Vad en positiv inställning kan betyda

"De nervbanor som skapar positiva eller negativa tankar byggs upp när vi är unga", förklarar fil. dr Loretta Breuning, grundare av Inner Mammal Institute och författaren bakom "The Science of Positivity". Våra tidigare erfarenheter, framför allt under barndomen, formar våra förväntningar kring om något kommer att gå bra eller dåligt, säger Breuning, och det är nyckeln till motivation senare i livet.



"När du har positiva förväntningar är det mer troligt att du lägger energi på det du försöker uppnå. Om du har negativa förväntningar gör du förmodligen inte det eftersom din hjärna inte är formad för att sträva efter något som inte gynnar dig", säger hon. "Om du har negativa förväntningar vet du varken vart eller vad du ska sträva efter och det slutar oftast med att du inte vidtar några åtgärder alls."



Att tänka att glaset är halvfullt triggar inte bara kortisolfrisättningen, ett stresshormon som skickar ut varningssignaler till hjärnan, det blir också ett återkommande besvär, säger Breuning. "Du förstärker den negativa nervbanan. Det är som ditt modersmål; det bara finns där och du vet inte ens hur det hände."



När du känner dig fast i en spiral av dystra tankar kan det kännas meningslöst att intala dig själv att tänka positivt. Och visst, du kanske har rätt: Att endast tänka räcker egentligen inte, säger Fox. Fördelarna med positivitet drivs inte av hur vi tänker, utan av vad vi gör. "Om du gör positiva saker kommer det att förbättra ditt humör och leda till ett mer positivt tankesätt", säger Fox.