En löpares guide till ursäkter och hur du övervinner dem

Sex skäl att inte löpträna (och varför de flesta är nonsens)
Coachning
Låt inte mentala blockeringar hindra dig. Nike Runnings Global Head Coach Chris Bennett ger dig lösningarna.
Igår sade du att du skulle springa imorgon. Men sedan blev imorgon idag och visst är det lite väl varmt ute? Dessutom är du trött eftersom du jobbade sent. Och så har du inga rena shorts. Låter det bekant? Du är i gott sällskap: En nyligen genomförd undersökning visade att amerikaner i genomsnitt hasplar ur sig fler än sex ursäkter varje dag. Det är över 2 000 om året – och allra vanligast är träningsursäkterna. Det är som att alla löpare har en liten djävul på den ena axeln och en, tja, en liten djävul till på den andra.
Som Global Head Coach för Nike Running har Chris Bennett vid det här laget hört varenda ursäkt du kan tänka dig. Här delar han med sig av de sex vanligaste ursäkterna han har hört människor använda för att slippa springa – och några enkla lösningar för att hjälpa dig att komma igång.
Ursäkt nummer ett: "Det är så jobbigt att springa." Lösning: Sluta innan du egentligen vill.
"Det absolut vanligaste skälet till att många människor tror att de inte gillar löpning är att de går ut för hårt", säger Bennett. "Jag vill att löpningen ska kännas enkel och det har ingenting med siffrorna på din klocka att göra. Jag menar enkel som i känslan av din insats. Det betyder att du ska sluta springa innan du behöver, kanske till och med innan du vill göra det. Känner du ibland att du skulle kunna fortsätta springa hur länge som helst? Sluta mitt i den känslan. Det är så du lyckas vända förväntningarna från att bäva inför nästa löprunda till att se fram emot den. Jag vill att du ska känna dig irriterad över att du måste sluta redan! Om det känns lättare kan du alltid skylla på mig."
Ursäkt nummer två: "Jag vet inte hur man springer på rätt sätt." Lösning: Inse att det inte finns några sätt som är rätt eller fel.
"Ditt sätt att springa är ditt sätt att springa, okej?", säger Bennett. "Det finns inget perfekt löpsteg. Det finns ingen perfekt hållning. Om du tittar på ett videoklipp med Paula Radcliffe och ser hur hennes huvud guppar, axlarna är uppdragna och armarna … tänker du garanterat 'Någon borde lära henne att springa!' Men tack och lov gjorde ingen det. Och hon hade damernas maratonrekord i 16 år. Så istället för att försöka lära dig teknik från någon bok ska du utgå från din naturliga löpstil och göra små, subtila justeringar. Slappna av i muskler som du känner är spända. Korta ned stegen om du känner att de är långa."
Ursäkt nummer tre: "Jag har inte tillräckligt med tid för att hinna värma upp." Lösning: Gör uppvärmningen till en del av löprundan.
"Du ska få två lösningar på den här ursäkten", säger Bennett. "Alternativ ett: uppvärmning är egentligen bara mental förberedelse i form av rörelser som liknar den faktiska löpningen. Så en lösning är att inleda löprundan i ett lägre tempo och låta de första fem till tio minuterna fungera som en dynamisk uppvärmning. Alternativ två: värm upp som vanligt med stretchövningar och spring en kortare runda – för en kort runda är bättre än ingen runda. Och så länge du lyckas hinna med både uppvärmning och löpning på ett eller annat sätt kan du känna dig nöjd."
Ursäkt nummer fyra: "Det går ju inte att springa i det här vädret.” Lösning: Planera i förväg.
"Ja, det kan vara för varmt eller för kallt ute", säger Bennett. "Extrema väderförhållanden kan vara farliga, så ibland kan du inte springa. Men alla de där gångerna som vädret bara är lite mindre inbjudande. Då finns det flera sätt att planera i förväg. Du kan anpassa utrustningen efter vädret. Du kan anpassa vilken tid på dagen du springer. Du kan också anpassa löpintensiteten. Det kanske inte blir precis den typ av löprunda som du hade tänkt dig, men du kommer i alla fall ut."
Ursäkt fem: "Jag har fel kroppstyp för löpning." Lösning: Det kan du väl ändå inte tro?
"Men kom igen, vadå den rätta kroppen?" säger Bennett. "Kan man ha den rätta dialekten också? Eller den rätta frisyren? Till och med vid startlinjen till ett maratonlopp ser du alla möjliga kroppstyper och människor. När du säger att du inte har den rätta kroppen menar du egentligen 'Jag har bestämt mig för att jag inte klarar av det här.' Eller kanske var det någon annan, för länge sedan som tog en titt på dig och bestämde det åt dig. Så hur gör du för att lyckas tänka om? Du omdefinerar vad löpning är. Kan du inte springa ett femkilometerslopp? Det måste du inte heller. Det räcker att du tar ett varv runt kvarteret. En löpare är en person som springer. Stämmer det in på dig? Då är du en löpare.”
Ursäkt nummer sex: "Löpning sliter för mycket på min/mina [vad det nu är som gör ont]." Lösning: Träna upp styrkan.
"Smärta kan ju naturligtvis bero på en skada", säger Bennett. "Så det kortsiktiga svaret är faktiskt att du nog inte borde springa just nu. Men låt inte det bekymra dig alltför mycket. Se det så här: Du har blivit en så bra löpare att du kan behöva komma ikapp lite som allsidig atlet. Grattis! Fundera sedan över varför de där skadorna uppstår. Behöver du träna upp höftböjarna? Har du en vältränad core och tillräcklig styrka i de muskler som stabiliserar knäna, som framsidan av låren? Det krävs sällan särskilt mycket extra träning. Kanske räcker det med några plankor eller utfall bakåt för att hjälpa till att hålla dig frisk och skadefri."
När du tar dig igenom problem av den här typen kanske du också kommer att inse att en del av charmen med löpning är att hålla ut och kämpa på, även när du inte tror att du vill.
"Ibland känns löpningen kass", säger Bennett. "Kanske är du stressad över att du och din mamma är osams eller kanske har du sovit dåligt inatt. Men om du ändå tar dig ut och springer, även om det bara blir en kort runda runt kvarteret, kan du säga 'Jag klarade det. Jag tog mig igenom det där. Jag lärde mig någonting om mig själv.' Möjligheten att få känna så igen hjälper dig att ta dig ut nästa gång. Ibland behöver du känna den typen av hopp när du kryper ned i sängen på kvällen. En seger är en seger – och löpningen ger dig en, varje gång."
Så nästa gång du funderar över om du verkligen orkar ge dig ut på en löprunda: föreställ dig Coach Bennett på den ena axeln, eller kanske på båda axlarna och spring ifrån alla dina lama ursäkter.