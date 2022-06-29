Encontra um parceiro que te mantenha na linha
Orientação
Tens grandes objetivos? Descobre por que razão ter companhia é o segredo para os alcançar.
- Quando o progresso estagna, recrutar alguém para te responsabilizar é uma maneira comprovada de obter motivação e resultados.
- Um parceiro em objetivos que seja ligeiramente mais hábil do que tu é o par perfeito. Já o teu melhor amigo talvez não.
- Os controlos contínuos e o feedback honesto são fundamentais para serem um duo dinâmico.
Continua a ler para saberes mais…
Se passas mais tempo a falar ou a sonhar sobre os objetivos de vida saudável que pretendes alcançar em vez de o tentares fazer, poderá ser uma boa altura para chamar reforços para que possas andar para a frente.
Ter alguém a olhar por ti, ou melhor ainda, a juntar-se a ti, na tua busca pelo bem-estar pode ser o impulso de que precisas para passares da intenção à concretização. Um estudo realizado pela University College London revelou que os casais que pretendem perder peso, serem mais ativos e fumarem menos foram mais bem-sucedidos quando os seus parceiros tinham os mesmos objetivos. Outro estudo publicado no Journal of Personality and Social Psychology revelou que o apoio da cara-metade ajudou no progresso dos objetivos, fossem eles a curto ou a longo prazo.
Não precisas de te casar para teres alguém que te ajude a atingir as tuas ambições. De acordo com vários psicólogos e treinadores, só precisas de um parceiro que te ajude a manter na linha e que tenha o que é preciso para te levar ao próximo nível e mais além, seja ele a pessoa que amas, um membro da família, um amigo ou um mentor.
As vantagens de ter companhia
Essencialmente, um parceiro de responsabilidade oferece exatamente aquilo que o nome sugere. "A ideia é encontrar alguém que se comprometa a responsabilizar-te por atingir um objetivo específico", afirma o Nike Trainer Courtney Fearon, que encoraja os seus clientes a arranjarem um "parceiro de treino" e que, muitas vezes, também tem um. "Se tens um objetivo de fitness, talvez essa pessoa te ajude a manter um programa de treinos, verificando se os cumpres nos dias em que concordaste treinar. Em alternativa, talvez faça todos os treinos contigo e te desafie a testar os teus limites nos momentos em que, de outra forma, não o farias." Em troca, ensina-te a responsabilizares-te mais.
Também te pode ajudar a tornar o processo mais divertido (por exemplo, criar uma lista de reprodução ou verificar o teu progresso), o que é uma grande motivação. Além disso, pode ajudar-te a enfrentar os dias mais difíceis, corrigindo o teu diálogo interno negativo ou lembrando-te das pausas para beber água, afirma Fearon. Ao mesmo tempo, podes estar a inspirar a tua companhia para alcançar o mesmo nível de grandeza. Todos saem a ganhar.
Como encontrar "o tal"
Infelizmente, não podes passar o dedo para a direita para encontrares a tua correspondência de responsabilidade (é uma boa ideia para uma nova aplicação, não?). Embora seja tentador fazê-lo com o teu melhor amigo, nem sempre é a decisão certa. Os nossos amigos são normalmente as pessoas a quem recorremos para obter consolo e apoio. No entanto, não são necessariamente as melhores pessoas para nos desafiarem ou darem conselhos imparciais. Daí que precisas de um parceiro de responsabilidade, afirma Stephen Gonzalez, doutorado e membro da comissão executiva da Association for Applied Sport Psychology.
Dito isto, vais querer alguém que esteja em sintonia contigo e tenha uma atitude e valores semelhantes, assim como pontos fortes diferentes. "O importante é que se complementem e cada um contribua com algo diferente", afirma Fearon. "Pode ser energia, pontualidade ou organização. Um de vocês pode adorar fazer sprints em subidas e o outro levantamento de pesos. Podem tirar partido dos pontos fortes de cada um."
Tenta não ter grandes ambições: o teu primo culturista, o teu colega de trabalho quase chefe ou o teu colega que é um autor de sucesso podem ter rotinas ou habilidades para as quais ainda não estás a postos, e não vais querer sabotar o teu progresso. Em vez disso, procura alguém que seja um bocadinho melhor naquilo que pretendes alcançar. Um estudo realizado pela Universidade Estadual do Michigan revelou que as pessoas que fazem exercício são mais propensas a treinar durante mais tempo quando o fazem com um parceiro com mais determinação. Isto porque ninguém quer ser o elo mais fraco. Gonzalez recomenda teres uma boa conversa com o teu potencial parceiro. Existem duas questões fundamentais que deves colocar:
- Quais são os três ou cinco valores essenciais que te orientam para tomar decisões no dia a dia?
- De que forma usarias esses valores para te guiar quando estás a ajudar alguém como eu?
Se concordas com as suas respostas, então segue em frente! Se estás hesitante com as respostas, não te contentes. Continua à procura.
Mantém a tua parceria forte
Encontraste a tua companhia? Muito bem. Eis como manter uma ligação forte para que se apoiem mutuamente e continuem a acumular pontos de progresso.
1. Mantém total honestidade desde o início.
Quando conversarem sobre os vossos objetivos e as vossas necessidades, sejam específicos. Por exemplo: "Quero correr uma meia-maratona em trilho antes do final do ano e vou seguir um programa de treino de 12 semanas, bem como fazer treinos de força duas vezes por semana. Gostaria que me enviasses uma mensagem na noite antes de cada treino e te juntasses a mim para uma corrida semanal". Deixa claro que o teu parceiro te pode ajudar a reajustar, caso ache necessário (por exemplo, se o teu objetivo parecer muito desafiante, stressante ou se estás a pedir demasiado ou pouco dele). Estabelecer estes parâmetros desde cedo vai ajudar-te a evitar o falhanço e as frustrações, afirma Gonzalez.
Além disso, debatam como e com que frequência irão controlar o progresso. De acordo com um estudo realizado pela American Psychological Association, fazê-lo regularmente pode aumentar as tuas probabilidades de êxito (e quanto mais o fizeres, melhor). No entanto, devem acordar uma frequência e um formato mais adequado para ambos. Se um de vocês não for bom a enviar mensagens, talvez marcar uma videochamada seja a melhor solução. Em alternativa, se gostas de controlar o progresso enquanto persegues o teu objetivo (por exemplo, durante um almoço saudável juntos), faz isso. Aposta na forma como podes receber melhor feedback da forma mais precisa e planeia tudo com antecedência, sempre que possível, afirma Gonzalez.
2. Não leves as coisas a peito.
Adoçar a realidade não faz parte do acordo (os falsos elogios não te levam a lado algum), por isso, prepara-te para receber críticas construtivas. "O teu parceiro de responsabilidade deve ser capaz de te chamar a atenção para quaisquer falhas na tua abordagem: não respondeste às mensagens esta semana, não deste o teu máximo durante o treino, não pareces estar a assumir a responsabilidade. Deve também celebrar aquilo que estás a fazer bem", afirma Gonzalez, e deve ser recíproco.
"Se ouves mais chamadas de atenção do que gostarias, tenta encontrar a verdade naquilo que te está a dizer e dá-lhe crédito por se manifestar. Se o feedback não for eficaz nem exequível, diz-lhe que agradeces o seu tempo e o seu esforço, mas que não estás a obter aquilo de que precisas para te manteres no caminho certo", afirma Gonzalez. Se o parceiro estiver na disposição de corrigir o rumo, ou mesmo que não, considera isto como uma experiência de aprendizagem (tal como uma relação verdadeira).
3. Escolham novos objetivos em conjunto.
Para continuarem a evoluir depois de terem alcançado a primeira grande vitória, Fearon sugere que continuem a definir objetivos baseados em eventos, quer seja programar a próxima meia-maratona ou estudar para conseguirem a certificação de que tanto têm falado. "À medida que se comprometem com diferentes eventos e a completá-los em conjunto, ganham novas habilidades, ganham impulso com o sucesso e talvez façam coisas que nunca fizeram antes, fortalecendo a vossa relação", atesta Fearon.
Também é boa ideia escolher objetivos divertidos que não estejam relacionados com o exercício, como ler um livro todas as semanas ou aprender a tocar um instrumento. Desta forma, estarão sempre a investir e a aprofundar a vossa relação e, em última análise, a progredir em conjunto.
Texto: Justin Block
Ilustração: Kezia Gabriella
NÃO PERCAS
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