Foco no progresso e não no desempenho

No treino, isto é o que denominamos de "Abordagem da maestria", um conjunto de técnicas que promovem a motivação e o esforço, desenvolvem competências desportivas e reduzem a ansiedade. Os treinadores que utilizam uma abordagem de maestria criam oportunidades para que as atletas mais jovens se empenhem verdadeiramente e se responsabilizem pela sua própria aprendizagem. Um treinador com uma abordagem de maestria concentra-se em:

Coisas que uma atleta pode controlar:

Os treinadores que se concentram nos aspetos que uma atleta pode controlar, como esforçar-se, tentar coisas novas e persistir em algo difícil, ajudam a atleta a desenvolver as bases essenciais do desempenho, em vez de se fixar apenas no resultado final. Concentrar-se naquilo que podem controlar também ajuda as atletas a reconhecerem como traçar o seu próprio percurso e o tipo de jogadora em que se querem tornar. Coisas que uma atleta pode controlar:

Ninguém pega numa raquete de ténis e se torna uma Serena Williams em apenas um dia. Se uma rapariga que começa a jogar ténis apenas se comparar com a Serena, ou mesmo com a melhor jogadora da sua equipa, é muito provável que se sinta desiludida. Em vez disso, celebra esses pequenos momentos, como a primeira vez que bate uma bola por cima da rede, a série de jogadas mais longa que completou ou a primeira vez que consegue fazer um serviço por cima, para que ela se sinta motivada a continuar a aprender. Recuperar dos erros:

Muitas vezes, as raparigas internalizam os erros de forma diferente dos rapazes, levando-os para o campo pessoal, o que pode fazer com que desistam mais rapidamente para evitar o desconforto. Descobrir como deixar mentalmente os erros para trás ajuda as raparigas a ganharem confiança, a concentrarem-se no jogo seguinte e a divertirem-se.

As raparigas querem saber que estão a evoluir, não apenas com vitórias e derrotas, mas também nas competências que estão a desenvolver. Ninguém nasce a erguer um troféu de um campeonato. A evolução leva tempo e isto significa que é tão importante celebrar as vitórias do dia a dia (desenvolvimento de competências, esforço, incentivo e trabalho de equipa), como celebrar as vitórias nos jogos e os golos marcados.