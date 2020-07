Trained Podcast: pequenos hábitos, grandes mudanças

A grandeza não nasce connosco. É algo que se treina. Com isso em mente, a série em podcast "Trained" da Nike explora a inovação do fitness holístico para te ajudar a melhorar enquanto treinador e atleta. Não percas pitada e descobre as mais recentes inovações, opiniões e tendências por parte de especialistas do setor no mundo dos treinos.



Para sermos a melhor versão de nós próprios, tudo o que precisamos de fazer são pequenas mudanças sustentáveis. Esse é o conselho do cientista comportamental, diretor do Stanford Behavior Design Lab e autor do livro de sucesso "Tiny Habits: The Small Changes that Change Everything" (Pequenos hábitos: as pequenas mudanças que mudam tudo), BJ Fogg. No episódio de hoje, o Ryan senta-se com o BJ e analisa a sua pesquisa, os seus estudos de caso e a sua abordagem à mudança de comportamentos, revelando como o método dos pequenos hábitos do BJ pode melhorar tudo, desde a tua rotina de treino até à felicidade em geral.