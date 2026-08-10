Kadeisha Buchanan - Histórias de futebol - Nike

A Kadeisha é uma defesa habilidosa em campo. Pode travar algumas das melhores pontas de lança que o mundo já viu. Jogando a central, a Kadeisha é como uma sombra, antecipando todos os movimentos das suas adversárias e superando cada passo delas. Depois, ataca, rouba a bola ou bloqueia as jogadas delas.

No entanto, quando a Kadeisha era mais nova, tinha pouca esperança em se profissionalizar. Fazia parte de uma grande família. A mãe tinha vários trabalhos, mas tinha dificuldade em pagar a renda e comprar comida, quanto mais pagar os encargos com o futebol.

Mesmo assim, com a ajuda de amigos e familiares, a Kadeisha e a sua família ultrapassaram essa fase. Apesar de estar bastante ocupada, a mãe estava presente, jogando a guarda-redes enquanto a Kadeisha treinava depois da escola. O amor da Kadeisha pela modalidade ajudou-a a ultrapassar os tempos difíceis.

Quando a Kadeisha era adolescente, chamou a atenção dos melhores treinadores do mundo. Aos 17 anos, a Kadeisha estreou-se pelo Canadá e tornou-se profissional alguns anos depois. Hoje, é aclamada como uma das melhores defesas que o mundo já viu. É uma força inabalável em campo.

"O futebol é tudo para mim. Acho que mudou a minha vida para melhor."