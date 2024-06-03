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Promover a coragem

Guia para orientação de raparigas

Os especialistas afirmam que as raparigas conseguem melhores resultados a nível físico, mental, emocional e social quando têm oportunidade de jogar. Mas, hoje em dia, as raparigas abandonam o desporto duas vezes mais rapidamente que os rapazes. Como parte do trabalho da Nike com parceiros e especialistas da comunidade para inverter esta tendência de abandono, criámos o guia para orientação de raparigas: um recurso para ajudar a orientar, capacitar e apoiar jovens atletas.

Última atualização: 3 de junho de 2024
Leitura de 3 min
Promover a coragem

Praticar desporto implica, muitas vezes, arriscar. É necessária vulnerabilidade para aprender uma nova competência, para fazer um exercício que não nos é familiar ou para arriscar e exercer pressão sobre o último defesa. Embora seja verdade que as raparigas são, muitas vezes, valorizadas e recompensadas quando fazem algo corretamente, não recebem o mesmo feedback positivo quando tentam uma nova técnica e não corre bem.

No contexto desportivo, isto faz com que uma rapariga possa hesitar em tentar alguma coisa se não tiver a certeza de que será bem-sucedida. No entanto, se ela nunca tentar aquele passe arriscado, se evitar disputar uma bola ou apenas participar na corrida de pista em que é melhor, vai deixar escapar uma série de experiências incríveis.

Imagina uma rapariga que faz um remate mesmo quando não tem a certeza de que vai conseguir marcar. Ou uma que tenta uma prova de mariposa quando é na prova de estilo livre que é mais forte. Uma jogadora até pode sofrer oito golos quando começa a jogar como guarda-redes, mas é o remate que defende que fica na memória. Estas raparigas aprendem a ser corajosas e isso fará toda a diferença para elas, no desporto e na vida.

Assiste a esta TED Talk para saber mais sobre como educar as raparigas para serem corajosas.

Promover a coragem

Preparação para o sucesso

  1. Incentivar a arriscar
    Quando estiveres a ajudar raparigas a definirem os seus próprios objetivos, incentiva-as a incluir aspetos que exijam audácia, aprender uma nova competência, tentar uma nova posição ou até mesmo um novo desporto. Durante o aquecimento, diz às raparigas para gritarem algo novo que pretendem tentar nesse dia. Certifica-te de que as raparigas têm muitas oportunidades de tentar coisas novas, como, por exemplo, trocando de posições em todos os jogos ou treinos.
  2. Elogiar quando tentam algo novo
    Sempre que possível, chama a atenção para a sua coragem. Presta atenção às raparigas que tentam algo novo quando pensam que não estás a olhar. Cria o prémio "Jogadora mais corajosa" e certifica-te de que a pessoa que ganha vai mudando. Lembra-te, não há problema em celebrar a excelência, mas primeiro incentiva todos os passos do percurso.
  3. Deixar passar os erros
    Demonstra que não há problema em cometer erros. Cria um gesto físico (como, por exemplo, sacudir literalmente um ombro para mostrar que estão a "deitar fora" o erro) para lembrar as raparigas de que não há problema em deixar os erros para trás. E certifica-te de que lhes mostras que ninguém é perfeito. Conta-lhes histórias dos teus próprios erros. Quando descobrirem as tuas imperfeições, vão perceber que também as podem ter.

Sabe mais sobre como capacitar as raparigas da tua comunidade.

Obter o guia

Data de publicação original: 21 de maio de 2024

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