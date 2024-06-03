Adequar os espaços desportivos às raparigas
Guia para orientação de raparigas
Os especialistas afirmam que as raparigas conseguem melhores resultados a nível físico, mental, emocional e social quando têm oportunidade de jogar. Mas, hoje em dia, as raparigas abandonam o desporto duas vezes mais rapidamente que os rapazes. Como parte do trabalho da Nike com parceiros e especialistas da comunidade para inverter esta tendência de abandono, criámos o guia para orientação de raparigas: um recurso para ajudar a orientar, capacitar e apoiar jovens atletas.
A verdade é que, geralmente, os equipamentos e espaços desportivos não são concebidos a pensar nas raparigas. Isto acaba por ser reforçado de várias formas, ainda que sem intenção. Atravessar um parque à procura de uma casa de banho ou utilizar equipamentos em segunda mão da equipa masculina transmite a ideia de que as atletas são secundárias. O equipamento de proteção nem sempre é produzido a pensar nas raparigas e pode acabar por ser inadequado, desconfortável e, por vezes, até mesmo inseguro.
"Com demasiada frequência, as raparigas têm de improvisar, o que acaba por afetar negativamente a sua experiência no desporto."
As raparigas precisam de equipamento com bom ajuste, vestuário adequado para elas, espaços próximos que sejam limpos e seguros para as suas necessidades em termos de higiene e precisam que os treinos sejam agendados em locais e alturas que não coloquem em risco a sua integridade física. Embora possas não conseguir construir uma casa de banho melhor, podes promover experiências seguras e confortáveis ao considerar estas necessidades quando planeias as sessões desportivas e as localizações das mesmas.
Lembra-te: muitas raparigas não são incentivadas a praticar desporto. O simples facto de marcar presença é um risco, por isso, é ainda mais importante que ela tenha acesso a um ambiente positivo e saudável que lhe permita sentir-se segura, divertir-se e onde não exista discriminação, nem julgamentos.
Preparação para o sucesso
- Manter a segurança e um sentimento de pertença
Verifica previamente o local para garantir que não apresenta riscos, que é bem iluminado e que tem supervisão adequada. As casas de banho devem ser de fácil acesso e garantir privacidade e segurança. Se um espaço não corresponder às necessidades pretendidas, procura alternativas (por exemplo, outro ginásio ou parque) ou agenda o treino durante o dia.
- Criar ambientes inclusivos
Permite que as atletas sintam que fazem parte da equipa. Tendo em conta a mudança nas normas relacionadas com a identidade de género, todas as crianças devem usufruir de um sentimento de pertença. Começa por utilizar uma linguagem que inclua todos os elementos. Em vez de utilizar termos como "rapazes" ou utilizar pronomes pessoais errados, utiliza termos inclusivos como "equipa" ou "grupo". Em seguida, dá-lhes a oportunidade de personalizarem o espaço, nem que seja pendurando uma faixa com o nome e símbolo da equipa.
- Equipá-las para jogar
As raparigas e os rapazes têm necessidades diferentes, principalmente quando atingem a puberdade. É preciso pensar como o tamanho do equipamento, o equipamento de proteção e o vestuário podem ter impacto na experiência das raparigas. Uma rapariga foi sentar-se quando antes estava em atividade? Poderá ser porque se sente fisicamente desconfortável. Descobre o que se passa e o que podes fazer para a ajudar a voltar ao jogo.