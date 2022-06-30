Qual deve ser a duração de um treino? Curta ou longa?

Quando se trata de exercícios cardiovasculares, provavelmente um treino curto não substitui um treino completo. Os estudos revelam que o teu corpo precisa de uma carga cardiovascular sustentada para desenvolver a condição aeróbica e mesmo três blocos de 10 minutos distribuídos ao longo do dia não servem como alternativa. "Se fizeres períodos de recuperação muito longos, a tua frequência cardíaca aumenta de forma transitória, mas reduz rapidamente", afirma Martin Gibala, doutorado, professor na McMaster University, em Ontário, que liderou o estudo supracitado. "Logo, espaçar este tipo de desafio cardiovascular não é muito útil."



Embora não consigas um grande desenvolvimento em termos cardiovasculares, os estudos sugerem que os exercícios em períodos curtos podem melhorar a força e o funcionamento muscular, bem como aumentar a probabilidade de te manteres saudável a longo prazo. Na verdade, investigadores da Nova Zelândia descobriram que seis séries de um minuto de atividade intensa perto da hora das refeições podem ajudar a controlar de forma mais eficiente os níveis de açúcar no sangue do que uma sessão de 30 minutos contínuos, talvez porque os intervalos intensos ajudam a gerir melhor a sensibilidade à insulina.



Um estudo da Universidade do Mississippi descobriu que poucas repetições de levantamentos de pesos muito pesados, como, por exemplo, uma repetição no máximo, podem melhorar tanto a tua força como fazer quatro séries de oito ou 12 repetições, provavelmente porque exercem a mesma tensão sobre os teus músculos, embora de forma diferente.



"Quando se trata de exercícios de resistência, a abordagem dos períodos de tempo curtos pode ter benefícios aproximados ao de um treino que faças seguido", diz-nos Gibala, que afirma ele próprio ter utilizado o método para se manter em forma quando não conseguia ir ao ginásio. Para aumentar a força, desde que o volume global seja o mesmo, é provável que o teu corpo não consiga distinguir entre um circuito de levantamento de pesos feito de forma contínua ou dividido ao longo do dia.