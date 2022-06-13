När du är redo att öka svårighetsgraden bör du börja med tempot. När en rörelse utförs långsamt förlänger du muskelns belastningstid, alltså hur länge muskeln måste arbeta under en repetition. Med lägre tempo arbetar musklerna mer, under längre tid. Beroende på övning kan det också innebära att du aktiverar stödjande muskler som hjälper dig att hålla balans och fokus. Men istället för att göra hela rörelsen långsamt bör du dela upp lyftet i två delar. Gör den positiva delen (lyftet) bara precis så långsamt att du kan hålla rätt teknik och sänk sedan tempot för den negativa delen (sänkningen) så att den tar minst dubbelt så lång tid. Om du till exempel gör en squat kan du ta tre sekunder för att gå ner i den och sedan en sekund för att resa dig upp igen.