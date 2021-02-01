Hur blir jag snabbare?

Det finns inga magiska livsmedel som kan göra dig snabbare (visst är det trist?). Men att äta en kombination av proteiner och kolhydrater, till exempel ett hårdkokt ägg och en frukt, en timme innan löprundan, träningspasset eller matchen kan maxa din prestation. "Proteinet hjälper till att stabilisera dina blodsockernivåer och förhindra oönskade muskelskador, medan kolhydraterna ger snabbt bränsle, så att du inte kör på tomgång eller på gårdagens glykogenförråd, vilka inte är lika effektiva", säger Ryan Maciel, dietist och huvudcoach för näringskost och prestanda hos Precision Nutrition. Kombinationen ger dig mer energi så att du kan bli snabbare och orka hålla det nya tempot.



Drycker, exempelvis kaffe eller te, kan ha samma funktion. "Koffein stimulerar din hjärna så att du känner dig mer alert och kan springa snabbare. Och enligt vissa studier leder koffein till en minskning av din upplevda fysiska ansträngning", säger Maciel. Enligt en studie som publicerades i "Journal of Science and Medicine in Sport" kunde vältränade motionslöpare springa en 5-kilometersrunda en procent snabbare efter att ha druckit koffein. Det är ingen liten bedrift i en sport där varje sekund räknas. Maciel rekommenderar att man dricker 1,5 mg per 0,5 kg kroppsvikt en timme innan träningen (för en atlet på 68 kg innebär det 225 mg koffein eller ca två koppar kaffe).



Inget fan av kaffe? Testa en shot rödbetsjuice. En studie visar att löpare som drack rödbetsjuice kortade sina 5-kilometerstider med 1,5 procent. Att dricka rödbetsjuice sju dagar på raken innan ett lopp kan leda till snabbare sprinttider, föreslår en annan mindre studie. Rödbetsjuice är rik på nitrater, förklarar Maciel, som "enligt forskning kan öka blodflödet, förbättra lungfunktionen och stärka muskelsammandragningar" – avgörande faktorer för att bli snabbare.