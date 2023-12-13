Celebrar o corpo de todas as raparigas
Conversa séria
O desporto inspira e une, dando-nos a oportunidade de celebrar a beleza única e a diversidade dos nossos corpos. Apesar disso, os problemas de confiança corporal contribuem para que as raparigas desistam do desporto a uma taxa duas vezes superior à dos rapazes. Tu tens o poder de mudar isso.
Durante décadas, a sociedade criou padrões de beleza pouco realistas para as raparigas, promovendo uma definição restrita de beleza, inclusive no desporto. Os nossos amigos, família, treinadores e os meios de comunicação moldaram o que pensamos ser o "corpo perfeito" no desporto, um objetivo inatingível que pode ter um impacto negativo na saúde mental e na participação desportiva das raparigas. Juntos, podemos fazer pequenas mudanças para ajudar as raparigas a tornarem-se mais confiantes no seu corpo quando praticam os desportos de que gostam.
1. Promover espaços desportivos seguros para raparigas.
Incentivar a criação de espaços só para raparigas, como balneários ou casas de banho, pode proporcionar ambientes seguros e confortáveis. Garante que estes espaços são bem iluminados, oferecem privacidade para mudar de roupa, são supervisionados por mulheres e não permitem a entrada a não participantes. Sempre que possível, fornece produtos de higiene, como desodorizantes e tampões. O objetivo é proporcionar às raparigas privacidade, segurança e conforto, especialmente durante uma fase em que os seus corpos estão a mudar.
2. Defender a sua individualidade e representação.
Avalia os ambientes desportivos das raparigas e considera quais os fatores que podem ser impeditivos da individualidade e reforçar padrões de beleza restritos. Por exemplo, ela só vê materiais publicitários com um determinado tipo de atleta (magra, alta, sem deficiência, branca), ou o balneário tem citações "inspiradoras" que incentivam a comer menos e a treinar mais? Se for esse o caso, fala com um membro da equipa técnica sobre os efeitos nocivos destas mensagens e sobre uma forma de as substituir por conteúdo mais diversificado e não relacionado com a aparência.
3. Oferecer opções de equipamento sempre que for possível.
Os equipamentos desconfortáveis e reveladores podem distrair e perturbar as raparigas enquanto praticam desporto. Oferecer vários estilos de equipamento dá às raparigas a possibilidade de escolherem aquele em que se sentem mais confortáveis. Quer sejam calções ou leggings, t-shirts ou camisolas sem mangas, a variedade de escolha pode melhorar significativamente os níveis de conforto. Assim, se for possível dar-lhes liberdade de escolha, fá-lo. Se fazes parte de uma associação desportiva ou de uma organização responsável pelos equipamentos das raparigas, pensa numa forma de mudar esta situação. Mesmo que sejas um pai, uma mãe ou um treinador, questionar o status quo, mesmo ao nível mais pequeno, pode fazer uma enorme diferença.
4. Ter cuidado com a linguagem.
Adotar uma linguagem neutra em termos de género e utilizar os pronomes de preferência de cada atleta pode ter um impacto profundo. Algo tão simples como dizer "Olá pessoal, vamos a isto!" em vez de "Olá rapaziada, vamos a isto!" pode ter um efeito enorme na perspetiva das raparigas.
5. Evitar conversas sobre o corpo.
Cria uma cultura em que as raparigas são desincentivadas a falar sobre aparências e dietas. Isto inclui os seus próprios corpos, bem como os de colegas de equipa e rivais, e comentários que aparentam ser "positivos", como: "Estás com bom aspeto! Perdeste peso?". Chamamos a isto criar "Zonas Livres de Conversa sobre o Corpo". Em vez de falar sobre a aparência do corpo, incentiva as raparigas a focarem-se no que os seus corpos conseguem fazer e experienciar no desporto. Aplica este princípio em casa, nos treinos e nos jogos. Ao dares o exemplo, consegues garantir que esta norma é respeitada por todos os que a rodeiam.
Não te esqueças de que todas as raparigas, independentemente do seu tipo de corpo, são atletas quando entram em campo ou na pista. Para dar a cada rapariga a melhor oportunidade de alcançar os seus sonhos, está na altura de mudar os padrões e redefinir a vitória.
O Body Confident Sport é um programa desenvolvido pela Nike e pela Dove para ajudar as raparigas a ganharem confiança no seu corpo e fazer do desporto um lugar onde as raparigas sentem que pertencem. O conteúdo foi concebido em parceria com o Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport e o Centre for Appearance Research.
Para uma visão geral completa dos recursos, acede a: