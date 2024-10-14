Treinar atletas que usam hijab

O produto certo pode fazer uma grande diferença na forma como as raparigas vivem o desporto e, para algumas delas, isto inclui usar um hijab. Para as raparigas que optam por usá-lo, o hijab pode ser uma fonte de poder e força, tanto dentro como fora do campo.



Este guia vai permitir-te dar às atletas que usam hijab, e às suas colegas de equipa, a informação e o apoio de que precisam para continuar a jogar.



Porque uma rapariga nunca deve ter de escolher entre a modalidade que pratica e aquilo em que acredita.



Obrigado por tudo o que fazes para que mais raparigas comecem a praticar desporto!