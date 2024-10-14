Treinar atletas que usam hijab
Coaching for Belonging
A Nike acredita no poder do desporto para fazer o mundo avançar, a começar pelas crianças. Sabemos que as crianças ativas não só são mais saudáveis, como também têm um melhor desempenho na escola, nas suas comunidades e nas suas futuras carreiras. Isto é especialmente verdade para as raparigas, que são frequentemente menos ativas e têm menos oportunidades de jogar do que os rapazes.
O produto certo pode fazer uma grande diferença na forma como as raparigas vivem o desporto e, para algumas delas, isto inclui usar um hijab. Para as raparigas que optam por usá-lo, o hijab pode ser uma fonte de poder e força, tanto dentro como fora do campo.
Este guia vai permitir-te dar às atletas que usam hijab, e às suas colegas de equipa, a informação e o apoio de que precisam para continuar a jogar.
Porque uma rapariga nunca deve ter de escolher entre a modalidade que pratica e aquilo em que acredita.
Obrigado por tudo o que fazes para que mais raparigas comecem a praticar desporto!
"A minha missão ao contar a minha história é encorajar a próxima geração a estar envolvida nestes desportos pouco prováveis, já que tradicionalmente não nos era dado acesso ou espaço para fazermos parte da esgrima, da natação, da ginástica ou seja do que for."
Ibtihaj Muhammad
Esgrimista medalhada olímpica e primeira mulher muçulmana americana a ganhar uma medalha olímpica
Noções básicas sobre o hijab
O hijab é uma cobertura de cabeça usada por algumas mulheres muçulmanas. Tradicionalmente, é um símbolo de modéstia e privacidade e é importante por razões religiosas, culturais ou familiares.
As raparigas escolhem usar o hijab em idades diferentes. Para algumas, pode ser no início da puberdade ou até mesmo antes. Para outras, pode ser no casamento, numa idade específica ou simplesmente numa altura em que decidam por si mesmas. Algumas usam-no sempre que escolhem fazê-lo, outras usam-no apenas durante atividades religiosas e outras usam-no sempre que estão na presença de homens que não são da sua família.
Usar um hijab folgado durante o desporto pode ser difícil e perigoso. Tal como qualquer outro equipamento, materiais folgados e não respiráveis que descaem sobre os olhos ou retêm o suor podem ser um obstáculo em desportos como basquetebol ou futebol. Um hijab desportivo (ou um hijab firme sem pinos ou fixadores que se podem soltar) permite que as raparigas se movam. E as raparigas que se movem fazem o mundo avançar.
Além disso, as raparigas podem optar por usar mangas compridas, calças compridas ou leggings. Embora seja uma escolha individual, o uso pode ser obrigatório para a sua participação.
"O meu conselho para uma jovem jogadora que usa hijab é nunca desistir. Orgulha-te da tua identidade muçulmana, orgulha-te do teu hijab, desafia as barreiras e nunca duvides de ti mesma. E, quando as pessoas esperam pouco de ti, surpreende-as sempre com o teu máximo."
Yasmin Said
Liga de basquetebol de verão para mulheres muçulmanas
Foco no ajuste do hijab
Um hijab deve garantir conforto e cobertura. O hijab Nike Pro foi especificamente concebido para o jogo e para permitir o movimento. Eis algumas sugestões para ajudar as raparigas a encontrarem o ajuste ideal:
- Certifica-te de que o elástico que encaixa sobre a parte de cima da cabeça não está demasiado abaixo na testa. Se estiver, pode significar que o hijab é demasiado grande e que irá mover-se e escorregar durante o jogo. Existe ainda uma tira interior para ajudar a manter a cobertura segura e a evitar que o hijab deslize. Certifica-te de que está firme, mas confortável.
- Se estiveres a usar uma camisola, tenta colocar o hijab por dentro do decote ou da gola para te certificares de que não se move enquanto dás o teu melhor durante o jogo.
- Algumas atletas que usam hijab recomendam usar o cabelo num puxo baixo para que o hijab se ajuste melhor e garanta uma sensação mais confortável.
- O hijab Nike Pro pode ajustar-se de forma um pouco diferente de outros hijabs, por isso, experimenta-o algumas vezes para ver de que forma te sentes mais confortável.