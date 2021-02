Como posso tornar-me mais veloz?

Define estratégias para os teus snacks

Não há nenhum alimento mágico que te possa tornar mais veloz (sim, é uma chatice). Mas comer uma combinação de proteínas e hidratos de carbono, como um ovo cozido e uma peça de fruta, na hora que antecede a tua corrida, o teu treino ou jogo, é um golpe duplo de desempenho. "A proteína ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue e a prevenir lesões musculares indesejadas, ao passo que os hidratos de carbono fornecem energia de fácil acesso, para que não tenhas falta de reservas ou recorras às reservas de glicogénio do dia anterior, que não são tão eficientes", afirma Ryan Maciel, RD, treinador principal de nutrição para o desempenho na Precision Nutrition. A combinação de ambos pode ajudar-te a sentir mais energia para reforçares a tua velocidade e a preparar-te melhor para a manteres.



As bebidas também podem ser decisivas. Toma café ou chá: "A cafeína estimula o teu cérebro, para que estejas mentalmente mais alerta e possas correr mais rápido. Além disso, alguns estudos revelam que a cafeína provoca uma redução no teu RPE", afirma Maciel. Efetivamente, um estudo publicado no "Journal of Science and Medicine in Sport" constatou que o consumo de cafeína ajudou corredores recreativos com grande capacidade física a correr 1% mais rápido durante uma prova de tempo de 5 km. Isto é bastante significativo num desporto em que cada segundo conta. Maciel recomenda ingerir 1,5 miligramas por cada 0,45 kg de peso corporal uma hora antes de treinar (para um atleta com 68 kg, significaria 225 miligramas de cafeína, ou cerca de duas chávenas de café).



Não aprecias café? Experimenta um shot de sumo de beterraba. Um estudo constatou que os corredores que o fizeram reduziram os seus tempos de corrida de 5 km em 1,5% e outro pequeno estudo sugere que beber sumo de beterraba durante sete dias consecutivos antes de uma corrida poderá contribuir para tempos de sprint mais velozes. Maciel explica que o sumo de beterraba é rico em nitratos, o que, "segundo pesquisas, pode aumentar o fluxo sanguíneo, melhorar a função pulmonar e reforçar as contrações musculares", elementos essenciais para a velocidade.