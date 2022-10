Made to Play: trenowanie

Osobą mającą największy wpływ na to, czy dziecko czerpie ze sportu radość, jest jego trenerka lub trener. Pozytywne wzory do naśladowania oraz trenerki i trenerzy jak Ty mogą przyciągać większą liczbę dzieci do gry i sportu, pomagać im budować pewność siebie i dodawać im odwagi do wykorzystywania swojego potencjału.