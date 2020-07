Para atingir um objetivo, decide se o processo vale a pena

O estudo de Lugwiczak, publicado na revista Behavioral Brain Research, teve duas fases. Na primeira, propôs-se repetidamente às pessoas uma série de duas tarefas à escolha, cada uma delas associada a diferentes níveis de esforço e recompensas monetárias. Frequentemente, a opção mais fácil era a menos remunerada e a mais difícil melhor remunerada. Na segunda fase, os participantes tentaram efetivamente realizar a tarefa que escolheram na primeira fase. Os investigadores descobriram que, na primeira fase, as pessoas se mostraram interessadas na melhor remuneração. No entanto, na segunda fase, mudaram completamente de atitude e focaram-se principalmente no esforço necessário no momento, independentemente de esse esforço resultar ou não na recompensa monetária que pretendiam inicialmente.



"O nosso estudo demonstra que não importa se o teu objetivo é correr 5 km ou uma maratona; durante cada corrida de treino individual, o teu cérebro irá concentrar-se no esforço necessário para esse dia", afirma Lugwiczak. "Se esse esforço for muito maior do que o previsto, é provável que desistas, mesmo que a recompensa seja muito atrativa."



Estes participantes queriam apenas ganhar algum dinheiro, por isso, os riscos eram baixos. Mas e se a recompensa for o sonho de toda a vida, como o pódio numa competição de CrossFit ou participar num Ironman? Não deves pensar em grande? Talvez. Mas antes de te comprometeres, deves ter consciência do que estás a aceitar. Eis como o fazer.