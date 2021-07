Experttips på hur du får bladgrönsaker att smaka gott

Ny forskning om sallad

När vi säger "mat för musklerna" tänker du förmodligen på protein. Och det är inte fel. Men visste du det här? Beroende på om du äter bladgrönsaker eller inte kan du märka skillnad i muskelstyrka – oavsett hur mycket protein du äter. Det visar en nyligen genomförd studie i The Journal of Nutrition.



Men hur går det till? Bladgrönsaker som grönkål, rucola, spenat, rödkål, mangold, sallad och blast från betor innehåller ämnen som kallas nitrater. I kroppen omvandlas de till kväveoxid som bidrar till att förbättra funktionen hos dina blodkärl, säger Ryan Andrews, registrerad dietist och chefsnutritionist och rådgivare på Precision Nutrition. Mer specifikt kan det förbättra cirkulationen, möjliggöra bättre tillförsel av näringsämnen och syre och effektivisera bortforslingen av slaggprodukter. Du behöver inte vara elitatlet för att ta del av fördelarna. Så länge du äter ordentligt med grönsaker kan den uppgraderade kärlfunktionen ge dig ökad styrka och återhämtningsförmåga, säger studieförfattaren Marc Sim, fil.dr, postdoktoral forskare vid Edith Cowan University School of Medical and Health Sciences.



Att regelbundet äta bladgrönsaker kan också vara bra för magen. Ditt gastrointestinala system (alltså tarmarna) innehåller miljontals bakteriella mikrober, både bra och dåliga. De kan påverka din vikt, blodsocker, hjärnhälsa och mycket annat, säger Shiv Desai, läkare och gastroenterolog på Austin Gastroenterology. Gröna bladgrönsaker innehåller en sockerart som kallas sulfoquinovose som kan främja tillväxten av de bra mikroberna, så att du får bättre balans i bakteriefloran. Det visar en studie som publicerats i The ISME Journal.



Men fördelarna med grönsaker spelar förstås ingen roll om du inte äter dina fem grönsaksportioner om dagen – den allmänt rekommenderade mängden – och det gör de flesta inte, säger Andrews. (Sim kommenterar dock att så länge någon av dina dagliga grönsaksportioner är en bladgrönsak får du åtminstone ta del av fördelarna med nitrater.) En grönsaksportion motsvarar cirka 5 dl otillagade (eller 2,5 dl tillagade) grönsaker. Om du äter fler än fem portioner får du pluspoäng, men du kanske ska hejda dig från att äta uppåt tio eller så flera dagar i rad, för annars kan kroppen få svårt att hinna bryta ned dem, säger Andrews.