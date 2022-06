Infelizmente, não podes passar o dedo para a direita para encontrares a tua correspondência de responsabilidade (é uma boa ideia para uma nova aplicação, não?). Embora seja tentador fazê-lo com o teu melhor amigo, nem sempre é a decisão certa. Os nossos amigos são normalmente as pessoas a quem recorremos para obter consolo e apoio. No entanto, não são necessariamente as melhores pessoas para nos desafiarem ou darem conselhos imparciais. Daí que precisas de um parceiro de responsabilidade, afirma Stephen Gonzalez, doutorado e membro da comissão executiva da Association for Applied Sport Psychology.

Dito isto, vais querer alguém que esteja em sintonia contigo e tenha uma atitude e valores semelhantes, assim como pontos fortes diferentes. "O importante é que se complementem e cada um contribua com algo diferente", afirma Fearon. "Pode ser energia, pontualidade ou organização. Um de vocês pode adorar fazer sprints em subidas e o outro levantamento de pesos. Podem tirar partido dos pontos fortes de cada um."



Tenta não ter grandes ambições: o teu primo culturista, o teu colega de trabalho quase chefe ou o teu colega que é um autor de sucesso podem ter rotinas ou habilidades para as quais ainda não estás a postos, e não vais querer sabotar o teu progresso. Em vez disso, procura alguém que seja um bocadinho melhor naquilo que pretendes alcançar. Um estudo realizado pela Universidade Estadual do Michigan revelou que as pessoas que fazem exercício são mais propensas a treinar durante mais tempo quando o fazem com um parceiro com mais determinação. Isto porque ninguém quer ser o elo mais fraco. Gonzalez recomenda teres uma boa conversa com o teu potencial parceiro. Existem duas questões fundamentais que deves colocar:

Quais são os três ou cinco valores essenciais que te orientam para tomar decisões no dia a dia?

De que forma usarias esses valores para te guiar quando estás a ajudar alguém como eu?

Se concordas com as suas respostas, então segue em frente! Se estás hesitante com as respostas, não te contentes. Continua à procura.