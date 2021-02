Hur blir jag snabbare?

Schemalägg din sömn

Sist men långt ifrån minst: sömn. Utan en god natts sömn är allt ditt jobb på gymmet rätt så meningslöst, säger dr W. Chris Winter, sömnspecialist och författare till The Sleep Solution: Why Your Sleep Is Broken and How to Fix It. Dålig eller upphackad sömn har en avsevärd påverkan på ämnesomsättningen, i synnerhet den typ som hjälper till att bygga muskler.



Som atlet kan du behöva mer sömn än de rekommenderade sju till nio timmarna. Basketspelare som ökade sin totala sömn till minst tio timmar varje natt i fem till sju veckor blev snabbare på att sprinta, enligt en mindre studie i "Sleep". Det kan vara värt att testa att lägga sig tidigare i två till tre veckor för att se om din tid förbättras. Om det är svårt att komma ihåg att lägga sig tidigt föreslår Winter att du ställer klockan på kvällen precis som du gör på morgonen.