CrossFit-atleten Logan Aldridge kan hjälpa vem som helst att bygga självförtroende

Det är inte så ofta som en oförutsägbar olycka blir höjdpunkten i ens liv. Men för CrossFit-proffset och Nike-atleten Logan Aldridge, som förlorade sin vänstra arm på en wakeboard-båt när han var 13, var det inte bara "det bästa som hänt", utan det gav honom också en mening med livet: att hjälpa vem som helst att bygga upp självförtroendet. För att kicka igång säsong nio av Trained, pratar vår nya värd Jaclyn Byrer med mannen som är träningschef på Adaptive Training Academy och medgrundare av All Things Adaptive som säljer specialanpassade hjälpmedel. Han berättar om sin mentala och fysiska resa mot att bli den tredje mest vältränade, enarmade mannen på jorden. Han berättar också om de fyra ord hans mamma sa som förändrade hans perspektiv, humorn som håller humöret upp och femsekundersregeln han använder för att få saker gjorda. Oavsett vad du har för kropp eller förmåga, eller vilken sport du utövar, så kan hans insikter och prova-på-attityd hjälpa oss alla att nå våra mål, en rep i taget.