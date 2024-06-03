Deixá-las competir

As raparigas adoram jogar e dar tudo. Os estudos confirmam-no: três quartos das raparigas afirmam que o que mais gostam no desporto são os aspetos relacionados com a competição. Também gostam de jogar em equipas que valorizem simultaneamente as vitórias e a diversão. Sabemos que as raparigas não são frágeis e não têm uma probabilidade de se lesionarem superior à dos rapazes. Acima de tudo, querem jogar.

Isto não significa que tenhas de promover jogos ou registar pontos em todos os treinos. Significa que deves encontrar formas de motivar as raparigas com uma competição saudável à medida que desenvolvem novas competências.

Os melhores tipos de jogos são aqueles que mantêm as crianças em movimento e com o menor tempo de paragem possível. Jogos que ensinem competências de comunicação, trabalho em equipa, resolução de problemas e movimentos. Eis algumas atividades divertidas e simples para ensinar estes conceitos e ajudar as raparigas a manterem-se em movimento.