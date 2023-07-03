Grace Geyoro - Histórias de futebol - Nike

Quando a Grace Geyoro tinha oito anos, pisou o campo de futebol da sua cidade de Orleães, França. Estava rodeada de uma equipa totalmente masculina. A Grace foi a primeira e única rapariga na equipa.

Muitas pessoas estranhavam que a Grace jogasse futebol. Até a sua mãe, Angelique, disse que o jogo não era adequado para raparigas. No entanto, o irmão da Grace convenceu a mãe de que a Grace não só era boa, como era incrível. A Grace tornou-se tão boa que, aos 15 anos, começou a treinar no Paris Saint-Germain (PSG), um clube de futebol profissional. Em 2017, aos 19 anos, a Grace tornou-se uma futebolista profissional no PSG.

Em 2022, a Grace era uma das favoritas na seleção nacional francesa. Durante a partida contra a Itália no campeonato europeu de futebol de 2022, impressionou o público ao tornar-se na primeira jogadora a conseguir um hat trick na primeira metade de um jogo do campeonato europeu de futebol feminino! Depois do seu terceiro golo, a Grace fez um coração com as mãos na direção dos lugares onde estava a sua família. Angelique, a maior fã da Grace, foi quem mais festejou.

"Segue em frente. Sempre."

— Grace Geyoro