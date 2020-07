Fortalece o coração e corre para teres uma vida mais longa

De acordo com um estudo recente publicado no jornal PNAS, tal como o teu cérebro está programado para aprender e crescer, o teu coração está preparado para se adaptar ao movimento, sobretudo o de resistência. Nesse estudo, os investigadores compararam os corações de chimpanzés com os de pessoas sedentárias, agricultores de subsistência nativos americanos, corredores de longa distância e jogadores de linha de futebol americano.



O que a equipa descobriu: apenas nos humanos é que o ventrículo esquerdo do coração (a câmara que bombeia o sangue para o resto do corpo) é mais estreito e alongado, o que facilita a expansão do músculo cardíaco. Um ventrículo esquerdo maior, que encontraram no grupo de corredores de fundo e, em menor grau, nos agricultores de subsistência (que fazem muitas caminhadas), permite que o coração seja mais eficiente, bombeando mais sangue com cada batimento. Isto significa que o teu coração tem uma maior vantagem, que pode fazer com que os teus treinos, tal como as tuas tarefas diárias, não pareçam tão difíceis.



Por outro lado, quem não pratica regularmente atividades de resistência tem um resultado muito diferente: um coração adaptado à pressão, ou seja, o órgão na realidade muda de estrutura para transportar o sangue em vasos comprimidos, afirma o coautor do estudo Daniel Lieberman, doutorado e professor de biologia evolucionária humana em Harvard. Isto pode fazer com que as paredes se tornem mais espessas e mais rijas e, consequentemente, exigir mais esforço do coração. Foi o que se verificou com os jogadores de linha de futebol americano, que privilegiam o treino de força em detrimento das corridas de distância, e com os macacos, que não evoluíram para movimentos sustentados como os humanos. O mesmo se verificou com as pessoas sedentárias, que corriam o risco de vir a desenvolver hipertensão.