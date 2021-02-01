Hur och varför du bör värma upp före träningspasset

Risken med genvägar

Vi fattar: tanken på att lägga till några extra minuter före träningen när du redan har svårt nog att hinna med själva träningspasset är knappast lockande. Men det är bättre än att känna sig orkeslös eller tvingas jobba med stela och krampande muskler, som annars kan leda till stukningar, sträckningar eller besvärlig muskelvärk. Allt det här kan hända om du hoppar över uppvärmningen, säger Michele Olson, fil.dr, ansvarig klinisk professor i idrottsvetenskap vid Huntingdon College i Montgomery, Alabama och certifierad specialist på styrka och kondition.



Det beror på att "alla dina vävnader och organ, inklusive muskler och hjärta, behöver högre syresättning och näringstäthet i blodet och snabbare blodcirkulation för att fungera som de ska när du tränar", förklarar hon. Under uppvärmningen ökar syresättningen gradvis, vilket också kan göra att du slipper yrsel eller att hjärtat hoppar över slag, tillägger hon. (Det sistnämnda behöver inte vara något onormalt, säger Olson, men i längden är det inte optimalt för din hjärthälsa.)



En annan nackdel: "Om du tränar med stela muskler kan det skapa obalanser i kroppen och leda till sämre motorisk kontroll över dina största muskler", förklarar David Reavy, prestationsbehandlingsexpert och grundare av React Physical Therapy i Chicago. De flesta som sitter vid ett skrivbord hela dagen har till exempel stela höftböjare, säger han. Det kan få bäckenet att tippas lätt framåt (även kallat framåtroterat bäcken), vilket gör att musklerna i mage och säte aktiveras sämre när du springer och lyfter, så att allt ditt hårda arbete blir mindre effektivt.