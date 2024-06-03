Como fazer com que as raparigas comecem a jogar e continuem

As raparigas querem praticar desporto. Querem mover-se, competir, correr riscos e sentir que fazem parte de algo. O que requer esforço é conseguir que as raparigas entrem em campo ou no ginásio, garantir que têm o equipamento certo (por exemplo, sutiãs de desporto e elásticos de cabelo) e que continuem a praticar desporto.

Os especialistas afirmam que as raparigas conseguem melhores resultados a nível físico, mental, emocional e social quando têm oportunidade de jogar. No entanto, as raparigas abandonam o desporto duas vezes mais rapidamente do que os rapazes. No caso de raparigas em comunidades urbanas e raparigas de diferentes etnias, os números são ainda piores.