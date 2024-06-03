Adequar os espaços desportivos às raparigas

As raparigas precisam de equipamento com bom ajuste, vestuário adequado para elas, espaços próximos que sejam limpos e seguros para as suas necessidades em termos de higiene e precisam que os treinos sejam agendados em locais e alturas que não coloquem em risco a sua integridade física. Embora possas não conseguir construir uma casa de banho melhor, podes promover experiências seguras e confortáveis ao considerar estas necessidades quando planeias as sessões desportivas e as localizações das mesmas.

Lembra-te: muitas raparigas não são incentivadas a praticar desporto. O simples facto de marcar presença é um risco, por isso, é ainda mais importante que ela tenha acesso a um ambiente positivo e saudável que lhe permita sentir-se segura, divertir-se e onde não exista discriminação, nem julgamentos.