil.dr, mental coach och en av författarna bakom "Don't Leave Your Mind Behind: The Mental Side of Performance". Dina omständigheter, stora som små, kommer oundvikligen att förändras och hur du agerar i de stunderna är en återspegling av huruvida du är i fas med det som driver dig.



Låt säga att du förlorar ditt kontorsjobb. Om du tillbringade dina helger med att baka muffins åt vänner och familj och kände dig uppfylld av det, då kan du använda det som en möjlighet att förändras. Istället för att söka ett annat jobb som innebär att sitta i oändliga möten och läsa mejl, kan du ta kurser i bakning och söka jobb på ett bageri. Eller låt säga att ett åskväder gör att du måste ställa in din löprunda. Eftersom ditt varför är ditt band till din pappa som alltid sprang med dig när du var liten och nu peppar dig under alla lopp, kan du använda den här tiden till att köra ett styrketräningspass för löpare i vardagsrummet.



"Syftet peppar oss och ger oss bränsle och motivation till att hoppa ur sängen på morgonen", säger Jim Afremow, fil.dr, idrottspsykolog och författaren till "The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train and Thrive". "Utan ett syfte kan man känna sig isolerad, omotiverad och vilsen." Det här kan göra det svårt att fortsätta framåt, oavsett om man letar jobb eller påbörjar ett träningsprogram.