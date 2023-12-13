Cria uma cultura em que as raparigas são desincentivadas a falar sobre aparências e dietas. Isto inclui os seus próprios corpos, bem como os de colegas de equipa e rivais, e comentários que aparentam ser "positivos", como: "Estás com bom aspeto! Perdeste peso?". Chamamos a isto criar "Zonas Livres de Conversa sobre o Corpo". Em vez de falar sobre a aparência do corpo, incentiva as raparigas a focarem-se no que os seus corpos conseguem fazer e experienciar no desporto. Aplica este princípio em casa, nos treinos e nos jogos. Ao dares o exemplo, consegues garantir que esta norma é respeitada por todos os que a rodeiam.

Não te esqueças de que todas as raparigas, independentemente do seu tipo de corpo, são atletas quando entram em campo ou na pista. Para dar a cada rapariga a melhor oportunidade de alcançar os seus sonhos, está na altura de mudar os padrões e redefinir a vitória.

O Body Confident Sport é um programa desenvolvido pela Nike e pela Dove para ajudar as raparigas a ganharem confiança no seu corpo e fazer do desporto um lugar onde as raparigas sentem que pertencem. O conteúdo foi concebido em parceria com o Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport e o Centre for Appearance Research.

Para uma visão geral completa dos recursos, acede a:

www.bodyconfidentsport.com