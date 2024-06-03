Promover a coragem

Praticar desporto implica, muitas vezes, arriscar. É necessária vulnerabilidade para aprender uma nova competência, para fazer um exercício que não nos é familiar ou para arriscar e exercer pressão sobre o último defesa. Embora seja verdade que as raparigas são, muitas vezes, valorizadas e recompensadas quando fazem algo corretamente, não recebem o mesmo feedback positivo quando tentam uma nova técnica e não corre bem.

No contexto desportivo, isto faz com que uma rapariga possa hesitar em tentar alguma coisa se não tiver a certeza de que será bem-sucedida. No entanto, se ela nunca tentar aquele passe arriscado, se evitar disputar uma bola ou apenas participar na corrida de pista em que é melhor, vai deixar escapar uma série de experiências incríveis.

Imagina uma rapariga que faz um remate mesmo quando não tem a certeza de que vai conseguir marcar. Ou uma que tenta uma prova de mariposa quando é na prova de estilo livre que é mais forte. Uma jogadora até pode sofrer oito golos quando começa a jogar como guarda-redes, mas é o remate que defende que fica na memória. Estas raparigas aprendem a ser corajosas e isso fará toda a diferença para elas, no desporto e na vida.

Assiste a esta TED Talk para saber mais sobre como educar as raparigas para serem corajosas.