Fluência na funcionalidade do corpo
Conversa séria
Muitas raparigas preocupam-se mais com o seu aspeto físico do que com o que o seu corpo pode fazer e sentir através do desporto. Com alguns ajustes na forma de falar, podes ajudar as raparigas a mudarem a sua mentalidade enquanto se mantêm em atividade.
Todas as pessoas são diferentes e não há dois corpos iguais. Isto exige que, enquanto treinadores e pais, reconheçamos e respeitemos todos os aspetos físicos e celebremos as diferenças. Lembra-te de que o nosso género, etnia, identidade sexual, incapacidades, religião e outras crenças e caraterísticas influenciam a forma como nos apresentamos no mundo. Logo, quando criticamos o aspeto físico de alguém, estamos a criticar quem essa pessoa é e a forma como se apresenta.
As nossas palavras são poderosas e moldam a forma como as raparigas se veem no desporto. Antes de discutirmos como comunicar com as raparigas, é importante refletir sobre a nossa própria confiança corporal. Afinal, a forma como pensamos e falamos sobre o corpo influencia a forma como as crianças ou atletas pensam ou falam sobre os seus próprios corpos. Questiona-te: "será que falo negativamente sobre o meu próprio corpo ou sobre o corpo de outras pessoas, em frente aos meus filhos ou atletas" e "que mensagem é que isto lhes transmite"?
Agora, quando se trata de comunicar com as raparigas, queremos desviar a sua atenção de "qual é o aspeto do meu corpo" para "o que pode o meu corpo fazer e sentir". Este desvio de atenção pode ajudar as raparigas a relacionarem-se melhor com os seus corpos e a concentrarem-se no seu desempenho, em vez de se focarem na sua aparência, restringirem a sua dieta e treinarem excessivamente.
O que deves evitar dizer
Tenta evitar afirmações ou conversas que se centrem na aparência das raparigas, bem como impedir este diálogo entre raparigas. Por exemplo:
- "Estás com ótimo aspeto! Perdeste peso?"
- "Tens de engordar mais para conseguires defender a baliza melhor."
- "Vamos tentar que emagreças para aumentar a tua velocidade."
- "Vais conseguir saltar mais alto se perderes um pouco de peso."
- "Mereces esse bolinho, hoje treinaste muito bem!"
- "Tens a certeza de que devias comer isso?"
- "Estou com um aspeto nojento. Estou suada e a maquilhagem saiu toda!"
- "Já viste as pernas dela? Estão cheias de estrias."
- "Acho que ela não devia levantar pesos, está a ficar muito musculada e os rapazes odeiam raparigas musculadas."
O que poderias dizer
Utiliza afirmações e inicia conversas que se foquem no que os corpos das raparigas podem fazer e sentir. Por exemplo:
- "Vamos fazer alguns exercícios de agilidade para aquecer os nossos músculos."
- "Pensem na posição dos vossos ombros. Certifiquem-se de que os vossos ombros estão virados para a frente quando realizam o remate."
- "Bom trabalho! Conseguiste dominar [insere a competência]!"
- "Esse pontapé foi tão potente."
- "Parecias mesmo feliz e livre enquanto estavas a dançar!"
- "Como é que o teu corpo se está a sentir depois daquela grande sessão de treino de ontem?"
- "Lembra-te de comer para dar energia ao teu corpo depois do jogo!"
- "Não te esqueças dos teus alongamentos de arrefecimento. Não queremos lesões!"
- "Lembra-te que o teu corpo é muito mais do que o aspeto que tem. O teu corpo é capaz de fazer, sentir e alcançar coisas fantásticas."
Estas pequenas mudanças nas conversas podem fazer uma enorme diferença nas culturas desportivas e na confiança corporal das raparigas. O nosso desejo é criar ambientes desportivos onde os corpos das raparigas são mais do que meros objetos para serem contemplados e, pelo contrário, são um meio para vivenciar as maravilhas do movimento, da amizade e da competição.
O Body Confident Sport é um programa desenvolvido pela Nike e pela Dove para ajudar as raparigas a ganharem confiança no seu corpo e fazer do desporto um lugar onde as raparigas sentem que pertencem. O conteúdo foi concebido em parceria com o Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport e o Centre for Appearance Research.
Para uma visão geral completa dos recursos, acede a: