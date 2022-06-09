Cinco dicas para um treino de força mais inteligente

Quando estiveres a postos para ir mais além, concentra-te primeiro no ritmo. Ao abrandares o teu movimento, prolongas o tempo sob tensão, que é o tempo durante o qual um músculo está sob tensão durante uma repetição. Num ritmo mais lento, os músculos têm de trabalhar mais durante mais tempo. Dependendo do exercício, podes até utilizar músculos de apoio para te ajudar a manter o equilíbrio e o controlo. No entanto, em vez de abrandares tudo uniformemente, divide o teu levantamento em duas partes. Faz a parte positiva (levantamento) lentamente para manteres a boa forma e abranda a parte negativa (descida) para que dure, pelo menos, duas vezes mais tempo. Por exemplo, se estiveres a fazer um agachamento, poderás demorar três segundos a baixar e apenas um segundo a regressar à posição vertical.