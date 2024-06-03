Estabelecer laços
Guia para orientação de raparigas
Os especialistas afirmam que as raparigas conseguem melhores resultados a nível físico, mental, emocional e social quando têm oportunidade de jogar. Mas, hoje em dia, as raparigas abandonam o desporto duas vezes mais rapidamente que os rapazes. Como parte do trabalho da Nike com parceiros e especialistas da comunidade para inverter esta tendência de abandono, criámos o guia para orientação de raparigas: um recurso para ajudar a orientar, capacitar e apoiar jovens atletas.
O desporto é poderoso por muitos motivos: por aquilo que aprendes, a confiança que desenvolves e as ligações que crias. Quando as raparigas praticam desporto, aprendem com colegas, treinadores, pais e outros que ajudam a modelar o seu desenvolvimento enquanto atletas* e colegas de equipa ao longo de toda a vida.
Os especialistas da Women’s Sports Foundation perguntaram às raparigas aquilo de que gostam na prática do desporto. No topo da lista? Fazer amigos e sentir que fazem parte de uma equipa. Eis outra descoberta importante do seu trabalho: quando uma rapariga gosta do seu treinador, existe uma probabilidade significativamente maior de afirmar que pretende continuar a jogar no futuro. Dedicar tempo a conhecer cada rapariga individualmente, dar prioridade aos exercícios de equipa e garantir que as raparigas trabalham regularmente com novos parceiros são formas excelentes de começar.
Os treinadores com maior impacto, em todos os desportos e níveis, são aqueles que treinam a pessoa e não a jogadora. As pessoas envolvidas no desporto podem ser algumas das pessoas mais importantes da vida de uma rapariga. Para que as raparigas se dediquem ao desporto e continuem a fazê-lo, centra as tuas atenções na criação de ligações positivas entre as atletas, bem como entre treinadores e jogadoras.
Preparação para o sucesso
- Formar círculos
Os círculos criam uma sensação de equipa e fazem com que as raparigas tenham mais facilidade em criar ligação com as pessoas que as rodeiam. Também fazem com que estas (e as crianças em geral) se sintam mais seguras, pois todas fazem parte do círculo, não há nada a acontecer nas suas costas. Por isso, da próxima vez que a equipa se reunir, pede que todas se sentem ou fiquem de pé num círculo.
- Conhecer as tuas jogadoras
Dedica tempo a conhecer as tuas jogadoras. Faz perguntas para saberes mais sobre elas e para um acompanhamento daquilo que te contarem.
Estabelecer ligação com as tuas jogadoras para além do desporto é uma forma excelente de conquistar a sua confiança e de criar uma relação positiva.
- Aprender os seus nomes
No início da época, utiliza os momentos antes do treino e o aquecimento como uma oportunidade para aprender os seus nomes. Descobre como gostam de ser chamadas e utiliza os seus nomes e pronomes preferidos. Cria o hábito de tratar cada atleta pelo respetivo nome em todos os treinos.