CrossFit-atleten Logan Aldridge kan hjälpa vem som helst att bygga självförtroende

Trained Podcast: Överträffa förväntningarna med Logan Aldridge
Coachning
Är du redo att skippa "jag kan inte" från ditt ordförråd? Då har CrossFit-atleten och den tredje mest vältränade, enarmade mannen på jorden, Logan Aldridge, precis rätt råd.
Trained är en podcast som utforskar det senaste inom holistisk träning.
Det är inte så ofta som en oförutsägbar olycka blir höjdpunkten i ens liv. Men för CrossFit-proffset och Nike-atleten Logan Aldridge, som förlorade sin vänstra arm på en wakeboard-båt när han var 13, var det inte bara "det bästa som hänt", utan det gav honom också en mening med livet: att hjälpa vem som helst att bygga upp självförtroendet. För att kicka igång säsong nio av Trained, pratar vår nya värd Jaclyn Byrer med mannen som är träningschef på Adaptive Training Academy och medgrundare av All Things Adaptive som säljer specialanpassade hjälpmedel. Han berättar om sin mentala och fysiska resa mot att bli den tredje mest vältränade, enarmade mannen på jorden. Han berättar också om de fyra ord hans mamma sa som förändrade hans perspektiv, humorn som håller humöret upp och femsekundersregeln han använder för att få saker gjorda. Oavsett vad du har för kropp eller förmåga, eller vilken sport du utövar, så kan hans insikter och prova-på-attityd hjälpa oss alla att nå våra mål, en rep i taget.
"Jag trodde att jag skulle vara en stor professionell atlet på något helt annat sätt vid den här åldern. Men det här hände och jag sa: 'Okej. Det där hände. Det är bara en arm. Nu kör vi.'"
Logan Aldridge, CrossFit-atlet, medgrundare av All Things Adaptive, och träningschef på Adaptive Training Academy
Har du frågor om mental inställning, träning, kost, återhämtning eller sömn? Har du förslag på en gäst eller ett ämne? Mejla till Jaclyn på trained@nike.com, så tar hon med sig förslagen inför kommande avsnitt.