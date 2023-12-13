Ajudar as raparigas a ouvirem o seu corpo

Conversa séria

Ao ouvirem e aprenderem com o seu corpo, é mais provável que as raparigas aceitem e valorizem o que são capazes de fazer e experimentar, mantendo-se em sintonia com as necessidades do seu corpo quando praticam desporto. Vamos ajudá-las a continuar a praticar desporto.

Última atualização: 13 de dezembro de 2023
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Ajudar as raparigas a ouvirem o seu corpo

Para as raparigas, a alegria do desporto deve resultar da sua experiência, não da sua aparência. É normal que as raparigas se preocupem com a sua aparência. Isto pode manifestar-se de várias formas: comparar o seu corpo com o de outras pessoas, falar de forma negativa, positiva ou excessiva sobre o seu aspeto físico, ou evitar determinadas atividades por medo de serem julgadas. Ao encorajar as raparigas a valorizar, respeitar e ouvir o seu corpo, as suas capacidades, limitações e traços únicos, podemos todos promover a confiança no corpo e melhorar a sua experiência desportiva.

Há uma série de razões pelas quais as raparigas podem não ouvir o seu corpo. Por exemplo, podem ignorar a fome e não fazer uma refeição porque estão preocupadas com o seu peso ou podem insistir em continuar apesar de estarem lesionadas porque estão preocupadas com a possibilidade de perder um jogo. Os colegas de equipa, os treinadores e os pais também podem, inadvertidamente, encorajar as raparigas a ignorar as necessidades do seu corpo. No fim de contas, quantas raparigas já não ouviram que estão a ser dramáticas? Temos de normalizar e dar prioridade à necessidade de as raparigas ouvirem o seu corpo e participarem no desporto da forma mais adequada para elas próprias.

Ajudar as raparigas a ouvirem o seu corpo

Para te ajudar neste processo, vamos apresentar o "Three Step Sense Check". Trata-se de uma ferramenta útil para treinadores e pais ou mães utilizarem com raparigas e pode ser utilizada em qualquer lugar e em qualquer altura. É um sistema simples para ajudar as atletas a saberem o que o seu corpo precisa. Acompanha-a nos passos seguintes e observa a forma como se liga e confia no seu corpo.

  • Ajudar as raparigas a ouvirem o seu corpo, slide 1 of 3
    Passo 1: abrandar

    Pede-lhe que faça uma pausa e inspire profundamente pelo nariz e expire pela boca três vezes.

    Se ela se sentir confortável, pede-lhe para fechar os olhos.

  • Ajudar as raparigas a ouvirem o seu corpo, slide 2 of 3
    Passo 2: analisar

    Pede-lhe para examinar o seu corpo de cima para baixo. Diz-lhe para prestar atenção àquilo que o respetivo corpo está a sentir e onde.

    O que é que ela está a sentir? Por exemplo, tem frio? Tem fome?

    O corpo dela precisa de alguma coisa? Por exemplo, ela tem tensão nos ombros? Precisa de comer?

  • Ajudar as raparigas a ouvirem o seu corpo, slide 3 of 3
    Passo 3: avançar

    Agora que ela já verificou o estado do seu corpo, tem de agir de forma a satisfazer as suas necessidades. Por exemplo, alongar as partes do corpo que estão tensas ou comer um snack rápido. Talvez não precise de nada e possa seguir em frente.

    Ela pode usar este exercício em qualquer altura e em qualquer lugar. Por exemplo, antes de começar a treinar ou quando está a viajar para um jogo.

    Este é um pequeno ato de autocuidado que a ajuda a ligar-se ao seu corpo. Por isso, fá-lo sempre que for necessário.

Ao fazer estas análises, mostramos às raparigas que damos prioridade à forma como se sentem e que confiamos que elas sabem o que fazer. Vamos criar uma geração de atletas que estão ligadas ao seu corpo, que cuidam dele e que o respeitam.

O Body Confident Sport é um programa desenvolvido pela Nike e pela Dove para ajudar as raparigas a ganharem confiança no seu corpo e fazer do desporto um lugar onde as raparigas sentem que pertencem. O conteúdo foi concebido em parceria com o Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport e o Centre for Appearance Research.

Para uma visão geral completa dos recursos, acede a:

www.bodyconfidentsport.com

Ajudar as raparigas a ouvirem o seu corpo

Data de publicação original: 13 de dezembro de 2023

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