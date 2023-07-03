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Última atualização: 3 de julho de 2023
Leitura de 4 min

Em parceria com a Rebel Girls

Chloe Kelly

Dos campos de futebol ao ar livre de Londres às luzes da ribalta das Leoas, o nome da Chloe Kelly ficará gravado nos livros de história da modalidade para sempre. Descobre a sua história, que a levou a marcar o golo mais importante da história do seu país.

Chloe Kelly - Histórias de futebol - Nike

Chloe Kelly. Avançada inglesa. Data de nascimento: 15 de janeiro de 1998.

A Chloe Kelly cresceu no oeste de Londres a jogar futebol com os seus cinco irmãos mais velhos. Jogavam no asfalto e nos campos de futebol ao ar livre da cidade, campos cercados onde os jogos se transformavam em disputas intensas. Geralmente, a Chloe era a única rapariga, mas não se importava. Onde quer que fosse, tinha uma bola nos pés e estava a postos para jogar.

Já mais crescida, a Chloe mudou-se para o norte para jogar profissionalmente no Manchester City. Determinada e destemida, parecia estar destinada ao sucesso. No entanto, em 2021, a Chloe sofreu uma grave lesão na perna que a deixou sem poder jogar. Os seus fãs temiam que pudesse ser o fim da sua carreira, mas a Chloe trabalhou arduamente na reabilitação e, quase um ano mais tarde, voltou a jogar pela seleção nacional inglesa.

Na final do campeonato europeu de futebol feminino de 2022, a Inglaterra estava empatada a 1–1 com a Alemanha. Durante o prolongamento, a Chloe fez um remate, que foi bloqueado. Quando recuperou a bola, rematou com toda a força. A bola voou, passou pela guarda-redes e entrou na baliza: GOLO! A equipa da Chloe invadiu o campo. Tinha acabado de ajudar a trazer para casa o primeiro grande troféu da Inglaterra no futebol feminino. A Chloe guarda a sua medalha num local onde a possa ver todos os dias: na sua gaveta de roupa interior!

"Já não fico nervosa como antes porque penso: «Qual é a pior coisa que pode acontecer?». Já passei pelo pior. Tenho de desfrutar de cada momento, jogar sem medos."

— Chloe Kelly

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Chloe Kelly - Histórias de futebol - Nike

Ilustrações de Sofia Cavallari.

Data de publicação original: 3 de julho de 2023