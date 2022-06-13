5 tips för smartare styrketräning
Coachning
Följ våra experttips för att styrketräna med självförtroende — och fortsätta utvecklas när allt börjar kännas "lättare".
- Fokusera på de här fem viktiga tipsen om styrketräning på gymmet eller hemma för att utvecklas snabbare och hålla motivationen uppe.
- Uppvärmning är den viktigaste delen av ditt styrkepass. Ju hårdare du har tänkt träna desto mer tid bör du ägna åt uppvärmningen.
- Olika mindfulnessknep, som att namnge varje muskel samtidigt som du känner hur de aktiveras kan göra träningen roligare och inspirera dig att fortsätta.
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Lyft en vikt. Sänk ner den. Upprepa. Vid första anblicken kan styrketräning verka enkelt. Men om du verkligen vill göra framsteg – utan att skada dig – är det viktigt att se till helheten, säger Ryan Flaherty, värd och grundare av podcasten Trained.
Som tränare har Flaherty arbetat med flera stora idrottsstjärnor som Serena Williams, Brooks Koepka och Saquon Barkley. När det handlar om styrketräning fokuserar han på följande fem grundläggande koncept som kan hjälpa vem som helst att lära sig styrketräna och göra stora framsteg.
1. Uppvärmning.
Den viktigaste delen av ett styrketräningspass sker innan du ens har rört vid vikterna. Syftet med uppvärmningen hörs på namnet: att öka kroppstemperaturen och få kroppen att skicka mer syre och blod till musklerna så att du får den energi och rörlighet du behöver för träningspasset. Det hjälper dig också att komma igång och hitta mental motivation.
Och du: Ju hårdare du tränar desto längre uppvärmning behöver du. Men vanligtvis passar det bra med 5 till 15 minuter med några set med dynamiska övningar, till exempel gående planka med armhävning, gående utfall med rotation och en minuts hopprep. Svettig? Bra. När du sedan kommer igång med träningspasset bör du också göra några uppvärmningsset före varje lyft, så att du förbereder musklerna för belastningen genom att gradvis öka tyngden.
2. Var noga med tekniken
Med bra teknik kan du träna säkrare, få bättre resultat och nå fler av dina mål. När du tränar underkroppen är det viktigt att aldrig låta knäna falla in mot varandra. Knäna ska vara i linje med den mittersta tån på motsvarande fot. Vid överkroppsövningar ska du alltid hålla bröstet högt med axlar och skuldror bakåt och nedåt. Och under hela träningspasset ska du alltid aktivera coremusklerna genom att dra in naveln mot ryggraden. Utöver de här allmänna riktlinjerna finns det specifik teknik för varje övning – och mer därtill. Om du undrar över något är det alltid bäst att rådfråga en expert eller tillförlitlig källa. Ju mer självsäker du känner dig, och ju mer motivation, desto bättre resultat!
3. Program ger framsteg.
Om du är nybörjare på en övning kan du börja med tre set om tio repetitioner den första veckan. Kom ihåg att när en övning börjar kännas enkel är det förmodligen dags att öka. I takt med att du blir starkare kommer du att behöva öka svårigheten så att den motsvarar din kapacitet och du behåller motivationen. Då kan du antingen öka vikten, öka volymen genom att göra fler repetitioner och/eller set eller justera tempot (mer om det snart). Alla de här förändringarna kan hjälpa dig att bygga muskler och uppnå bättre träningsresultat.
4. Börja med tempot.
När du är redo att öka svårighetsgraden bör du börja med tempot. När en rörelse utförs långsamt förlänger du muskelns belastningstid, alltså hur länge muskeln måste arbeta under en repetition. Med lägre tempo arbetar musklerna mer, under längre tid. Beroende på övning kan det också innebära att du aktiverar stödjande muskler som hjälper dig att hålla balans och fokus. Men istället för att göra hela rörelsen långsamt bör du dela upp lyftet i två delar. Gör den positiva delen (lyftet) bara precis så långsamt att du kan hålla rätt teknik och sänk sedan tempot för den negativa delen (sänkningen) så att den tar minst dubbelt så lång tid. Om du till exempel gör en squat kan du ta tre sekunder för att gå ner i den och sedan en sekund för att resa dig upp igen.
5. Var närvarande.
Nästa gång du kör ett tungt set – tänk på andningen. När du gör en sammansatt övning som marklyft kan du tänka på namnet på varje muskel samtidigt som du aktiverar den (mage, rygg, säte, framsida lår, baksida lår, osv.). Fokus på nuet och närvaro under träningspasset påverkar alla aspekter av träningen. Du känner på ett annat sätt när du är klar med uppvärmningen eller när du har tränat klart. Du kanske har mer viljestyrka att klara av den där sista repetitionen. Du kommer nästan garanterat lyckas hålla bättre teknik. Och kanske viktigast av allt – du kommer att njuta mer av upplevelsen och det ger dig mer motivation att komma tillbaka och träna nästa gång.
Resultaten låter inte vänta på sig.
Text: Daniel Menasche
Illustration: Mickey Duzyj
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