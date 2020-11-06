En löpares guide till ursäkter och hur du övervinner dem

"Smärta kan ju naturligtvis bero på en skada", säger Bennett. "Så det kortsiktiga svaret är faktiskt att du nog inte borde springa just nu. Men låt inte det bekymra dig alltför mycket. Se det så här: Du har blivit en så bra löpare att du kan behöva komma ikapp lite som allsidig atlet. Grattis! Fundera sedan över varför de där skadorna uppstår. Behöver du träna upp höftböjarna? Har du en vältränad core och tillräcklig styrka i de muskler som stabiliserar knäna, som framsidan av låren? Det krävs sällan särskilt mycket extra träning. Kanske räcker det med några plankor eller utfall bakåt för att hjälpa till att hålla dig frisk och skadefri."



När du tar dig igenom problem av den här typen kanske du också kommer att inse att en del av charmen med löpning är att hålla ut och kämpa på, även när du inte tror att du vill.



"Ibland känns löpningen kass", säger Bennett. "Kanske är du stressad över att du och din mamma är osams eller kanske har du sovit dåligt inatt. Men om du ändå tar dig ut och springer, även om det bara blir en kort runda runt kvarteret, kan du säga 'Jag klarade det. Jag tog mig igenom det där. Jag lärde mig någonting om mig själv.' Möjligheten att få känna så igen hjälper dig att ta dig ut nästa gång. Ibland behöver du känna den typen av hopp när du kryper ned i sängen på kvällen. En seger är en seger – och löpningen ger dig en, varje gång."



Så nästa gång du funderar över om du verkligen orkar ge dig ut på en löprunda: föreställ dig Coach Bennett på den ena axeln, eller kanske på båda axlarna och spring ifrån alla dina lama ursäkter.