Saltar mais alto, correr mais depressa e ter um melhor desempenho

"Pensemos na fáscia como um rolo contínuo e dinâmico de película de plástico que divide, compartimenta, foca o movimento e permite que aquilo que poderia ser considerado uma série aleatória de músculos, nervos, vasos sanguíneos e órgãos atue como um todo coletivo", explica Rebecca Pratt, doutorada em anatomia na Faculdade de Medicina William Beaumont da Universidade de Oakland. Os tipos de fáscia também incluem tendões, cápsulas de articulações, ligamentos e tecidos conjuntivos intramusculares, refere Schleip.



Os tendões têm um padrão de onda chamado "crimp", explica Schleip. "Quanto mais crimp tiver um tendão, mais capacidade de armazenamento tem." Pensemos na corrida, por exemplo. Quando o pé atinge o solo, exercemos tensão sobre o tendão de Aquiles, o que faz com que o crimp do tendão se endireite temporariamente para armazenar energia cinética. Quando empurramos o chão, o tendão regressa ao crimp anterior; é esse recuo que nos impulsiona para a frente. Quanto maior for a capacidade de armazenamento do tendão, maior será o impulso.



"Estudos com animais demonstraram que, após três meses de corridas regulares, há um aumento do crimp do tendão", afirma Schleip. Isto sugere que, da mesma forma que o treino de força aumenta o tamanho do músculo ao longo do tempo, podemos melhorar a quantidade de crimp nos tendões e, por conseguinte, a capacidade da fáscia de alimentar o nosso corpo através do movimento.



Correr não é a única forma de desenvolver a capacidade de armazenamento cinética da fáscia. "As pessoas que praticam exercícios pliométricos [exercícios de salto] treinam os seus músculos para contraírem menos, ao mesmo tempo que armazenam energia de forma mais eficiente", diz Schleip. Isto acontece porque, quando saltamos, a fáscia alonga-se e encurta-se rapidamente, criando o crimp. Estudos sugerem que após três meses de treino pliométrico regular (que os peritos normalmente concordam que deve ser feito a cada 48 horas, no máximo), os tendões demonstram mais recuo e crimp. Mesmo algumas séries de 10 segundos de saltos de pogo algumas vezes por semana podem beneficiar o tecido.



Seguem-se três outras formas de melhorar o crimp e manter a fáscia saudável.