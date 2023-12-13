Ajudar as raparigas a ouvirem o seu corpo
Conversa séria
Ao ouvirem e aprenderem com o seu corpo, é mais provável que as raparigas aceitem e valorizem o que são capazes de fazer e experimentar, mantendo-se em sintonia com as necessidades do seu corpo quando praticam desporto. Vamos ajudá-las a continuar a praticar desporto.
Para as raparigas, a alegria do desporto deve resultar da sua experiência, não da sua aparência. É normal que as raparigas se preocupem com a sua aparência. Isto pode manifestar-se de várias formas: comparar o seu corpo com o de outras pessoas, falar de forma negativa, positiva ou excessiva sobre o seu aspeto físico, ou evitar determinadas atividades por medo de serem julgadas. Ao encorajar as raparigas a valorizar, respeitar e ouvir o seu corpo, as suas capacidades, limitações e traços únicos, podemos todos promover a confiança no corpo e melhorar a sua experiência desportiva.
Há uma série de razões pelas quais as raparigas podem não ouvir o seu corpo. Por exemplo, podem ignorar a fome e não fazer uma refeição porque estão preocupadas com o seu peso ou podem insistir em continuar apesar de estarem lesionadas porque estão preocupadas com a possibilidade de perder um jogo. Os colegas de equipa, os treinadores e os pais também podem, inadvertidamente, encorajar as raparigas a ignorar as necessidades do seu corpo. No fim de contas, quantas raparigas já não ouviram que estão a ser dramáticas? Temos de normalizar e dar prioridade à necessidade de as raparigas ouvirem o seu corpo e participarem no desporto da forma mais adequada para elas próprias.
Para te ajudar neste processo, vamos apresentar o "Three Step Sense Check". Trata-se de uma ferramenta útil para treinadores e pais ou mães utilizarem com raparigas e pode ser utilizada em qualquer lugar e em qualquer altura. É um sistema simples para ajudar as atletas a saberem o que o seu corpo precisa. Acompanha-a nos passos seguintes e observa a forma como se liga e confia no seu corpo.
Ao fazer estas análises, mostramos às raparigas que damos prioridade à forma como se sentem e que confiamos que elas sabem o que fazer. Vamos criar uma geração de atletas que estão ligadas ao seu corpo, que cuidam dele e que o respeitam.
O Body Confident Sport é um programa desenvolvido pela Nike e pela Dove para ajudar as raparigas a ganharem confiança no seu corpo e fazer do desporto um lugar onde as raparigas sentem que pertencem. O conteúdo foi concebido em parceria com o Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport e o Centre for Appearance Research.
Para uma visão geral completa dos recursos, acede a: