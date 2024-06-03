Promover a coragem
Guia para orientação de raparigas
Os especialistas afirmam que as raparigas conseguem melhores resultados a nível físico, mental, emocional e social quando têm oportunidade de jogar. Mas, hoje em dia, as raparigas abandonam o desporto duas vezes mais rapidamente que os rapazes. Como parte do trabalho da Nike com parceiros e especialistas da comunidade para inverter esta tendência de abandono, criámos o guia para orientação de raparigas: um recurso para ajudar a orientar, capacitar e apoiar jovens atletas.
Praticar desporto implica, muitas vezes, arriscar. É necessária vulnerabilidade para aprender uma nova competência, para fazer um exercício que não nos é familiar ou para arriscar e exercer pressão sobre o último defesa. Embora seja verdade que as raparigas são, muitas vezes, valorizadas e recompensadas quando fazem algo corretamente, não recebem o mesmo feedback positivo quando tentam uma nova técnica e não corre bem.
No contexto desportivo, isto faz com que uma rapariga possa hesitar em tentar alguma coisa se não tiver a certeza de que será bem-sucedida. No entanto, se ela nunca tentar aquele passe arriscado, se evitar disputar uma bola ou apenas participar na corrida de pista em que é melhor, vai deixar escapar uma série de experiências incríveis.
Imagina uma rapariga que faz um remate mesmo quando não tem a certeza de que vai conseguir marcar. Ou uma que tenta uma prova de mariposa quando é na prova de estilo livre que é mais forte. Uma jogadora até pode sofrer oito golos quando começa a jogar como guarda-redes, mas é o remate que defende que fica na memória. Estas raparigas aprendem a ser corajosas e isso fará toda a diferença para elas, no desporto e na vida.
Assiste a esta TED Talk para saber mais sobre como educar as raparigas para serem corajosas.
Preparação para o sucesso
- Incentivar a arriscar
Quando estiveres a ajudar raparigas a definirem os seus próprios objetivos, incentiva-as a incluir aspetos que exijam audácia, aprender uma nova competência, tentar uma nova posição ou até mesmo um novo desporto. Durante o aquecimento, diz às raparigas para gritarem algo novo que pretendem tentar nesse dia. Certifica-te de que as raparigas têm muitas oportunidades de tentar coisas novas, como, por exemplo, trocando de posições em todos os jogos ou treinos.
- Elogiar quando tentam algo novo
Sempre que possível, chama a atenção para a sua coragem. Presta atenção às raparigas que tentam algo novo quando pensam que não estás a olhar. Cria o prémio "Jogadora mais corajosa" e certifica-te de que a pessoa que ganha vai mudando. Lembra-te, não há problema em celebrar a excelência, mas primeiro incentiva todos os passos do percurso.
- Deixar passar os erros
Demonstra que não há problema em cometer erros. Cria um gesto físico (como, por exemplo, sacudir literalmente um ombro para mostrar que estão a "deitar fora" o erro) para lembrar as raparigas de que não há problema em deixar os erros para trás. E certifica-te de que lhes mostras que ninguém é perfeito. Conta-lhes histórias dos teus próprios erros. Quando descobrirem as tuas imperfeições, vão perceber que também as podem ter.