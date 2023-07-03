A Hayley Raso cresceu em Gold Coast, na Austrália. No mar, nadava e chapinhava com confiança, mas, na escola, a Hayley era tímida. Um dia, a equipa de futebol local realizou provas de captação. À medida que a Hayley aprendeu a passar e a fintar, algo mudou dentro dela. Exatamente como na praia. As suas preocupações desapareceram e perdeu a timidez.



A Hayley conseguiu entrar para a equipa e a sua avó deu-lhe uma bonita fita para celebrar. "Usa isto para te dar força" disse a avó, apertando a fita em forma de laço no rabo de cavalo da Hayley. Desde esse dia, a Hayley nunca jogou sem ela. A fita acompanhou-a desde a equipa de futebol local até às olimpíadas de Tóquio. Deu-lhe força ao longo dos altos e baixos, como quando partiu a coluna num acidente em campo. A Hayley não sabia se voltaria a andar novamente, quanto mais jogar futebol.



No entanto, depois de seis meses de reabilitação intensiva, calçou as chuteiras. Marcou um golo no seu primeiro jogo depois de regressar! Este ano, mal pode esperar para representar o seu país no maior torneio de futebol na sua terra natal. A avó e o resto da sua família vão apoiá-la das bancadas. Independentemente do local onde assistes aos jogos, será difícil não a veres. Basta procurares a fita brilhante.



"Não olhes para trás. Dá tudo de ti em campo."



— Hayley Raso