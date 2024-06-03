Estabelecer laços

Os especialistas da Women’s Sports Foundation perguntaram às raparigas aquilo de que gostam na prática do desporto. No topo da lista? Fazer amigos e sentir que fazem parte de uma equipa. Eis outra descoberta importante do seu trabalho: quando uma rapariga gosta do seu treinador, existe uma probabilidade significativamente maior de afirmar que pretende continuar a jogar no futuro. Dedicar tempo a conhecer cada rapariga individualmente, dar prioridade aos exercícios de equipa e garantir que as raparigas trabalham regularmente com novos parceiros são formas excelentes de começar.