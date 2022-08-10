Para atingir um objetivo, decide se o processo vale a pena

Ter em vista um objetivo grandioso, como correr uma maratona, completar o desafio de manter uma dieta saudável durante 30 dias ou finalmente conseguir fazer o pino, pode ser entusiasmante. Mas por que é que a motivação para alcançar um objetivo é frequentemente forte no início e, com o passar do tempo, diminui ou simplesmente desaparece? De acordo com um novo estudo, isto deve-se ao facto de a tua ambição ser superada pelo esforço necessário para o alcançar.



"Quando é necessário esforço, há uma diferença crucial entre escolher o que fazer e realmente fazê-lo", afirma Agata Lugwiczak, doutorada, investigadora em psicologia na Queen Mary University of London. "Se as pessoas tiverem de escolher entre opções que exijam esforço, tendem a focar-se nas recompensas. Contudo, a quantidade de esforço que realmente envidam depende sobretudo do esforço que a tarefa exige." Isso pode explicar por que razão decides inscrever-te na meia-maratona em vez da corrida dos 10 km. Perseguir motivos para te gabares pode afetar o teu discernimento.



O estudo de Lugwiczak, publicado na revista Behavioral Brain Research, teve duas fases. Na primeira, propôs-se repetidamente aos participantes uma série de duas tarefas à escolha, cada uma delas associada a diferentes níveis de esforço e recompensas monetárias. Frequentemente, o pagamento da opção mais fácil era inferior e o da mais difícil superior. Na segunda fase, os participantes tentaram realizar a tarefa que escolheram na primeira fase. Os investigadores descobriram que, na primeira fase, foi o pagamento superior que mais interessou às pessoas. No entanto, na segunda fase, mudaram completamente de atitude e focaram-se principalmente no esforço necessário no momento, independentemente de esse esforço resultar ou não na recompensa monetária que inicialmente pretendiam.



"O nosso estudo demonstra que não importa se o teu objetivo é correr 5 km ou uma maratona. Durante cada corrida de treino individual, o teu cérebro irá concentrar-se no esforço necessário para esse dia", afirma Ludwiczak. "Se esse esforço for muito maior do que o previsto, é provável que desistas, mesmo que a recompensa seja muito atrativa."



Estes participantes apenas queriam ganhar algum dinheiro, por isso, os riscos eram baixos. No entanto, e se a recompensa for o sonho de toda a vida, como chegar ao topo de uma montanha agreste ou participar num Ironman? Não deves pensar em grande? Talvez. Ainda assim, antes de te comprometeres, deves ter consciência do que estás a aceitar para evitares lançares-te num percurso de insegurança e fracasso. Eis como o fazer.