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Última atualização: 3 de julho de 2023
Leitura de 3 min

Em parceria com a Rebel Girls

Grace Geyoro

A Grace tem contrariado os mais céticos desde a primeira vez que deu um pontapé na bola. Descobre a sua história e como se tornou uma estrela no seu clube e na sua seleção.

Grace Geyoro - Histórias de futebol - Nike

Grace Geyoro. Média francesa. Data de nascimento: 2 de julho de 1997.

Quando a Grace Geyoro tinha oito anos, pisou o campo de futebol da sua cidade de Orleães, França. Estava rodeada de uma equipa totalmente masculina. A Grace foi a primeira e única rapariga na equipa.

Muitas pessoas estranhavam que a Grace jogasse futebol. Até a sua mãe, Angelique, disse que o jogo não era adequado para raparigas. No entanto, o irmão da Grace convenceu a mãe de que a Grace não só era boa, como era incrível. A Grace tornou-se tão boa que, aos 15 anos, começou a treinar no Paris Saint-Germain (PSG), um clube de futebol profissional. Em 2017, aos 19 anos, a Grace tornou-se uma futebolista profissional no PSG.

Em 2022, a Grace era uma das favoritas na seleção nacional francesa. Durante a partida contra a Itália no campeonato europeu de futebol de 2022, impressionou o público ao tornar-se na primeira jogadora a conseguir um hat trick na primeira metade de um jogo do campeonato europeu de futebol feminino! Depois do seu terceiro golo, a Grace fez um coração com as mãos na direção dos lugares onde estava a sua família. Angelique, a maior fã da Grace, foi quem mais festejou.

"Segue em frente. Sempre."

— Grace Geyoro

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Grace Geyoro - Histórias de futebol - Nike

Ilustrações de Kaitlin June Edwards.

Data de publicação original: 1 de julho de 2023