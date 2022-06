Hur och varför du bör värma upp före träningspasset

Gör så här



Okej, då vet du varför du ska värma upp. Nu är det dags att titta närmare på hur. Olson rekommenderar en uppvärmning på 10 till 15 minuter, men kommenterar samtidigt att ju mer intensiv eller omfattande träning du ska utföra, desto längre och noggrannare ska uppvärmningen vara. Holder håller med men lägger in ett varningens ord om att inte göra uppvärmningen alltför lång. Det kan nämligen istället ge dig sämre prestationsförmåga. En studie från "Journal of Applied Physiology" visade att cyklister som deltog i en intensiv 20-minuters uppvärmning fick mer muskeltrötthet och mindre kraft i sitt trampande under träningspasset än de som gjorde en lättare och kortare uppvärmning.



Holder rekommenderar att ansträngningsnivån under uppvärmningen ska ligga mellan fyra och fem på en skala från ett till tio, så att du inte gör slut på energin innan själva passet börjar. Om du har ont om tid föreslår Olson att du minskar intensiteten i början av ditt faktiska träningspass och låter de första minuterna av passet bli som en uppvärmning.



Utöver de här riktlinjerna kan beskrivningen nedan ge dig en bra struktur för hur du kan värma upp inför valfritt träningspass. I slutet av uppvärmningen bör du känna dig lite svettig, säger Olson, det är ett bra tecken på att du är redo för ett bra pass.