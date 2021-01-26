Fortalece o coração e corre para teres uma vida mais longa

A boa notícia é que é possível começar imediatamente a construir um coração mais forte, mesmo que o teu já tenha sido reestruturado com base na forma como te tens (ou não) movimentado. Num espaço de quatro a seis semanas de treino regular de resistência (ou seja, 150 minutos por semana, segundo os registos da American College of Sports Medicine), poderás começar a ver mudanças cardiovasculares, como corridas ou escaladas mais fáceis, graças à expansão do referido ventrículo esquerdo. "Todos os quilómetros que fizeres também aumentarão o número de minúsculos vasos sanguíneos e de células produtoras de energia no coração, que permitem que as artérias captem mais oxigénio", afirma Barry Franklin, doutorado e diretor de cardiologia preventiva e reabilitação cardíaca no Beaumont Health em Royal Oak, no Michigan.



Para veres as melhorias em ação, anota a tua frequência cardíaca em repouso no dispositivo que usas para monitorizar as atividades. Uma frequência cardíaca mais baixa em repouso, um subproduto do trabalho de resistência, dá mais tempo ao teu coração para se encher de sangue. Segundo Franklin, não só conseguirás ir ainda mais além durante os treinos e exercícios aeróbicos, mas também reforçarás a tua saúde a longo prazo: cada redução de 10 batimentos por minuto (bpm) na frequência cardíaca em repouso melhora a tua condição física o suficiente para reduzir o risco de doenças cardíacas e a mortalidade por todo o tipo de causas em 15 a 20%. Franklin afirma que os atletas mais saudáveis têm uma frequência cardíaca em repouso de cerca de 40 a 65 bpm, embora a Associação Americana de Cardiologia indique que qualquer valor entre 60 e 100 é normal.



É claro que o treino com pesos tem indubitavelmente um papel importante num regime de treino equilibrado. Segundo Franklin, pode desenvolver força e resistência musculares, melhorar a sensibilidade à insulina e aumentar a massa magra do corpo e o teu metabolismo. "Mas se só fizermos isso, podemos vir a pagar caro", acrescenta Lieberman. Não é preciso tornares-te um corredor de maratonas, mas quem quer ser um chimpanzé?