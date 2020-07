Stärk hjärtat och spring för livet

Redo för en uppgradering?

Den goda nyheten är att du genast kan börja träna dig till ett starkare hjärta – även om ditt har förändrats på grund av hur du (inte) rört dig. Redan inom fyra till sex veckor med regelbunden uthållighetsträning (150 minuter i veckan enligt rekommendationen från American College of Sports Medicine) kan du börja se kardiovaskulära förändringar där löpning eller att gå i trappor upplevs som lättare tack vare den utvidgade vänstra kammaren. Alla kilometer du loggar bidrar dessutom till att de små blodkärlen och energiproducerande cellerna i hjärtat ökar, vilket i sin tur gör att artärerna kan uppta mer syre, säger fil.dr Barry Franklin, chef för förebyggande kardiologi och hjärtrehabilitering vid Beaumont Health i Royal Oak, Michigan.



Om du vill se förändringen med egna ögon, kan du notera din vilopuls på din aktivitetsspårare. En lägre vilopuls är en effekt av uthållighetsträning och ger ditt hjärta mer tid att fyllas på med blod. Det gör att du kan pusha dig själv under aerob aktivitet och träning, men stärker också din hälsa på lång sikt. För varje tio slag per minut du lyckas sänka din vilopuls förbättras din fitnessnivå tillräckligt för att minska risken för hjärtsjukdomar och reducera din övergripande dödlighet med 15 till 20 procent, säger Franklin. De friskaste atleterna har en vilopuls på mellan 40 och 65 slag per minut, säger Franklin, även om den amerikanska hjärtorganisationen American Heart Association menar att allt mellan 60 till 100 är normalt.



Viktträning spelar naturligtvis en viktig roll i en välkomponerad träningsrutin. Det kan bygga upp muskelstyrka och uthållighet, förbättra insulinkänsligheten samt öka kroppsmassan och din ämnesomsättning, säger Franklin. "Men vi kan tvingas betala ett högt pris om det är det enda vi gör", lägger Lieberman till. Man behöver inte bli maratonlöpare. Men vem vill bli en schimpans?