Ajudar as raparigas a ouvirem o seu corpo

Para as raparigas, a alegria do desporto deve resultar da sua experiência, não da sua aparência. É normal que as raparigas se preocupem com a sua aparência. Isto pode manifestar-se de várias formas: comparar o seu corpo com o de outras pessoas, falar de forma negativa, positiva ou excessiva sobre o seu aspeto físico, ou evitar determinadas atividades por medo de serem julgadas. Ao encorajar as raparigas a valorizar, respeitar e ouvir o seu corpo, as suas capacidades, limitações e traços únicos, podemos todos promover a confiança no corpo e melhorar a sua experiência desportiva.

Há uma série de razões pelas quais as raparigas podem não ouvir o seu corpo. Por exemplo, podem ignorar a fome e não fazer uma refeição porque estão preocupadas com o seu peso ou podem insistir em continuar apesar de estarem lesionadas porque estão preocupadas com a possibilidade de perder um jogo. Os colegas de equipa, os treinadores e os pais também podem, inadvertidamente, encorajar as raparigas a ignorar as necessidades do seu corpo. No fim de contas, quantas raparigas já não ouviram que estão a ser dramáticas? Temos de normalizar e dar prioridade à necessidade de as raparigas ouvirem o seu corpo e participarem no desporto da forma mais adequada para elas próprias.