Hur långt eller kort borde träningspasset vara?

När det gäller konditionsträning kan korta träningspass troligtvis inte ersätta ett komplett pass. Forskning visar att kroppen behöver långvarig kardiovaskulär stress för att utveckla aerob kondition och inte ens med tre 10-minuterspass utspridda över dagen kan du uppnå det. "Med så långa återhämtningsperioder ökar pulsen kortvarigt men går ner igen relativt snabbt", säger Martin Gibala, fil.dr och professor på McMaster University i Ontario som ledde den ovannämnda studien. "Att sprida ut den här typen av kardiovaskulär ansträngning över tid fungerar alltså inte lika bra."



Även om din kondition inte kommer att förbättras särskilt mycket pekar studier på att korta träningspass kan stimulera din muskelstyrka och muskelfunktion samt öka dina chanser till ett hälsosamt liv på lång sikt. Forskare i Nya Zeeland fann till och med att sex intensiva pass om en minut i anslutning till måltider kan bidra till att kontrollera blodsockernivåerna mer effektivt än ett pass som varar i 30 minuter, kanske för att de intensiva intervallerna ger bättre kontroll av insulinkänslighet.



Och enligt en studie från University of Mississippi kan supertunga lyft med få repetitioner (som ett 1RM) öka din styrka lika mycket som fyra set om 8–12 repetitioner, antagligen för att musklerna utsätts för olika form av, men lika stor stress.



"När det gäller styrketräning kan korta träningspass troligen ge nästan samma fördelar som ett längre träningspass", säger Gibala, som själv använde metoden för att hålla sig i form när han inte kunde komma iväg till gymmet. Och vid styrketräning spelar det antagligen ingen roll för kroppen om du lyfter all vikt vid ett tillfälle eller utspritt över dagen, så länge den totala volymen är densamma.