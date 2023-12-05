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Como fazer com que as raparigas comecem a jogar e continuem

Guia para orientação de raparigas
Última atualização: 5 de dezembro de 2023
Leitura de 4 min
Fazer com que as raparigas continuem a praticar desporto

As raparigas querem praticar desporto. Querem mover-se, competir, correr riscos e sentir que fazem parte de algo. O que requer esforço é conseguir que as raparigas entrem em campo ou no ginásio, garantir que têm o equipamento certo (por exemplo, sutiãs de desporto e elásticos de cabelo) e que continuem a praticar desporto.

Os especialistas afirmam que as raparigas conseguem melhores resultados a nível físico, mental, emocional e social quando têm oportunidade de jogar. No entanto, as raparigas abandonam o desporto duas vezes mais rapidamente do que os rapazes. No caso de raparigas em comunidades urbanas e raparigas de diferentes etnias, os números são ainda piores.

A boa notícia é que todos podemos contribuir para que as raparigas comecem a praticar desporto e continuem a fazê-lo. As raparigas precisam de alguns aspetos fundamentais para desenvolverem uma ligação positiva e relevante com o desporto:

  • Oportunidades para fazerem parte da equipa, competirem, fazerem amigos e criarem ligações com as colegas de equipa e os adultos que as rodeiam.

  • Os modelos a seguir também são importantes, como as treinadoras e as pessoas que fazem parte das suas vidas e que valorizam as atletas. As raparigas que contam com estes aspetos têm mais possibilidade de continuar a jogar à medida que crescem.

  • Por último, para que continuem a treinar e a jogar, temos de criar uma cultura de desporto que inclua e celebre as raparigas. Isto começa com a cultura que criamos nas nossas equipas.

A Nike trabalha com parceiros e especialistas da comunidade para inverter a tendência de desistência no desporto. Os adultos que fazem parte da vida das raparigas podem ser campeões e aliados neste esforço de criar experiências positivas para as raparigas no court, na pista, no campo e onde quer que elas pratiquem desporto. Criámos este guia como um ponto de partida para todos. Se procuras mais dicas, consulta estas fichas de dicas.

Preparação para o sucesso

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    Inspirá-las a adorarem o desporto

    Inspira as raparigas (e rapazes!) com exemplos de atletas e equipas femininas. Enquanto o fazes, deixa que as raparigas conquistem o seu espaço. Se tiverem um balneário, decorem-no. Envolve as raparigas na criação do nome da equipa, de faixas e de quaisquer outras coisas que façam com que se identifiquem como elementos da equipa.

  • Preparação para o sucesso, Fazer com que as raparigas continuem a praticar desporto, slide 2 of 3
    Pensar nos preconceitos

    As raparigas enfrentam expetativas diferentes dos rapazes e, por vezes, isso atrapalha. Questiona-te o seguinte: será que ela recebe tantos aplausos como os rapazes? É considerada frágil? O seu comportamento é encarado de forma diferente (é vista como "mandona" numa situação em que um rapaz é visto como um "capitão"?) Dedica tempo para pensar no que estás a fazer para ajudar a equilibrar as perceções. No final de cada treino, pensa se esperarias algo diferente das raparigas em comparação com os rapazes.

  • Preparação para o sucesso, Fazer com que as raparigas continuem a praticar desporto, slide 3 of 3
    Conseguir o envolvimento das famílias

    O facto de as raparigas praticarem ou não desporto nem sempre depende delas. É importante envolver os pais e cuidadores para que assumam um papel ativo na participação das raparigas. Incentiva-os a apoiarem todas as raparigas em todos os treinos. Promove sessões de treino que incluam os membros da família. Quando se investe nas famílias, é mais provável que as continuem a incentivar.

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Data de publicação original: 28 de novembro de 2023

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