Fluência na funcionalidade do corpo

Todas as pessoas são diferentes e não há dois corpos iguais. Isto exige que, enquanto treinadores e pais, reconheçamos e respeitemos todos os aspetos físicos e celebremos as diferenças. Lembra-te de que o nosso género, etnia, identidade sexual, incapacidades, religião e outras crenças e caraterísticas influenciam a forma como nos apresentamos no mundo. Logo, quando criticamos o aspeto físico de alguém, estamos a criticar quem essa pessoa é e a forma como se apresenta.

As nossas palavras são poderosas e moldam a forma como as raparigas se veem no desporto. Antes de discutirmos como comunicar com as raparigas, é importante refletir sobre a nossa própria confiança corporal. Afinal, a forma como pensamos e falamos sobre o corpo influencia a forma como as crianças ou atletas pensam ou falam sobre os seus próprios corpos. Questiona-te: "será que falo negativamente sobre o meu próprio corpo ou sobre o corpo de outras pessoas, em frente aos meus filhos ou atletas" e "que mensagem é que isto lhes transmite"?

Agora, quando se trata de comunicar com as raparigas, queremos desviar a sua atenção de "qual é o aspeto do meu corpo" para "o que pode o meu corpo fazer e sentir". Este desvio de atenção pode ajudar as raparigas a relacionarem-se melhor com os seus corpos e a concentrarem-se no seu desempenho, em vez de se focarem na sua aparência, restringirem a sua dieta e treinarem excessivamente.