Hur långt eller kort borde träningspasset vara?

Så "snack"-tränar du dig i form

För att bibehålla eller till och med öka din styrka och definition bör du köra den effektivaste versionen av ditt träningspass på den tid du har. Enligt Nike Master Trainer Joe Holder, som själv gillar "exercise snacking", betyder det att du ska göra två saker.



Det första: Träna hårdare under ett enskilt snabbpass än du hade gjort under ett längre träningspass. När du ger allt engageras fler av de snabba muskelfibrerna som behövs för snabba, kraftfulla rörelser, som sprint, hopp eller styrkelyft. På så vis kan du imitera samma träningsbelastning som under ett längre pass på bara en bråkdel av den tiden, säger Gibala.



"Tänk dig exempelvis att du vill göra tre set om tio armhävningar på gymmet, men att du av någon anledning inte kommer iväg. Istället för att göra tio armhävningar tre gånger under dagen så träna istället till failure, dvs. kör så många repetitioner du kan (med rätt teknik) inom varje set, och så många set du hinner med", säger Holder. Ett annat sätt att öka intensiteten är att göra repetitionerna långsammare, vilket ökar tiden under spänning. Det stärker musklerna genom att de får arbeta under längre tid.



Det andra: Gör komplexa rörelser, som höga knän på stället, Spindelmannen-armhävningar eller thrusters (squats med press). Då används flera muskelgrupper och du maximerar effektiviteten av ditt korta pass. "Du stärker inte bara fler områden i kroppen samtidigt utan får också upp pulsen snabbare än om du bara hade tränat en enda muskel, så du får dessutom större metabolisk påverkan", säger Holder.