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Última atualização: 3 de julho de 2023
Leitura de 5 min

Em parceria com a Rebel Girls

Kerolin Nicoli

Face à possibilidade de nunca ser capaz de jogar futebol novamente, a Kerolin superou as adversidades para se tornar profissional. Descobre a história dela sobre como passou de ser brilhante no Brasil para uma estrela nos Estados Unidos.

Kerolin Nicoli - Histórias de futebol - Nike

Kerolin Nicoli. Avançada brasileira. Data de nascimento: 17 de novembro de 1999.

A Kerolin sempre adorou o futebol, mas houve um momento em que pensou que nunca mais iria praticar este desporto. Quando tinha 11 anos, sentiu uma dor na perna direita. Mais tarde, ficou a saber que tinha uma doença rara que estava a causar-lhe uma infeção no osso. Mesmo após uma cirurgia, a sua equipa médica ainda não sabia se ela iria conseguir praticar desportos de contacto como o futebol.

No entanto, a Kerolin nunca desistiu. Começou a dar pontapés na bola com colegas para recuperar as suas habilidades e a sua força. Ao longo do tempo, a sua perna recuperou e voltou a praticar a modalidade que tanto adorava. A Kerolin subiu nos escalões do sistema de clubes do Brasil e, finalmente, o seu sonho tornou-se realidade: tornou-se profissional. Em 2022, a Kerolin juntou-se ao North Carolina Courage.

No seu primeiro jogo contra o NJ/NY Gotham FC, usou cada minuto para demonstrar a sua força em campo. Quando a Kerolin recebeu a bola da companheira de equipa no final do jogo, sabia que tinha de aproveitar esta oportunidade. Correu pelo campo, contornando três defesas e chutou. Deu um pontapé na bola com o pé direito, atirando-a para o fundo da baliza.

"Sempre me dediquei a alcançar grandes sucessos na minha carreira."

– Kerolin Nicoli

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Kerolin Nicoli - Histórias de futebol - Nike

Ilustrações de Camila Anselmé.

Data de publicação original: 1 de julho de 2023