Hur du startar – eller startar om – en rutin för att må bättre

När det gäller att genomföra förändringar hör vi ofta en röst i huvudet som berättar för oss hur vi borde känna oss. Rösten tenderar att låta på något av följande två sätt: Antingen som en bullrig militärledare, en sådan som skriker på rekryterna i krigsfilmer, säger Wignall. Eller som en skuldbeläggare, säger Sasha Heinz, fil.dr, utvecklingspsykolog och coach inom mental inställning med inriktning på mål och beteendeförändringar. Den rösten låter dig gärna tro att du är en sämre människa eller mindre värd om du inte tränar mer eller äter bättre.



Båda rösterna är destruktiva. "När du är väldigt hård mot dig själv skapar du överflödiga negativa känslor, och det ökar bara avståndet mellan dig och dina mål", säger Wignall. "Utan den bördan får du mycket mer energi att lägga på att komma närmare det du vill uppnå."



Testa att uttala målsättningen för din hälsa högt. Lägg märke till hur rösten i ditt huvud reagerar. Säger den "Ja, det här grejar du"? Eller skriker den och dikterar villkoren som en militärledare eller får dig att må dåligt som "skuldbeläggaren"?



Om svaret är något av de sistnämnda är det dags att du ändrar tonläge och blir snällare, mer uppmuntrande eller åtminstone neutral mot dig själv. Det kan räcka med att bara ersätta tvingande ord som "måste", "behöver" och "borde" med mer positiva verb som "kan", "vill" och "ska". Sedan är det bara att se vad som händer, säger Wignall. "När du märker att det går bra eller faktiskt ännu bättre än tidigare, kommer din hjärna att förstå att det inte finns några fördelar med att nedvärdera sig själv", säger han.