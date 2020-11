Se det hända och få det att hända

Visualisering går ut på att skapa specifika, levande scener i huvudet. Tekniken kan användas som avslappning eller som ett sätt att förbereda dig på att uppnå ett visst resultat. "När man frammanar en bild aktiveras flera områden i hjärnan", förklarar med.dr. Sheri Dewan, hjärnkirurg på Northwestern Medicine Central DuPage Hospital. Först och främst frontalloben som ansvarar för inlärning, planering och utförande av planen. Du aktiverar även nackloben som hjälper dig att verkligen se det du tänker ut. Att sedan se bilden om och om igen dämpar responsen från amygdala (hjärnans flykt-och-kampsystem), vilket kan minska ångest och rädsla som förknippas med en aktivitet. Visuell repetition stärker också den motoriska nervbanan mellan hjärnan och dina muskler på samma sätt som om du faktiskt utförde aktiviteten på riktigt, tillägger Angie Fifer, fil.dr, certifierad konsult i mental prestation i Pittsburgh och styrelseledamot i Association for Applied Sport Psychology. Alla de här mekanismerna arbetar tillsammans för att höja din prestationsförmåga i verkliga livet, säger Dr Dewan.



Det här skulle kunna vara förklaringen till att den mentala övningen är så effektiv och under lång tid har varit föremål för forskarnas intresse. Enligt fil.dr Alan Chu, certifierad konsult i mental prestation samt biträdande professor och ämnesansvarig för sport-, tränings- och prestationspsykologi på University of Wisconsin-Green Bay, gjordes en av de första studierna om visualisering år 1960. Ett basketlag i high school delades in i två grupper: en fokuserade enbart på fysisk träning medan den andra bara ägnade sig åt att visualisera specifika motoriska färdigheter. Efter två veckor kom forskarna fram till att gruppen som använt sig av visualisering nästan hade lika bra färdigheter som spelarna som enbart hade fokuserat på fysisk träning.