Como fazer com que as raparigas comecem a jogar e continuem
Guia para orientação de raparigas
Os especialistas afirmam que as raparigas conseguem melhores resultados a nível físico, mental, emocional e social quando têm oportunidade de jogar. Mas, hoje em dia, as raparigas abandonam o desporto duas vezes mais rapidamente que os rapazes. Como parte do trabalho da Nike com parceiros e especialistas da comunidade para inverter esta tendência de abandono, criámos o guia para orientação de raparigas: um recurso para ajudar a orientar, capacitar e apoiar jovens atletas.
As raparigas querem praticar desporto. Querem mover-se, competir, correr riscos e sentir que fazem parte de algo. O que requer esforço é conseguir que as raparigas entrem em campo ou no ginásio, garantir que têm o equipamento certo (por exemplo, sutiãs de desporto e elásticos de cabelo) e que continuem a praticar desporto.
Os especialistas afirmam que as raparigas conseguem melhores resultados a nível físico, mental, emocional e social quando têm oportunidade de jogar. No entanto, as raparigas abandonam o desporto duas vezes mais rapidamente do que os rapazes. No caso de raparigas em comunidades urbanas e raparigas de diferentes etnias, os números são ainda piores.
A boa notícia é que todos podemos contribuir para que as raparigas comecem a praticar desporto e continuem a fazê-lo. As raparigas precisam de alguns aspetos fundamentais para desenvolverem uma ligação positiva e relevante com o desporto:
- Oportunidades para fazerem parte da equipa, competirem, fazerem amigos e criarem ligações com as colegas de equipa e os adultos que as rodeiam.
- Os modelos a seguir também são importantes, como as treinadoras e as pessoas que fazem parte das suas vidas e que valorizam as atletas. As raparigas que contam com estes aspetos têm mais possibilidade de continuar a jogar à medida que crescem.
- Por último, para que continuem a treinar e a jogar, temos de criar uma cultura de desporto que inclua e celebre as raparigas. Isto começa com a cultura que criamos nas nossas equipas.
A Nike trabalha com parceiros e especialistas da comunidade para inverter a tendência de desistência no desporto. Os adultos que fazem parte da vida das raparigas podem ser campeões e aliados neste esforço de criar experiências positivas para as raparigas no court, na pista, no campo e onde quer que elas pratiquem desporto. Em colaboração com especialistas, criámos este guia como um ponto de partida para todos. Se procuras mais dicas, consulta estas fichas de dicas.
Preparação para o sucesso
- Inspirá-las a adorarem o desporto
Inspira as raparigas (e rapazes!) com exemplos de atletas e equipas femininas. Enquanto o fazes, deixa que as raparigas conquistem o seu espaço. Se tiverem um balneário, decorem-no. Envolve as raparigas na criação do nome da equipa, de faixas e de quaisquer outras coisas que façam com que se identifiquem como elementos da equipa.
- Pensar nos preconceitos
As raparigas enfrentam expetativas diferentes dos rapazes e, por vezes, isso atrapalha. Questiona-te o seguinte: será que ela recebe tantos aplausos como os rapazes? É considerada frágil? O seu comportamento é encarado de forma diferente? É vista como "mandona" numa situação em que um rapaz é visto como um "capitão"? Dedica tempo para pensar no que estás a fazer para ajudar a equilibrar as perceções. No final de cada treino, pensa se esperarias algo diferente das raparigas em comparação com os rapazes.
- Conseguir o envolvimento das famílias
O facto de as raparigas praticarem ou não desporto nem sempre depende delas. É importante envolver os pais e cuidadores para que assumam um papel ativo na participação das raparigas. Incentiva-os a apoiarem todas as raparigas em todos os treinos. Promove sessões de treino que incluam os membros da família. Quando se investe nas famílias, é mais provável que as continuem a incentivar.