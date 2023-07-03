Alex Morgan - Histórias de futebol - Nike

Aos oito anos, a Alex Morgan declarou que queria marcar presença nas olimpíadas, mas não sabia que desporto a levaria até lá. A Alex jogou de tudo. Por vezes, os pais levavam-na do treino de softbol para o treino de futebol e, depois, para um jogo de basquetebol! Contudo, no ensino secundário, o futebol tornou-se o desporto favorito da Alex.



A Alex lidou com lesões e contratempos para chegar ao topo, tornando-se jogadora profissional e, eventualmente, membro da seleção nacional de futebol feminino dos EUA. Lá estava ela, com 23 anos, na agitada cidade de Londres, nas suas primeiras olimpíadas.



Os Estados Unidos defrontaram o Canadá na meia-final. O marcador estava 3–3 e estavam no prolongamento. Era agora ou nunca. No último minuto do jogo, a bola disparou em direção à Alex, que estava perto da baliza. As defesas estavam por todo o lado. A Alex deu um grande salto e rematou a bola com a cabeça. A bola ultrapassou as defesas e só parou no fundo das redes. A multidão aclamou! A seleção dos EUA ganhou 4–3 e, três dias depois, a Alex trouxe para casa a sua própria medalha de ouro olímpica.



"Trabalha sempre arduamente, nunca desistas e resiste até ao fim, pois nada termina até o apito soar."

– Alex Morgan